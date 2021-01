Steve Jobs in National Garden of American Heroes

Het plan is om een park te bouwen, met daarin honderden standbeelden van Amerikaanse helden. Het moet daarbij dezelfde aantrekkingskracht uitoefenen als de Hollywood Walk of Fame, waar je met kreten als: “Oh ja, die ook!” en “Ken je die nog?” langsloopt. De tuin is een van de laatste projecten van de zittende president, die woensdag wordt opgevolgd door Joe Biden. “Het wordt een plek waar burgers, jong en oud, hun visie van grootsheid kunnen herontdekken”, zo meldt de executive order. “De National Garden worden gebouwd om de ontzagwekkende pracht en praal van het tijdloze exceptionalisme van ons land te weerspiegelen”, aldus de tekst.



Grootsheid van Amerika uitstralen

De personen in de tuin zullen de Amerikaanse geest van durf, uitmuntendheid en avontuur, moed en vertrouwen, loyaliteit en liefde uitstralen. Ze leverden een “onmisbare bijdrage” aan de geschiedenis van Amerika. Onder andere de Wright Brothers en de van oorsprong Duitse Albert Einstein zullen worden vereeuwigd, maar ook artiesten zoals Johnny Cash en Billie Holiday, naast politieke kopstukken zoals Martin Luther King, Jr en de onlangs overleden Ruth Bader Ginsberg. En natuurlijk Steve Jobs, zoon van een Syrische immigrant en hoofdpersoon in een van de grootste succesverhalen in de Verenigde Staten.

250e verjaardag van Onafhankelijkheidsverklaring

De tuin was al in juli 2020 aangekondigd op een event bij Four Seasons Landscaping Mount Rushmore en moet een reactie zijn op het feit dat er veel standbeelden en monumenten van historische figuren zijn weggehaald. Dit gebeurde onder andere in 2020 als reactie op de protesten rondom George Floyd. Een exacte plek moet nog gekozen worden, maar als oorspronkelijke deadline was 4 juli 2026, de 250e verjaardag van de Onafhankelijkheidsverklaring.

Martin Luther King Day 2021

Over Martin Luter King gesproken: uiteraard heeft Apple weer aandacht besteedt aan MLK Day. Apple wijzigde de frontpage van Apple.com om eer te betonen aan de mensenrechtenleider, met de bekende uitspraak: “True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice.” CEO Tim Cook tweette een andere uitspraak: “It will be power infused with love and justice that will change dark yesterdays into bright tomorrows, and lift us from the fatigue of despair to the buoyancy of hope.”

“It will be power infused with love and justice that will change dark yesterdays into bright tomorrows, and lift us from the fatigue of despair to the buoyancy of hope.” — Dr. Martin Luther King Jr. pic.twitter.com/tL0OuO0WTT — Tim Cook (@tim_cook) January 18, 2021

Sociale initiatieven rond MLK

De kans dat Cook zelf in de tuin met nationale helden terechtkomt is niet zo groot. Wel worden er onder leiding van Cook allerlei initiatieven ondernomen om Apple’s sociale kant te laten zien. Zo verscheen er gisteren een persbericht waarin werd verteld hoe leraar Mike Lang met zijn MLK-programma scholieren in Las Vegas weet te boeien. Lang heeft als Apple Distinguished Educator onderwijscursussen van Apple gevolgd en de bijbehorende certificaten gehaald en gebruikt zijn kennis voor de goede zaak. Hij moedigt scholieren aan om burgerinitiatieven te ontplooien en anderen te helpen. Kinderen lezen onder andere Christian Robinson’s boek ‘You Matter’ zodat ze weten wat er echt toe doet. Ze moeten daarmee leren dat hun verhaal en hun mening ook telt. Zij zijn de hedendaagse helden, die in Nederland wellicht een lintje zouden krijgen.