Reparatieproviders krijgen hulp van Apple

Het programma bestond al een tijdje in de Verenigde Staten en is na succes uitgerold naar 32 Europese landen en Canada. We zijn blij met deze uitbreiding, want dit betekent dat Nederlanders en Belgen binnenkort op veel meer plekken terecht kunnen voor hun iPhone-reparaties. Het is vooral bedoeld voor iPhones die buiten de garantie om gerepareerd moeten worden, bijvoorbeeld als het iPhone-scherm kapot is.



Binnenkort makkelijker je iPhone laten repareren in Nederland

Voor gebruikers van Apple-apparaten betekent deze uitbreiding dat er binnenkort mogelijk veel meer erkende locaties zijn waar je zonder afspraak binnen kunt lopen voor een reparatie. Ook weet je dan zeker dat de reparatie vakkundig en met originele Apple-onderdelen wordt uitgevoerd. Op dit moment telt Nederland niet bijzonder veel officiële locaties ten opzichte van het aantal onofficiële reparatiebedrijven. Vaak zitten de Apple Authorised Service Providers (AASP’s) in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad.

Met de nieuwe mogelijkheden kunnen in principe alle reparatiebedrijven zich aanmelden mits ze aan de voorwaarden voldoen. Erg streng zijn deze niet, maar het kan wat inspanning vergen voor kleinere bedrijven. We verwachten dat je binnen niet al te lange tijd op steeds meer plekken terechtkunt voor je reparatie.

Programma voor onafhankelijke reparatieproviders: lid worden en training is gratis

Bedrijven die in aanmerking komen kunnen zich aanmelden bij Apple. Een bedrijf komt in aanmerking wanneer het aan verschillende voorwaarden voldoet. Dit is om de kwaliteit te garanderen. Ook wil Apple graag dat het servicepunt er acceptabel uitziet. Dit zijn de voorwaarden:

Er moet ten minste één door Apple gecertificeerde monteur aanwezig zijn die de reparatie uitvoert.

Het pand moet makkelijk bereikbaar zijn. Dit toont een bedrijf aan met foto’s van de straatkant.

Klanten moeten zonder afspraak binnen kunnen lopen.

Het pand mag geen woonadres zijn.

Alle door Apple geleverde kennis en materialen worden als vertrouwelijk behandeld.

Wanneer een bedrijf is goedgekeurd volgt ten minste één monteur de training. Apple scheldt voor goedgekeurde bedrijven het examengeld kwijt. Ieder jaar moet wel een herexamen worden afgelegd. Dat is vanwege het feit dat er jaarlijks nieuwe iPhones uitkomen. Deze zitten altijd weer net iets anders in elkaar dan de vorige generatie. Ook handig: bedrijven krijgen officieel gereedschap van Apple.

Bedrijven kunnen de volledige voorwaarden bekijken op het aanmeldformulier van Apple.