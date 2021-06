Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

SharePlay in FaceTime

SharePlay is een gloednieuwe functie in iOS 15, die samen met diverse andere FaceTime-vernieuwingen wordt geïntroduceerd. Apple wil hiermee beter kunnen concurreren met andere videobeldiensten zoals Zoom. Eén van de functies is SharePlay, waarmee je samen iets kunt kijken of luisteren.

Wat is Apple SharePlay?

Tijdens een FaceTime-gesprek kan SharePlay zorgen voor een gezamenlijke ervaring door samen naar muziek te luisteren of een film te kijken. Je kunt ook nog steeds met elkaar kletsen en je kunt ondertussen je scherm delen. Het werkt bij de start al meteen met een hoop aanbieders, waaronder Disney+ en Tik Tok, zodat er opeens veel meer mogelijk is tijdens een FaceTime-gesprek.

Wanneer te gebruiken?

SharePlay komt beschikbaar in het najaar als iOS 15 en alle andere updates worden uitgebracht. Het is te vinden in de vernieuwde FaceTime-app, die ook op andere platformen verschijnt.

SharePlay: met welke apps en diensten?

SharePlay werkt vanaf de introductie met de volgende apps en diensten:

Apple Music

Apple TV-app

Disney+

Hulu

HBO Max

Paramount+

Twitch

TikTok

Pluto TV

MasterClass

NBA-app

Niet al deze diensten zijn in Nederland en België beschikbaar, terwijl andere wereldwijd te gebruiken zijn, zoals Twitch en TikTok. Een opvallende afwezige in dit lijstje is natuurlijk Netflix.

Er is een API beschikbaar voor ontwikkelaars die hun apps ook geschikt willen maken.

Dit kun je doen met SharePlay

Je kunt in feite drie dingen doen met SharePlay: samen luisteren, samen kijken en je scherm delen.

#1 Samen luisteren

Tijdens een FaceTime-gesprek kun je een muzieknummer starten en samen ernaar luisteren. Hiervoor open je de Muziek-app, je zoekt naar een nummer of album en drukt op afspelen. Vervolgens geef je aan dat je samen wilt luisteren. De muziek loopt dan voor iedereen in het FaceTime-gesprek synchroon. Iedereen kan nummers toevoegen aan de afspeellijst en iedereen heeft de bedieningsknoppen om te pauzeren en door te springen naar het volgende nummer.

#2 Samen kijken

Je kunt ook samen naar een video kijken met zogenaamde ‘Shared Content’. Daarbij open je de TV-app of een andere ondersteunde streaming video-app. Je drukt op de afspeelknop en je kunt nu samen met vrienden kijken. Dit werkt op alle Apple-devices en je hoeft de streaming-app daarbij niet steeds open te hebben.

Je kunt tussendoor ook een andere app openen om bijvoorbeeld een maaltijd te bestellen. Het beeld wordt dan picture-in-picture getoond. Tijdens het kijken kun je natuurlijk commentaar geven in iMessage. Wil je liever op een groter scherm kijken dan kan dat ook, via je Apple TV.

#3 Scherm delen

Het was al mogelijk om in iMessage het scherm over te nemen als je iemand op afstand wilt helpen. Scherm delen bij SharePlay is heel anders van insteek. Apple liet tijdens de keynote van WWDC 2021 zien hoe je samen naar toekomstige appartementen kunt kijken.

Zo werkt SharePlay

Heb je zin om samen met iemand te gaan kijken of luisteren? SharePlay werkt als volgt:

Nodig de anderen uit voor een FaceTime-gesprek. Dat kan vanaf iOS 15 ook met een linkje. Zodra het gesprek tot stand gekomen is open je een streaming-app. Kies iets uit en druk op de Play-knop. De anderen zien het nu ook gelijktijdig.

Er zijn nog veel meer nieuwe FaceTime-verbeteringen in iOS 15. Ontdek ze allemaal in onze round-up!