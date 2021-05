Apple gaat stoppen met de muizen, toetsenborden en trackpads in spacegrijs. Deze kleur werd in 2017 geïntroduceerd voor de iMac Pro en later waren ze ook los te koop.

“Zolang de voorraad strekt” is er te lezen op de Amerikaanse Apple Store-pagina’s. In Nederland en België zijn de pagina’s voor de Magic Mouse 2 (€109), Magic Trackpad 2 (€159) en het Magic Keyboard met numeriek toetsenblok (€159) nog niet aangepast, maar dat zal ongetwijfeld nog gebeuren. Voortaan kun je ze alleen nog in wit kopen.



Het heeft ermee te maken dat Apple gestopt is met de eveneens spacegrijze iMac Pro . Dit was een soort goedmaker in de periode dat Apple nog geen nieuwe Mac Pro beschikbaar had. Pro-gebruikers klaagden in die tijd dat Apple de professionals vergeten was, waarna er een sessie volgde waar de iMac Pro werd onthuld, met de belofte dat er ook nog een nieuwe Mac Pro zou volgen. Die is er inmiddels, maar Apple is met de iMac Pro gestopt.

De accessoires in spacegrijs waren aanvankelijk exclusief voor de iMac Pro. Sinds maart 2018 zijn ze ook los te koop.

Apple heeft nu de nieuwe M1 iMac aangekondigd, die nog deze maand op de markt komt. Deze wordt geleverd met een speciale versie van het Magic Keyboard met Touch ID (met uitzondering van het instapmodel). De muizen, trackpads en toetsenborden die je erbij krijgt zijn in zeven kleuren leverbaar, passend bij de kleur van de Mac. Los verkopen doet Apple nog niet, maar mogelijk gaat dat in de toekomst nog veranderen.

Als alternatief zou je kunnen kiezen voor de spacegrijze accessoires van Satechi op de foto hieronder (ook verkrijgbaar in compacte variant).

Een spacegrijze versie van de M1 iMac is er overigens nog niet. Wel kun je bij de topmodellen kiezen uit de extra kleuren geel, oranje en paars. Waarschijnlijk hadden veel mensen liever een wat donkere kleur gezien.

