De iPod bestaat 20 jaar! In die 20 jaar heeft menig Apple-gebruiker warme herinneringen opgebouwd aan de iPod, in welke vorm dan ook. We nemen je mee langs drie van onze herinneringen.

20 jaar iPod

De iPod was voor Apple een belangrijk kantelpunt. Op 23 oktober 2001 bracht Apple de allereerste generatie iPod uit. Het was in veel opzichten een revolutionair apparaatje. Zo was het voor het eerst mogelijk om duizenden nummers met je mee te dragen en op een gebruiksvriendelijke manier af te spelen. Tegelijkertijd zette de iPod de muziekindustrie op z’n kop: het betekende het einde van de cd en het begin van de mp3, wat uiteindelijk geleid heeft tot het streamen van muziek zoals we dat nu veelal kennen. Ook de iCulture-redactie heeft warme herinneringen aan 20 jaar iPod, elk met zijn of haar eigen persoonlijke ervaringen. Hoe zit dat bij jou?



Gonny over 20 jaar iPod: “Mijn allerkleinste iPod”

Ik heb heel wat iPods gehad, waaronder de iPod nano en iPod touch in allerlei kleuren. Maar mijn kleinste en fijnste is toch wel deze iPod shuffle. Hij ziet eruit als een usb-stick en heeft een klem om vast te maken aan je kleding. Apple bracht in 2009 deze kleinste iPod shuffle ooit uit, in een uitvoering zonder scherm en knoppen. Typisch Apple: je opzadelen met zoveel beperkingen, zodat je er vanzelf inventief van wordt.

Toen eerder deze week Apple Music Voice Plan werd aangekondigd (dat je alleen met je stem kunt bedienen), deed het me terugdenken aan deze iPod shuffle. Het leek zó onpraktisch. Maar ik heb er veel plezier van gehad: tijdens het sporten, onderweg, het weegt niks en je hebt altijd je favoriete muziek bij je.

Ik was bang dat ik ‘m kwijt zou raken, maar dat is gelukkig nooit gebeurd. De eerste variant was alleen in zilver en zwart aluminium verkrijgbaar. Een halfjaar later verscheen de Special Edition in gepolijst staal met 4GB opslag. Die kostte 99 dollar en was twee tientjes duurder dan de normale modellen, die inmiddels ook in het blauw, roze en groen in de winkel lagen. Als je terugdenkt aan deze prijzen, is het een wonder dat niet iedereen er eentje in de la heeft liggen.

De roze iPod touch is ook eentje die ik intensief heb gebruikt, maar dateert wel uit een tijdperk dat de iPod eigenlijk alweer op z’n retour was. Alle functies die je nodig had zaten toen al in de iPhone. En het t-shirt met de opgedrukte oordopjes? Ja, dat levert altijd wel hilarische reacties op.

Benjamin over 20 jaar iPod: “Mijn eerste hardloopmaatje”

Ik maakte pas heel laat kennis met de iPod. Terwijl mijn klasgenoten vaak met allerlei kleuren iPod nano’s rondliepen, kreeg ik pas in 2010 mijn allereerste iPod. Het was de 6e generatie vierkante iPod met touchscreen, die ook wel weer veel wegheeft van de Apple Watch. Ik heb de PRODUCT(RED) iPod nano nog steeds, hoewel ik bij het opstarten nu helaas begroet wordt door een herstel via iTunes-scherm. Dat zegt ook meteen veel over het gebruik van de iPod: ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst muziek geluisterd heb via mijn iPod.

Waar ik de iPod voornamelijk voor gebruikte, was voor het hardlopen. Hoewel ik nooit echt een sporttype ben geweest, vond ik de koppeling van de iPod met een sensor in een Nike-hardloopschoen wel interessant. Ik besloot de stoute (sport)schoenen aan te trekken en een geschikt model hardloopschoenen te kopen waar de sensor van Nike en Apple in paste. Deze sensor maakte verbinding met een 30-pins adapter onderin de iPod, zodat je statistieken bijgehouden konden worden.

Ondanks dat ik het een slimme samenwerking vond, zorgde het toch niet voor genoeg motivatie om het hardlopen lang vol te houden. Desalniettemin heb ik warme herinneringen aan het gebruik van de iPod nano als sportmaatje. De veelzijdigheid en het speelse karakter van de iPod is dan ook wat mij het meest is bijgebleven in die 20 jaar.

Daniel over 20 jaar iPod: “Per ongeluk alle muziek gewist”

Mijn eerste iPod (en eerste Apple-apparaat) is de tweede generatie iPod touch uit 2008, nog zonder camera’s, Retinascherm of Touch ID. Ik was nog jong toen ik het apparaat voor mijn verjaardag kreeg en ik had nog geen smartphone. Thuis deelden we de computer. Ook de App Store was net nieuw en dat betekende voor mij een eerste kennismaking met Apple, apps en digitale vrijheid.

Inmiddels wordt de iPod hier al een eeuwigheid niet meer gebruikt, maar nog steeds koester ik mijn bescheiden verzameling van verschillende iPods. Het doet mij denken aan tijden waarin technologie ons nog kon verrassen met de simpelste functies, zoals het aanmaken van mapjes voor apps en snel schakelen tussen apps, beide nieuw in iOS 4. Zijn we sindsdien niet wat verwend geraakt?

De eerste iPod die ik ooit gebruikte was niet van mij, maar van mijn moeder. Zij had de allereerste generatie iPod nano uit 2005 in het zwart. Na een paar jaar gebruikte ze hem steeds minder en mocht ik hem regelmatig gebruiken – en dat deed ik. Wat er precies gebeurd is weet ik niet meer, maar op een dag heeft de 7-jarige ik (per ongeluk wellicht) alle muziek eraf gehaald en één nummer teruggezet: een hardloopversie van Shakira’s ‘Hips Don’t Lie’. Kort daarna gingen we op strandvakantie en luisterde ik urenlang naar dat ene liedje op het strand: alles om maar met zo’n iPod te kunnen spelen.

Wat zijn jouw herinneringen aan de iPod?

We zijn ook benieuwd naar jouw herinneringen van de afgelopen 20 jaar iPod. Gebruik jij de iPod nog wel eens? Welke modellen heb jij allemaal gehad en op welke bijzondere manier maakte jij er gebruik van? Laat het ons weten in de reacties en stem ook op de poll!