Vanaf software-update 15.2 kan de HomePod eindelijk Nederlands. Apple voegt dit toe een de aankomende software-update. Het lijkt er daardoor op dat de speaker zeer binnenkort ook in Nederland te koop is, zo ontdekte iCulture.

Apple-gebruikers vragen er inmiddels al jaren om: wanneer kan Siri op de HomePod nou eindelijk Nederlands en wanneer is de speaker hier te koop? Op die eerste vraag hebben we nu eindelijk antwoord, want met ingang van de nieuwste versie van 15.2 kan Siri op de HomePod eindelijk Nederlands. Dit ontdekte iCulture naar aanleiding van een lezerstip. De release van de HomePod mini in Nederland lijkt daardoor zo goed als zeker.



Siri op HomePod kan Nederlands in 15.2: release nabij?

Apple heeft nog niets bekendgemaakt over de release van de HomePod in Nederland. Er waren dan ook geen aanwijzingen dat de speaker snel uit zou komen in ons land, maar 15.2 brengt daar in één klap verandering in. Via de instellingen in de Woning-app op een iPhone met iOS 15.2 en HomePod software-update 15.2 is Nederlands als taaloptie toegevoegd. Kies je die instelling, dan kan je tegen de HomePod in het Nederlands praten én krijg je in het Nederlands antwoord.

Hoe zit het met België?

In de instellingen is ook een optie voor Nederlands (België), maar de stem zelf blijft alleen in het Nederlands beschikbaar. Je kunt dus geen Belgisch/Vlaams accent kiezen. Het is daarom ook nog onduidelijk of de speaker binnenkort in België beschikbaar komt.

In de releasenotes spreekt Apple niet over de toevoeging van Nederlands als taal, maar staat wel dat deze update ‘Siri-stemherkenning voor nieuwe talen’ ondersteunt. Waarschijnlijk gaat het hier om ondersteuning voor de stemherkenning in het Duits. Deze functie was al beloofd voor Duitsland en zorgt ervoor dat meerdere gebruikers de HomePod kunnen gebruiken voor persoonlijke verzoeken, zoals het sturen van berichten en agenda-afspraken opvragen. In het Nederlands ondersteunt Siri op de HomePod geen meerdere gebruikers, zo kan iCulture bevestigen uit onze test.

Softwareversie 15.2 bevat ondersteuning voor het Apple Music Voice-abonnement, een nieuwe abonnementsvorm die is ontworpen om met Siri toegang te krijgen tot muziek. Daarnaast biedt deze versie Siri-stemherkenning voor nieuwe talen. Deze update bevat ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Om de taal te wijzigen van Siri op de HomePod, heb je dus software-update 15.2 nodig. Deze is momenteel alleen nog als beta beschikbaar (Release Candidate) en wordt zeer binnenkort voor iedereen verwacht. We denken dat 15.2 voor de HomePod ergens volgende week beschikbaar komt.

Wil je de HomePod mini kopen, dan kan je nu ook al in Nederland bij een aantal winkels terecht. In onze prijsvergelijker zie je de beschikbaarheid. De grote originele HomePod is alleen nog beschikbaar als refurbished exemplaar, omdat deze niet meer door Apple gemaakt wordt.

