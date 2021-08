Wanneer komt de Apple Watch Series 7 uit? De release van de Apple Watch Series 7 lijkt nabij, maar wanneer is dan die releasedatum? Dit is wat we hier al over weten.

Hoewel veel Apple-fans uitkijken naar de iPhone 13-modellen, heeft Apple nog veel meer in het verschiet voor dit najaar. Eén van de nieuwe apparaten is de aankomende Apple Watch Series 7. Dit model krijgt zeer waarschijnlijk een nieuw design en een verbeterd scherm. Maar wanneer is de releasedatum van de Apple Watch Series 7? Wanneer kan jij ermee aan de slag? Op basis van voorgaande jaren kunnen we al een indicatie maken.



Apple Watch Series 7 release: wanneer is de releasedatum?

Om meteen met de deur in huis te vallen: Apple heeft de Apple Watch Series 7 nog niet officieel aangekondigd en er zijn ook nog geen geruchten over een exacte datum geweest. Maar het is zo goed als zeker dat de Apple Watch Series 7 zeer binnenkort aangekondigd wordt. Er zijn de afgelopen weken al diverse geruchten over de Apple Watch Series 7 verschenen.

Apple kondigt de nieuwe Apple Watch eigenlijk altijd aan op een event in september en dat zal dit jaar waarschijnlijk ook het geval zijn. De datum van het september-event van 2021 is nog niet bekend, maar daar zijn wel al geruchten over geweest. Op basis daarvan en de planning van voorgaande jaren kunnen we al de mogelijke releasedatum van de Apple Watch Series 7 verklappen.

Bekijk ook Wanneer wordt de iPhone 13 onthuld? Dit weten we over de datum van het iPhone-event September komt alweer in zicht en dat kan maar één ding betekenen: nieuwe Apple-aankondigingen! We beginnen dit jaar vermoedelijk met het iPhone-event van 2021, maar wat is de mogelijke datum?

Planning: van pre-order tot beschikbaarheid Apple Watch Series 7

Voorgaande jaren startte Apple meestal op de dag van het event of de vrijdag erna al met de pre-orders. In de meeste gevallen heeft Apple dan nog een week nodig voordat de eerste exemplaren in de winkels liggen. Dit is meestal tegelijk met de nieuwste iPhones. De uitzondering daarop was vorig jaar. De Apple Watch Series 6 was meteen op de dag van het event te bestellen, met de leveringen al de vrijdag daarop. Hoewel dat ook dit jaar een optie is, denken we dat Apple een weekje extra de tijd neemt.

Dit is de planning voor de Apple Watch Series 7 release die we nu verwachten (let op: er is nog niks bevestigd):

Aankondiging tijdens event: 14 september 2021

Start pre-order Apple Watch Series 7: 14/17 september 2021

Beschikbaarheid Apple Watch Series 7: 24 september 2021

We verwachten dat beide formaten (mogelijk met nieuwe 41 en 45mm afmetingen) tegelijkertijd verschijnen, in verschillende kleuren. Wil je meer weten over de Apple Watch Series 7? Lees dan onze toestelpagina of lees het overzicht met Apple Watch Series 7 geruchten.

Bekijk ook Overzicht: Dit zijn de 8 belangrijkste geruchten over de Apple Watch Series 7 Wat zijn de nieuwste geruchten over de Apple Watch Series 7? Deze aankomende Apple Watch verschijnt dit najaar en onlangs zijn er meerdere geruchten voorbij gekomen.

Ben je benieuwd wanneer de iPhone 13 komt? Ook daarvoor hebben we een apart overzichtsartikel, waarin je alles leest over de release en datum van de iPhone 13.