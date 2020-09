iPad Air: de superlichte tablet

Er zijn vier modellen van de iPad Air verschenen sinds 2013. Het nieuwste model verscheen in 2020 en is verkrijgbaar in maar liefst vijf kleuren. In dit overzicht lees je over alle modellen, inclusief de allereerste generatie. We geven ook tips waar je op moet letten en vertellen over de functies, specs en de beste aanbieders om er eentje te kopen. Voor wie is de iPad Air de ideale tablet en welk model moet je dan hebben?

Er zijn meerdere iPad-modellen verkrijgbaar. De iPad Air bevindt zich in het middensegment: er zitten professionele functies op, maar hij is goedkoper dan de iPad Pro. Het is daarom een goede keuze als je de prijs/kwaliteitverhouding belangrijk vindt. Wil je meer weten over de verschillen, bekijk dan eens onze iPad-vergelijking. Als je al weet welk model je wilt hebben vind je in ons overzicht iPad kopen informatie over prijzen en uitvoeringen.



iPad Air in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad Air:

Vier generaties verschenen, de nieuwste is de iPad Air 2020

Middenklassemodel voor mensen die geavanceerde functies willen, maar niet te veel willen betalen

Nieuwste model heeft 10,9-inch scherm (voorheen 10,2- en 9,7-inch)

Nieuwste model verkrijgbaar in 5 kleuren

Verkrijgbaar met 64GB en 256GB opslag

Verkrijgbaar vanaf oktober 2020

Prijs vanaf 669 euro

iPad Air prijs

De iPad Air kost rond de 669 euro en is daarmee een stuk goedkoper dan de iPad Pro 2020, die zo’n tweehonderd euro duurder is.

Dit zijn de adviesprijzen van de meest recente iPad Air:

iPad Air bij andere winkels:

Voor de modellen met 4G-functie betaal je extra, net als bij voorgaande modellen. Er zijn nog geen deals voor de iPad Air 2020 verschenen, omdat dit model nog zo nieuw is. Maar zoek je een goede iPad met prima specs, dan zou je ook eens kunnen kijken naar zijn voorganger, de iPad Air 2019.

Wat is iPad Air?

De iPad Air is een superlichte tablet die in het najaar van 2013 voor het eerst werd geïntroduceerd als een premium model. Een jaar later verscheen als opvolger de iPad Air 2, die hetzelfde uiterlijk heeft maar over iets nieuwere componenten beschikt. Deze is nog dunner (6,1mm in plaats van 7,5mm) en lichter en beschikt over Touch ID. Daarna bleef het een tijdje stil, maar in 2019 pakte Apple de draad weer op en bracht de iPad Air 2019 uit, een vernieuwd model dat 6,1mm dun is en beschikt over nieuwere componenten zoals een A12 Bionic-processor. Het design bleef echter hetzelfde.

In 2020 koos Apple voor een geheel nieuw design voor de iPad Air 2020. Deze heeft plattere zijkanten en is verkrijgbaar in maar liefst vijf kleuren, waaronder lichtgroen en lichtblauw. Ook de interne componenten werden sterk verbeterd: het was het eerste device met een A14-chip en Touch ID in de powerknop.

Bekijk ook iPad Air 2020 officieel: nieuwste iPad zonder thuisknop, maar mét Touch ID De iPad Air 2020 is de nieuwste middenklasse iPad. Het nieuwe model heeft een geheel nieuw design, geen thuisknop meer en is goedkoper dan de Pro terwijl je nauwelijks hoeft in te leveren op functies. Dit zijn alle details van de nieuwe vierde generatie iPad Air.

De belangrijkste kenmerken van de iPad Air zijn het dunnere en lichtere ontwerp, in vergelijking met het standaardmodel. Ook krijg je een beter scherm en andere high-end componenten, waardoor je de iPad Air een echte middenklasser is, voor mensen die niet het allergoedkoopste willen maar ook niet onnodig geld willen uitgeven voor geavanceerde functies die ze toch niet gebruiken.

iPad Air kopen of niet?

Het is nog steeds een goed idee om een iPad Air te kopen, maar we raden wel aan om daarbij te kiezen voor het model uit 2019 of 2020. Deze krijgen nog jarenlang updates en zijn voorzien van de nieuwste techniek.

De iPad Air 1 (2013) en iPad Air 2 (2014) zijn niet meer in de winkel te koop. Mocht je er tweedehands eentje op de kop kunnen tikken, dan is de iPad Air 2 een betere keuze omdat deze voorzien is van een vingerafdrukscanner en een 64-bit processor. De 32-bit processor in de iPad Air 1 is te traag en de meeste apps zijn er niet meer geschikt voor. De iPad Air 2 is bovendien een betere keuze, omdat je deze nog kunt updaten naar iPadOS 14 terwijl de eerste generatie is blijven steken op iOS 12.

Heb je iets meer te besteden, dan raden we zeker aan om te kiezen voor de iPad Air 2019 of iPad 2020. Er zit namelijk een periode van vijf jaar tussen deze modellen en de techniek is ondertussen flink vooruit gegaan. Vind je deze te duur, dan is er ook de standaard iPad (zonder toevoeging ‘Air’), gericht op mensen die een betaalbare tablet zonder poespas zoeken.

Het ligt er uiteraard ook aan waar je de tablet voor wilt gebruiken. Voor internetten op de bank zijn ook de oudere iPad-modellen nog erg geschikt. De behuizing van de oudere modellen is vaak wat dikker en zwaarder, maar dat hoeft voor gebruik thuis op schoot geen probleem te zijn. Neem je je iPad vaak mee naar buiten, dan is een nieuwer model aan te raden.

iPad Air-generaties”

Deze generaties zijn in de loop van de jaren verschenen:

Eerste generatie iPad Air

De iPad Air werd in 2013 gepresenteerd als de lichtste iPad ooit. Hieronder lees je over de belangrijkste eigenschappen van de eerste generatie iPad Air. Voor alle latere modellen hebben we aparte pagina’s met meer details en specs.

Eigenschappen eerste iPad Air:

Groot 9,7 inch-scherm van 2048 bij 1536 pixels

van 2048 bij 1536 pixels Snelle 1,4GHz dualcore Apple A7-processor

Keuze uit 16GB, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte voor apps, games en foto’s.

opslagruimte voor apps, games en foto’s. Grote accu met een capaciteit van 8827 mAh

met een capaciteit van 8827 mAh Twee camera’s van respectievelijk 5 en 1,2 megapixels

van respectievelijk 5 en 1,2 megapixels Verkrijgbaar sinds november 2013 in Nederland en België.

in Nederland en België. Meest recente update: iOS 12 (krijgt geen verdere updates meer)

Bij de aankondiging van de eerste Air in 2013 kon je dit model kopen voor een bedrag vanaf €479 voor 16GB opslag. Sindsdien is de prijs van deze eerste Air steeds verder gezakt, vooral sinds de opvolger iPad Air 2 op de markt kwam.

De originele iPad Air en de Air 2 zijn niet meer in de winkel verkrijgbaar, maar je kunt deze nog wel vinden als refurbished iPad. Denk daarbij aan ongeveer de volgende prijzen voor de eerste generatie iPad Air:

16GB iPad Air: ca. 200euro, afhankelijk van conditie

32GB iPad Air: ca. 250 euro

Je kunt de iPad Air ook als tweedehands iPad kopen; in dat geval liggende prijzen ongeveer 50 euro lager. Dat heeft ermee te maken dat deze tablets niet zijn nagekeken en schoongemaakt en je krijgt er ook geen iPad-garantie op. Bij refurbished aanbieders heb je vaak 12 tot 24 maanden garantie, zodat je altijd terug kan als er toch iets niet helemaal goed is het met het apparaat.

iPad Air aankondiging

In oktober 2013 kondigde Tim Cook de eerste Air aan. In onderstaande video beleef je dat moment nog een keer mee.

Zijn opvolger werd een jaar later op 16 oktober aangekondigd door Tim Cook tijdens een speciaal evenement, waarin ook de kleinere iPad mini 3 werd gepresenteerd. De iPad Air 2019 werd via een persbericht geïntroduceerd, terwijl de iPad Air 2020 werd onthuld tijdens een speciaal online event vanuit Apple Park.

iPad Air review

We hebben zowel de eerste als de tweede generatie van de Air gereviewd. Over het eerste model vonden we vooral dat Apple flink had doorontwikkeld op de eerdere modellen:

Al met al is de iPad Air weer een evolutionaire verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de iPad 4. Alles is net iets beter, net is sneller en lichter. Spectaculaire nieuwe functies zoals ingebouwde hartslagmeters hoef je niet in deze nieuwe iPad te verwachten. Wat je wel krijgt is gewoon een betrouwbare iPad waarmee je weer vele jaren vooruit kan. Of die je over een jaar weer voor een flinke restwaarde kunt doorverkopen voor de volgende iPad.

Lees verder in onze iPad Air review

Bekijk ook Review iPad Air (najaar 2013) Review van de iPad Air, de nieuwste tablet van Apple. Deze superlichte tablet is de opvolger van de iPad 4. Hoe zit het met prestaties? Wat zijn onze eerste ervaringen en voor wie is de iPad Air bedoeld? Dat lees je hier!

iPad Air voordelen

Mooi design en premium uitstraling

Uitstekende accuduur

Licht van gewicht en daardoor gemakkelijk mee te nemen

Veel geavanceerde functies die je eerder alleen op de iPad Pro vond

Veel accessoires zijn uitwisselbaar

iPad Air nadelen

Er ontbreken een aantal functies die je wel op de iPad Pro vindt (zoals een ProMotion-scherm)

Zoek je een nieuwere iPad, kijk dan eens naar de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de iPad kopen.