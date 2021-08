Er zijn in vier dagen tijd al bijna 500 klachten binnengekomen via #AppleToo. Medewerkers die problemen op de werkvloer ervaren kunnen zich bij dit initiatief melden.

Als het over werken bij Apple gaat, krijgen veel mensen de indruk dat er veel geheimzinnigheid en lange werkdagen aan te pas komen. Of dat zo is, en wat er nog meer speelt, zou binnenkort wel eens naar buiten kunnen komen via het initiatief #AppleToo. Een groep medewerkers wil hiermee verhalen verzamelen over discriminatie en pesten op de werkplek. Huidige en voormalige medewerkers kunnen zich melden en dat leidde tot nu tot al tot bijna 500 klachten. Volgens Protocol willen de medewerkers dat de media er aandacht aan besteedt.



Vanaf aanstaande maandag zullen de verhalen ook online verschijnen, meldt het bijbehorende Twitter-account @AppleLaborers . Een van de klachten is dat Apple’s HR-afdeling gerapporteerde problemen lijkt te negeren. Het gaat bijvoorbeeld om veiligheid op de werkplek, racisme en seksisme. Als medewerkers hun bezwaren melden, leidt dat soms tot consequenties. Zo is er het verhaal van Ashley Gjovik, een ervaren engineering program manager, die op non-actief werd gestuurd na klachten. Zij was al begonnen met het vertellen van haar verhaal op Twitter en op een speciale website.

AppleToo is ontstaan uit een Discord-kanaal met hulp van Apple-geruchtenlekker Fudge. Eerder waren er al meerdere Slack-kanalen waar medewerkers hun grieven uitwisselden. De initiatiefnemers vormen een groep van zo’n 15 huidige en voormalige medewerkers. Zij hebben hun bezwaren al gemeld bij het management en de HR-afdelingen en zelfs bij een speciale afdeling Business Conduct, maar er verandert niets.

De onrust speelde al langer extern bij Apple. Nu ligt het bedrijf ook intern steeds meer onder vuur. De “cultuur van geheimhouding” die door de medewerkers wordt ervaren is natuurlijk niets nieuws. Wat we minder vaak horen zijn verhalen over pesten en intimidaties. Apple CEO Tim Cook benadrukt graag dat Apple staat voor diversiteit.