De iPad mini is nog altijd een geliefd iPad-model, hoewel Apple dit model lange tijd negeerde. In 2019 bracht Apple de iPad mini 2019 uit, waardoor Apple met dit model weer jarenlang uit de voeten kon. Toch lijkt de tijd dit jaar rijp voor een gloednieuw model. Het afgelopen jaar zijn er al meermaals geruchten voorbij gekomen over de nieuwe iPad mini 2021. Wat weten we nu al over deze zesde generatie iPad mini? Met dit artikel ben je in één keer bijgepraat.

iPad mini 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad mini 2021:

Nieuwe iPad mini voor 2021, ook wel de iPad mini 6 genoemd.

Verschijnt in de loop van het jaar, als opvolger van de iPad mini 2019.

Nieuw groter display.

Mogelijk nieuw ontwerp, gebaseerd op recente iPads.

Snellere chip voor betere prestaties.

Prijs naar verwachting ongewijzigd (ongeveer €450).

Alle afbeeldingen in dit artikel zijn concepten op basis van geruchten en wensen van gebruikers.

#1 Scherm in iPad mini 2021: een slagje groter

De iPad mini heeft al sinds het allereerste model een 7,9-inch display. DAt is dan ook wat de iPad mini uniek maakt: het scherm is groter dan van de grootste iPhone, maar een stuk compacter dan de andere iPads. Toch gaan er al een tijd geruchten over een groter scherm voor de iPad mini 6. Er gaan twee verschillende formaten in de rondte: 9- en 8,4-inch. In beide gevallen betekent dit een slag groter dan het huidige model. Dat zal vooral voordelen hebben bij het kijken van filmpjes en het maken van aantekeningen met de Apple Pencil.

In 2021 gaat Apple naar verwachting ook de eerste iPads met mini-LED-display uitbrengen. Waarschijnlijk gaat Apple deze techniek gebruiken voor de eerstvolgende iPad Pro. Volgens een analist gaat Apple dit ook gebruiken voor de iPad mini, maar of dat dit jaar ook al zover is, is nog maar de vraag. Er is een aantal voordelen aan mini-LED, zoals een beter contrast.

#2 Design van iPad mini 6: met of zonder rechte randen?

Sinds 2018 is Apple haar iPad- en iPhone-lineup qua design aan het verschuiven van afgeronden zijkanten naar de vlakke randen. De iPad Pro 2018 was het eerste model, gevolgd door de 2020-versie, de iPad Air 2020 en de iPhone 12-serie. Welke kant gaat Apple met de iPad mini 2021 op? Daar is helaas nog weinig over bekend. Het ligt echter voor de hand dat Apple ook hier kiest voor het strakke ontwerp, dus een model zonder thuisknop. Het zou ons niet verrassen als Apple daarom kiest voor hetzelfde ontwerp als de iPad Air 2020. Hierdoor kan het scherm van de iPad mini 6 groter worden, zonder dat je inlevert op de draagbaarheid van de iPad mini. De schermranden zijn bij dit ontwerp namelijk kleiner.

Een andere mogelijkheid is dat Apple het oude ontwerp vasthoudt, maar kiest voor iets dunnere schermranden aan de zijkanten. Apple heeft dat twee keer eerder gedaan: bij de iPad Pro 2017 en de iPad Air 2019. Beide modellen gingen van van 9,7- naar 10,5-inch. Het formaat en design van het toestel zelf bleef dan nagenoeg gelijk, maar dus wel met een iets groter scherm. Deze mogelijkheid wordt ook genoemd door een bron, die in het verleden wel vaker goede voorspellingen deed. Een ander gerucht beweert op basis van CAD-tekeningen van de iPad mini 6 dat Apple kiest voor een groot schermvullend scherm, maar met nagenoeg dezelfde behuizing als de huidige iPad mini. Omdat zo’n groot schermvullend scherm allerlei nieuwe technieken met zich meebrengt, vinden we deze keuze het minst waarschijnlijk.

#3 Nieuwe snelle chip in iPad mini 2021

Wat we in ieder geval met zekerheid kunnen zeggen, is dat Apple de chip van de iPad mini een upgrade gaat geven. Bij elke nieuwe iPad-update vernieuwt Apple de processor, met de overstap van de iPad 2018 naar iPad 2019 als enige uitzondering. We denken dat Apple voor de nieuwe iPad mini 6 kiest voor dezelfde A14-chip als in de iPad Air 2020 en de iPhone 12-serie. Dit levert weer betere prestaties op als met de A12-chip van de huidige iPad mini, waardoor hij ook langer ondersteund wordt met nieuwe functies en toekomstige software-updates. Denk ook aan toepassingen zoals de neural engine, machine learning en augmented reality, waar Apple met allerlei camera- en fotobewerkingsfuncties steeds vaker gebruik van maakt.

#4 Overige functies in iPad mini 6

Verder verwachten we in de iPad mini 6 nog een aantal andere functies. Touch ID blijft waarschijnlijk behouden, omdat dit een stuk voordeliger is dan een Face ID-sensor. Hoe Apple Touch ID gaat verwerken is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. Apple kan opnieuw kiezen voor de thuisknop, maar ook voor een vingerafdrukscanner in de powerknop (net als bij de huidige iPad Air).

Ondersteuning voor de Apple Pencil zal ook nog steeds aanwezig zijn, maar we weten niet voor welke generatie Apple zal kiezen. Het voordeel van de Apple Pencil 2 is dat het opladen makkelijker gaat, doordat je hem magnetisch aan de zijkant van de iPad kan bevestigen. Maar lukt dat wel op zo’n compacte iPad mini? De kans dat de volumeknoppen dan in de weg zitten, is behoorlijk groot. We zijn er dus niet zeker van of Apple de eerste generatie Apple Pencil gaat omruilen voor de nieuwere versie. Apple zou ook nog een kleinere Apple Pencil speciaal voor de iPad mini kunnen ontwerpen, maar die kans achten we vrij klein.

Ondersteuning voor het Smart Keyboard of zelfs het Magic Keyboard lijkt zeer onwaarschijnlijk. Vanwege het kleinere formaat van de iPad mini past een toetsenbord hoes daar minder goed bij. De iPad mini is veel minder een laptopvervanger dan de andere iPads, waardoor Apple’s focus waarschijnlijk niet ligt op het geschikt maken van de toetsenbordhoezen met Smart Connector.

Tot slot behoudt de iPad mini ook nog de twee camera’s: eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Waarschijnlijk blijven de specificaties daarvan gelijk, al zou Apple een upgrade van 8-megapixel naar 12-megapixel (zoals bij de nieuwste iPad Air) kunnen overwegen. De Lightning-aansluiting blijft waarschijnlijk behouden, zo beweren bronnen.

#5 Release iPad mini 6

Het lijkt erop dat de iPad mini 2021 ergens in de eerste helft van dit jaar uit komt. Apple zou het nieuwe model in maart aan kunnen kondigen, al dan niet tijdens een (virtueel) event. Apple zou meerdere nieuwe iPads op de planning hebben staan, waaronder ook de iPad Pro 2021. De release van de iPad mini 2021 is dan ook waarschijnlijk ergens in maart of begin april.

#6 iPad mini 2021 prijs

Om de iPad mini aantrekkelijk te houden, denken we niet dat Apple de prijs veel gaat veranderen. Momenteel kost een iPad mini 2019 zo’n €450,-. Apple zal daar hoogstens €100 boven gaan zitten, maar niet veel meer dan dat. We verwachten daarom een prijs tussen de €450,- en €550,-.

Kun je niet langer wachten en wil je nu al een nieuwe iPad kopen? De iPad is verkrijgbaar vanaf ongeveer €389,- voor het nieuwste standaardmodel tot meer dan duizend euro voor de duurste iPad Pro. Met de huidige line-up is er voor ieder wat wils.