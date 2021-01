Onlangs bleek al dat watchOS 7.3 een nieuwe wijzerplaat brengt. De Unity-wijzerplaat bevat allerlei kleuren die staan voor verschillende groeperingen, zoals mensen uit Afrika. In het kader van de Black History Month komt Apple daarom ook met een bijpassende Apple Watch én speciaal bandje. De Apple Watch Black Unity Collection is vanaf 1 februari beschikbaar. Ook organiseert Apple andere initiatieven in al haar verschillende diensten.



Black Unity Collection: speciale Apple Watch en bandje

Apple zegt de Black Unity Collection in het leven geroepen te hebben om de zwarte geschiedenis en cultuur te eren en te erkennen. De hele collectie bestaat uit een limited-edition Apple Watch Series 6, het nieuwe Black Unity Sportbandje en de eerder genoemde Unity-wijzerplaat. Met deze speciale collectie ondersteunt Apple zes wereldwijde organisaties die zich inzetten voor raciale gelijkwaardigheid. Onlangs kondigde Apple al het nieuwe initiatief voor raciale gelijkwaardigheid aan.

De speciale limited edition Apple Watch is een Apple Watch Series 6 in spacegrijs aluminium. Deze wordt geleverd met het Black Unity Sportbandje en aan de achterkant staat Black Unity gegraveerd. De limited edition komt in zowel 40mm als 44mm. Het bandje is ook los verkrijgbaar. De prijzen zijn gelijk met de normale modellen. Apple zegt dat de Black Unity Collection vanaf 1 februari beschikbaar is in de VS en 38 andere landen en regio’s. Of Nederland daarbij zit is nog niet duidelijk, maar we gaan daar wel vanuit. De Apple Watch is alleen in februari verkrijgbaar, maar het bandje zal het gehele jaar te koop zijn.

De Unity-wijzerplaat is onderdeel van watchOS 7.3, die later vandaag uitgebracht wordt. Dat betekent dat ook iOS 14.4 vanaf vanavond te downloaden is.

Het Black Unity Sportbandje is een nieuw bandje dat gemaakt is van verschillende kleuren fluoroelastomer, die met de hand zijn samengevoegd. Er zullen dan ook individuele verschillen zijn tussen bandjes, net als bij het Pride-sportbandje het geval is. Het is namelijk niet voor het eerst dat Apple voor dergelijke initiatieven een speciaal bandje uitbreng. De Pride-bandjes zijn een jarenlange traditie en nu komt daar dus een bandje én speciale Apple Watch voor de Black History Month bij.

Apple komt ook tegelijkertijd met een nieuwe Apple Watch-uitdaging. Je kan een speciale medaille verdienen door in februari zeven dagen achter elkaar je bewegingsring vol te maken.

Meer initiatieven voor Black History Month

In Apple’s diensten wordt ook ruim aandacht besteed aan het initiatief. In de App Store zet Apple donkere ontwikkelaars in het zonnetje en in Apple Music wordt muziek van donkere artiesten uitgelicht. Denk aan speciale afspeellijsten voor jazz, soul, gospel, R&B en hiphop. In de Apple TV-app komt een Essential: Stories That Honor Black Families-collectie, waarin films en tv-shows binnen het thema uitgekozen zijn. Enkele afleveringen van The Oprah Conversation zijn ook gratis te bekijken via de TV-app, ook als je geen abonnee bent van Apple TV+.

In het persbericht van Apple lees je welke diensten nog meer in het teken staan van de Black History Month.