Introductie

In 1998 stond Apple aan de rand van de afgrond en zorgde de originele iMac G3 voor de redding van het bedrijf. Die computer moest het vooral van z’n uiterlijk hebben. De felle kleuren waren ongebruikelijk in een tijd waarin de meeste computers beige en grijs waren. Apple maakte een ongelooflijke comeback en dat allemaal dankzij die iMac.

Anno 2021 hoeft Apple niet meer gered te worden. Het bedrijf is nog nooit zo winstgevend geweest en heeft daardoor ook de vrijheid om eens ‘gekke’ dingen te doen. Zoals nu bij de iMac M1: opnieuw een kleurrijk model waarmee Apple alle aandacht trekt. Toch was een nieuwe impuls voor de Mac zo langzamerhand wel dringend nodig. Het design is jarenlang hetzelfde gebleven en de iMac was als product een beetje naar de achtergrond verdrongen omdat mensen liever MacBooks kopen. Dat er ook nog een M1-processor in deze nieuwe iMacs zit, maakt ze extra aantrekkelijk om de overstap te maken.

Het is daarom moeilijk kiezen wat nu eigenlijk dé belangrijkste reden is om er eentje te kopen: de vrolijke kleurtjes of het feit dat de M1-chip gewoon heel snel is? Ondanks al die veranderingen is de prijs van het instapmodel iets lager* geworden: van €1499 euro naar €1449.

Apple heeft alles uit de kast getrokken om een opvallende en toch vertrouwde iMac te maken, die presteert op het niveau zoals we inmiddels van de M1 Macs gewend zijn.

*Er was een nog goedkoper instapmodel van €1299, maar dit was een verouderde uitvoering uit voorgaande jaren.

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in juli 2021 en beschrijft de situatie op dat moment.



M1 iMac 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze iMac:

Eerste iMac met M1-chip

Eerste redesign van de iMac sinds 2012

Verkrijgbaar in 7 kleuren

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen

Opslag te configureren tot 2 terabyte

Werkgeheugen te configureren tot 16GB

Prijs vanaf €1449,-



Hallo, ik ben je nieuwe iMac.

Design van de M1 iMac

Aluminium all-in one op voet

Afmetingen: 46,1 x 54,7 x 11,5 mm

Gewicht: 4,48 kg (voorganger was 5,68 kg)

Verkrijgbaar in blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars

Toetsenbord, trackpad, muis en oplaadkabel in dezelfde kleur

Toetsenbord met Touch ID (alleen op topmodellen)

Ethernet-poort in de 143 Watt stroomadapter (alleen op topmodellen)

Apart model met VESA-montage verkrijgbaar (later niet om te bouwen)



Vooral de achterkant is mooi qua kleur. Dit is eigenlijk de kleur die je gekozen hebt, maar je ziet er aan de voorkant niet zoveel van.

Sinds 2012 heeft Apple vastgehouden aan hetzelfde design. Het zag er nog steeds niet gedateerd uit, maar van een bedrijf dat zo op design is gericht, hadden we langzamerhand wel iets nieuws verwacht. Dat krijgen we met deze iMac 2021.

Het basisidee van deze all-in-one is nog steeds hetzelfde: een glasplaat met L-vormige voet. De voet is lager en heeft nu een groter Apple-logo op de achterkant, dat het licht weerkaatst. Er zit geen verlichting in. Jammer is dat de voet niet in hoogte verstelbaar is. We gebruikten een (IKEA Elloven-)monitorstandaard om het scherm op kijkhoogte te krijgen, maar eigenlijk hadden we bij het redesign wel gehoopt op meer aandacht voor ergonomie. Je kunt een speciale uitvoering met VESA-montage bestellen, zodat je de hoogte beter kunt aanpassen. Maar dat ziet er minder strak uit en je zult er bij aanschaf meteen rekening mee moeten houden.



De kleuren van de oranje iMac doen meer denken aan roségoud (zoals de Apple Watch) dan aan puur oranje.

Het meest opvallende is de overstap naar kleur, waarbij Apple teruggrijpt naar de iMac G3 van ruim twintig jaar geleden. Je kunt bij de instapmodellen kiezen uit blauw, groen, roze en zilver. Wil je paars, geel of oranje, dan zul je een duurdere uitvoering moeten nemen. De oranje uitvoering die wij hebben getest is de meest luxe van de drie beschikbare standaardconfiguraties met een prijskaartje van €1.899.

De kleuren zijn een verademing ten opzichte van de afgelopen jaren, toen zilvergrijs de enige optie was. Toch hadden we wel op iets meer rustig gekleurde alternatieven gehoopt. Niet iedereen wil een knalkleur of heeft een ‘instagrammable’ hip kantoor. Wil je wel eens wat anders dan het eeuwige zilvergrijs, dan was spacegrijs of zwart een mooi alternatief geweest. Het zou waarschijnlijk ook meteen de bestverkochte kleur zijn geworden, maar helaas biedt Apple niet die optie.



Wij gebruikten een monitorstand om comfortabeler te kunnen typen.

Ons exemplaar is oranje aan de achterkant en neigt naar roségoud aan de voorkant. Eigenlijk vinden we de achterkant mooier, waardoor de iMac vooral goed tot z’n recht komt op een vrijstaand bureau waar je omheen kunt lopen. De kleuren zijn tot in de kleinste details doorgevoerd: ook de handgreep van de verpakking is oranje en we krijgen er oranje gekleurde Apple-stickers bij. De verpakking mag nog wel even apart genoemd worden: die vouwt op een ingenieuze manier open met een fantastisch schuifgeluid, op een manier die je alleen bij Apple ziet.

De vernieuwingen gaan echter verder dan een nieuw kleurtje. De 24-inch iMac heeft ook een ander ontwerp gekregen, dankzij de M1-chip. Die neemt veel minder ruimte in beslag, waardoor het scherm superplat kon worden uitgevoerd. Apple heeft gekozen voor een vlakke plaat met rechte zijkanten, passend bij recente iPhones en iPads. De iMac is daardoor dunner, compacter en ook lichter van gewicht geworden. Je kunt de iMac nu gemakkelijker verplaatsen naar een andere kamer als je even geconcentreerd wilt werken. Het totale volume is met 50% verlaagd en het scherm is nog maar 11,5 mm dun.

Het gemak van een all-in-one computer is natuurlijk dat je minder kabels nodig hebt. Muis, toetsenbord en trackpad hoef je alleen tijdelijk aan te sluiten om op te laden en te koppelen. De rest van de tijd heb je aan één stroomkabel voldoende. Ook die is opnieuw ontworpen en klikt met een magneet vast aan je iMac. Dit is een stuk praktischer dan de stugge connector van voorheen, waar je behoorlijk aan stond te sjorren om los te halen. Toch is het anders dan de MagSafe-connector op de vroegere MacBooks, die vrij losjes zat. Je wilt bij een desktopcomputer zonder interne accu niet dat de kabel zomaar losschiet als er iemand langsloopt, waardoor je je werk kunt kwijtraken.

In de voedingsadapter is bij ons exemplaar een Gigabit Ethernet-poort aanwezig, maar dat geldt helaas niet voor het instapmodel. Mocht je bedraad internet willen gebruiken dan scheelt je dat weer een kabel op je bureau, want je kunt het laadblok wat makkelijker wegwerken achter of onder je bureau. De stroomadapter is voorzien van een 2 meter lange geweven kabel in de kleur van je iMac, een mooi detail. Daarnaast is de software (macOS) op sommige punten aangepast aan jouw iMac, zoals de kleur van de wallpaper en de screensaver.



De onderkant van de muis is ook oranje, maar daar zie je tijdens het gebruik natuurlijk niet zoveel van.

Bij het nieuwe design van de iMac is ervoor gezorgd dat alles mooi op elkaar is afgestemd. Het voelt allemaal heel erg ‘af’ en de verschillende kleuren geven je een wat meer gepersonaliseerd gevoel.

Het ziet er bovendien erg strak en opgeruimd uit – en het is te hopen dat je het ook zo houdt door niet te veel kabels aan te sluiten. Bij het redesign zijn ook meteen de poorten aan de achterkant aangepakt. Bij het instapmodel krijg je twee Thunderbolt/USB-C-poorten met een snelheid van 40 Gbps. Die twee poorten zijn eigenlijk best weinig. Eventueel zou je een hub kunnen aansluiten, maar daarmee wordt je bureau weer erg rommelig.

Op de duurdere modellen krijg je:

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten met ondersteuning voor: DisplayPort, Thunderbolt 3 (tot 40 Gb/s), USB 4 (tot 40 Gb/s)

En twee USB 3.1, 2e gen. (tot 10 Gb/s) Thunderbolt 2-, HDMI-, DVI- en VGA-uitvoer via adapters (afzonderlijk verkrijgbaar).



Ons model heeft vier poorten. Sluit je veel apparaten aan, dan doet dat het strakke uiterlijk wel wat teniet.

De aan/uitknop vind je ook aan de achterkant en de koptelefoonaansluiting zit nu aan de linkerkant. Dat is praktischer, omdat je niet meer naar de achterkant hoeft te reiken. Deze herpositionering is ook noodzakelijk, omdat de behuizing te dun is geworden om een 3,5mm-poort aan de achterkant mogelijk te maken.

Accessoires van de iMac M1

Onze iMac werd geleverd met een Magic Keyboard met Touch ID, een Magic Mouse en een Magic Trackpad, afgestemd op de kleurkeuze van je iMac. Deze zijn (nog) niet los verkrijgbaar en zijn qua uiterlijk en functies eigenlijk nauwelijks veranderd, behalve dan de kleur. Opladen van de Magic Mouse doe je nog steeds aan de onderkant. Het ziet er niet zo fraai uit, maar het is minder vervelend dan het verwisselen van de batterijen bij de eerdere ‘Magic’ accessoires.



Aan de Magic Mouse is niet zoveel veranderd. Op deze foto is ook goed te zien dat op basis van de lichtval de metallic kleuren van de accessoires heel verschillend kunnen zijn.

Op de twee duurdere modellen is het toetsenbord voorzien van Touch ID. Het instapmodel heeft dit niet en dat vinden we een tegenvaller. Apple vindt beveiliging en gebruiksgemak belangrijk en daar zou iedereen van moeten kunnen profiteren, niet alleen klanten met een dikkere portemonnee. Met Touch ID kun je veilig inloggen zonder dat iemand over je schouder kan meekijken welk wachtwoord je intikt en het goedkeuren van aankopen en downloads lukt veel sneller door even je vinger op de scanner te leggen. Wat ons betreft een basisfeature.



Makkelijk aankopen doen en ontgrendelen: Touch ID is echt een verrijking en we hopen dat dit ooit ook naar de los verkrijgbare Magic Keyboards komt.

Touch ID werkt snel: we konden de iMac snel ontgrendelen en acties goedkeuren. Dit gebeurt draadloos, maar zonder merkbare vertragingen. Volgens Apple is de communicatie tussen toetsenbord en Mac goed beveiligd. Hoe dit werkt lees je in dit supportdocument. We zouden graag zien dat Apple het losse Magic Keyboard ook voorzien van Touch ID. Niet vanwege de leuke kleurtjes, maar omdat het inloggen met je vinger gewoon veel gemakkelijker werkt.



Touch ID op het toetsenbord: praktisch!

Scherm van de M1 iMac

24-inch Retina-display (eigenlijk 23,5-inch)

4480 x 2520 resolutie (4,5K, pixeldichtheid 218 ppi)

Maximale helderheid 500 nits

Apple TrueTone, brede P3-kleurweergave, geen HDR

Glanzende afwerking met antireflectiecoating

1080p Full HD FaceTime camera

Het scherm van de iMac is een van de grote verbeterpunten. De dikke zwarte randen rondom het scherm zijn nu vervangen door witte randen. Volgens Apple zijn ze bijna 50% kleiner geworden. Tegelijk is het scherm zelf groter geworden: van 21,5-inch naar 24-inch. De rand onder het scherm (‘kin’) is nog wel steeds aanwezig, deze keer zonder Apple-logo. Hierachter zit alle elektronica, terwijl de rest van de behuizing bijna uitsluitend uit display bestaat.



Het scherm van de zijkant gezien: één grote glasplaat met een witte strook eronder.

Alle iMac-modellen hebben hetzelfde witte frontje. We waren bezorgd dat het misschien storend zou zijn, maar dat valt tijdens kantoorwerkzaamheden niet erg op. Zeker als je je iMac tegen een witte muur zet. Koop je deze iMac vooral om ‘s avonds films te kijken óf te maken, in apps die vaak een donkere interface hebben, dan kan de witte rand wat meer storend zijn.

Afbeeldingen komen mooi tot hun recht op het 4,5K Retina-scherm (voorheen 4K). De resolutie ging omhoog van 4.096 x 2.304 naar 4.480 x 2.520, dus er past net iets content meer op het scherm. De pixeldichtheid is met 218 ppi ook helemaal in orde. Eigenlijk heb je met dit scherm een vrij goede deal. Je bespaart 650 euro ten opzichte van een Mac mini (zonder scherm) maar je zult veel moeite moeten doen om met een budget van 650 euro een vergelijkbaar scherm te vinden. En dan nog heb je niet eens het strakke alles-in-een uiterlijk van de iMac en de meegeleverde accessoires.

Je betaalt bij de iMac weliswaar voor het gemak dat je zelf niets meer hoeft uit te zoeken (uitpakken, aansluiten en klaar). Maar we vinden 1449 euro dan niet eens zo’n slechte deal als je het totaalpakket van computer, scherm en randapparatuur bekijkt.

Met de maximale helderheid van 500 nits is het scherm goed af te lezen, ook in een helder verlichte kamer. Je hebt niet dezelfde eigenschappen als het Pro Display XDR, maar die ligt qua prijsniveau dan ook in een heel andere klasse.

Eigenlijk hebben niet veel meer te wensen qua scherm, behalve dan het formaat.



Als het scherm uit staat spiegelt het wel, maar de antireflectiecoating voorkomt dat je jezelf te veel ziet zitten.

Hoewel 24-inch een mooie sprong is, zal het voor sommige mensen nog niet genoeg zijn. We hopen dat Apple snel een opvolger van de 27-inch iMac uitbrengt. Deze 24-inch iMac is meer bedoeld voor consumenten en gezinnen die gangbare eisen stellen aan een desktop. Ben je professional en heb je een groter scherm en meer dan 16GB RAM nodig, dan zul je nog even moeten wachten.

Het scherm zelf is glanzend, maar gelukkig is het voorzien van een antireflectiecoating. Staat het scherm uit, dan zie je je eigen weerspiegeling. Eenmaal ingeschakeld heb je daar geen last meer van. We vonden dat het scherm onder alle omstandigheden goed af te lezen is, ook in een helder verlichte kamer. TrueTone zorgt ervoor dat het prettig oogt, door mee te kleuren met het omgevingslicht.

Er is geen optie voor een nanotextuur-afwerking, zoals bij de 27-inch iMac. Dit was overigens ook een erg prijzige optie: het kost bij de grotere iMac meer dan 600 euro. Apple heeft het waarschijnlijk geschrapt bij dit 24-inch model omdat er toch weinig vraag naar zal zijn.

Dit is een iMac die vooral bedoeld is voor thuisgebruik en thuiskantoor, voornamelijk binnen gezinnen. Daarom is het een goede beslissing van Apple om ook hier de FaceTime-camera te verbeteren. Deze is nu 1080p, een stuk beter dan de 720p camera van voorheen. De beeldsignaalprocessor (ISP) op de M1-chip zorgt bovendien dat je scherper in beeld bent en de grotere sensor presteert beter onder slechte lichtomstandigheden.

Center Stage (waarbij de camera meebeweegt tijdens het videobellen) ontbreekt vreemd genoeg. Apple voegde het wel toe aan de zakelijke iPad Pro, terwijl het juist in een gezinscomputer als de iMac goed tot zijn recht zou komen. In onze iPad Pro 2021 review schreven we dat het ‘zwevende’ camera-effect van Center Stage vooral geknipt is voor privégesprekken en iets te speels is voor zakelijke videocalls.

Hardware van de M1 iMac

Geheugen: 8GB (uitbreidbaar tot 16GB)

Opslag: 256GB of 512GB (uitbreidbaar tot 2 TB)

Poorten op standaardmodel: 2x Thunderbolt/USB, koptelefoonaansluiting

Extra poorten op topmodellen: 2x USB-C, Gigabit Ethernet (in stroomadapter)

Draadloze functies: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0

Er zijn drie uitvoeringen van de 24-inch iMac, die zich van elkaar onderscheiden in opslag en GPU. Ze zijn allemaal voorzien van een M1-chip met 8-core processor en standaard 8GB RAM (uitbreidbaar tot 16GB voor 200 euro extra). Het instapmodel heeft een 7-core GPU in plaats van 8-core. Dit zal voor het merendeel van de thuisgebruikers voldoende zijn, maar toch raden we aan om het middenmodel te kiezen, als je budget dit toestaat. Apple heeft bij het instapmodel op zoveel mogelijk punten beknibbeld, waaronder het aantal poorten, de Ethernet-aansluiting en het toetsenbord.

Elk model heeft twee 40 Gbps Thunderbolt-poorten, te gebruiken om een HDMI-, VGA-, DVI- of DisplayPort-beeldscherm aan te sluiten. Met de M1-chip kun je maar één extern display aansluiten, maar ook dat zal voor de meeste mensen genoeg zijn. Het mag zelfs een 6K-scherm zijn! Op de duurdere iMacs vind je nog twee extra 10Gbps USB-C-poorten om extra randapparaten aan te sluiten. Er zijn geen andere aansluitingen ook geen USB-A of een SD-kaartslot, meer met een hub of dock kun je naar hartelust uitbreiden.

WiFi 6 vind je op alle modellen, terwijl Gigabit Ethernet alleen op de twee duurdere modellen te vinden is. Gebruik je toch geen bekabeld netwerk, dan heeft het geen zin om speciaal hiervoor te upgraden.

Wat audio betreft beschikt de iMac over drie microfoons boven en achter het scherm. We hebben ze gebruikt om te videobellen en dat leverde duidelijk en helder geluid. Ook zijn er zes speakers, die geschikt zijn voor ruimtelijke audio bij het luisteren naar Dolby Atmos-tracks. De iMac levert een goede bas voor muziek en filmeffecten, maar een extra speaker of hoofdtelefoon aansluiten kan natuurlijk ook.



Het Apple-logo lijkt soms verlicht, maar dat is het niet.

Prestaties

ARM-gebaseerde Apple Silicon M1-chip

8-core CPU

7- of 8-core GPU

Standaard voorzien van macOS Big Sur

Veel apps zijn al aangepast voor Apple Silicon, de rest kun je met Rosetta 2 gebruiken

Eigenlijk weten de meeste mensen het wel, maar het is toch goed om even te noemen: bij deze iMac is achteraf geen hardware-upgrade mogelijk. Je kunt de hoeveelheid RAM niet uitbreiden en GPU en opslag zijn niet te upgraden. Het is daarom zaak dat je meteen de juiste configuratie koopt.

Gelukkig kun je bij de M1-chip moeilijk een miskoop begaan. Zelfs het instapmodel met de 7-core GPU is prima geschikt voor al je dagelijkse toepassingen. Gebruik je vaak zwaardere toepassingen dan kun je de upgrade naar 16GB RAM overwegen. Dit is momenteel het maximum qua werkgeheugen. Het is een beperking van de M1-processor, maar het is absoluut geen domper. Voor de meerderheid van de thuisgebruikers is upgraden naar 16GB helemaal niet nodig. Wat je bij de Intel Macs gewend was, is niet te vergelijken met Apple Silicon.

Wat prestaties betreft is deze iMac vergelijkbaar mer de andere M1 Macs die we getest hebben. Uit benchmarks blijkt dat de scores voor alle M1 Macs vrij dicht bij elkaar liggen. Het is immers dezelfde processor, alleen de behuizing en het schermformaat zijn anders. Apple belooft dat de iMac dankzij de M1-chip ca. 85 procent sneller is dan de vorige Intel iMac. Daarnaast kunnen we tot twee keer betere GPU-prestaties verwachten.

Die belofte wordt waargemaakt, als we naar de benchmarks kijken. De prestaties komen het meest overeen met de M1 MacBook Pro, dus is dit een laptop die je eerder al hebt overwogen dan zal de M1 iMac ook bij je passen. De fanless MacBook Air presteert iets minder en verlaagt de performance als je veel zware taken tegelijk uitvoert. Bij de iMac gaat het heel wat vlotter. En over fans gesproken: er zijn twee ventilatoren aanwezig in de iMac, die overigens maar zelden in actie komen. Slaat de ventilator toch even aan, dan is dat bijna niet hoorbaar.

Net als de andere M1 Macs is ook deze iMac verrassend vlot en levert indrukwekkende prestaties. Apps starten vlot op, je kunt meerdere apps tegelijk openen en snel wisselen tussen apps. Ook software van derden zoals Adobe Photoshop presteren goed op de M1-chip.

Het is meer dan een halfjaar geleden dat de M1 verscheen in de eerste Macs. Als je nu de overstap maakt, komt je in een gespreid bedje terecht. Veel apps zijn al aangepast en je hebt Rosetta 2 steeds minder nodig. Wisselen tussen apparaten wordt ook steeds makkelijker en de apps groeien dichter naar elkaar toe. Het is nu simpel om op een ander apparaat verder te werken.

Alternatieven voor de M1 iMac

Is deze 24-inch iMac niet helemaal wat je zoekt, dan zou je natuurlijk de 27-inch iMac van vorig jaar kunnen overwegen. Maar dat is eigenlijk geen slimme keuze. De kans is groot dat er in 2021 een nieuw model uitkomt met veel betere specs: een supersnelle Apple Silicon-processor, meerdere kleuren, Touch ID in het toetsenbord en misschien zelfs een groter 30-inch scherm. De kans is ook groot dat de prijs gelijk blijft. We raden daarom af nu nog een 27-inch iMac 2020 te kopen, tenzij je een ongelooflijke deal kunt vinden. Wacht liever op de opvolger.

De volgende Macs komen wel in aanmerking:

30-inch iMac (2021, verwacht)

Het is nog niet zeker of Apple een 30-inch iMac gaat uitbrengen als opvolger van het huidige model. Maar alle geruchten wijzen er wél op. Deze is waarschijnlijk voorzien van M1X-processor, die beter presteert dan die van de huidige Intel-modellen.

Mac mini (2020)

Zoek je een echte desktopcomputer, dan zou je er ook zelf eentje kunnen samenstellen op basis van de Mac mini 2020. Die draait eveneens op de M1-chip en is daarmee net zo krachtig als de iMac die we hier bespreken. Hij is alleen een stuk goedkoper, omdat je zelf voor je beeldscherm, toetsenbord en muis moet zorgen. Heb je dat al, dan kun je voor relatief weinig geld upgraden naar een M1 Mac.

Moet je helemaal vanaf nul beginnen, dan is de Mac mini een minder logische keuze. Je bent dan 650 euro goedkoper uit door een mini aan te schaffen, maar zult nog zelf op zoek moeten naar een goed beeldscherm en andere accessoires. Dat is nog een behoorlijke klus: voor een Retina-ervaring heb je minimaal 163 ppi nodig en een dergelijk scherm kost al snel 500 euro of meer. In de iMac krijg je een 4,5K-scherm met een pixeldichtheid van 218 ppi en dat is behoorlijk goed. Je betaalt bij Apple dan ook vooral voor het totaalpakket: een computer én een uitstekend scherm.

MacBook Pro M1 (2020)

Ben je vaak onderweg, dan kan het handiger zijn om een MacBook Pro M1 aan te schaffen. Je mist dan wel het grotere beeldscherm (13-inch is aanmerkelijk kleiner dan 24-inch) maar dat kun je eventueel oplossen door een extern display aan te sluiten. Zo kun je ook thuis comfortabel werken.

MacBook Air M1 (2020)

De MacBook Air M1 is eigenlijk een minder logische keuze. Deze heeft geen ventilator en ligt qua prestaties onder de iMac, zoals uit de benchmarks blijkt. De prestaties gaan omlaag als je veel zware taken tegelijk uitvoert. Overweeg deze alleen als je licht kantoorwerk uitvoert.

Bekijk ook MacBook Air met M1 vs 13-inch MacBook Pro met M1: wat is het verschil? Wat zijn de verschillen tussen de nieuwe 13-inch MacBook Air met M1 en de MacBook Pro met M1? We vergelijken de twee nieuwste 13-inch MacBooks met Apple Silicon.

De iMac is ideaal als je:

Een all-in-one voor het hele gezin zoekt.

Een mooie en minimalistische werkcomputer voor op je bureau zoekt.

Je een wat oudere iMac hebt en een upgrade jarenlang hebt uitgesteld.

Gek bent op kleur (of tevreden bent met alweer zilver).

Je gangbare taken doet, waar je geen zware computer voor nodig hebt.

Vaak moet videobellen en daarbij goed in beeld wilt zijn.

Je een iMac met een groter scherm wilt (23,5-inch in plaats van voorheen 21-inch).

Geen fanatiek Windows-gebruiker bent, want er is geen Bootcamp en met alternatieven is het nog behelpen.

Score 8.5 iMac 2021 vanaf €1449 Voordelen + Speels nieuw design

Indrukwekkende prestaties

Uitstekend 4,5K scherm dat goed af te lezen is

Eindelijk een goed bruikbare webcam

Totaalpakket van computer, beeldscherm en accessoires is een goede deal ten opzichte van een Mac mini Nadelen – Weinig aansluitingen, vooral bij instapmodel

Sommige kleuren alleen bij de topmodellen

Toetsenbord met Touch ID alleen bij topmodellen

Geen mogelijkheid om achteraf te upgraden

Beeldscherm niet in hoogte verstelbaar, niet erg ergonomisch

Conclusie iMac M1 2021 review

De 24-inch iMac van 2021 is op vrijwel elk punt verbeterd ten opzichte van het 21,5-inch exemplaar van voorheen. De prestaties zijn met sprongen vooruit gegaan, het scherm is beter en groter, de webcam levert betere beelden en het uiterlijk is na jaren eindelijk vernieuwd. Over de geweldige prestaties zijn we al niet meer verbaasd. De M1-chip en het nieuwe uiterlijk zal voor veel mensen de reden zijn om deze iMac te kopen. De iMac was de afgelopen jaren een ingedut product geworden met weinig echte vernieuwingen. De M1 iMac geeft je genoeg redenen om nu de overstap te maken. Zijn het niet de vrolijke kleuren of de snelle prestaties, dan is het wel het grotere en betere 24-inch scherm.

We zijn enthousiast over de vrolijke kleuren, maar we vinden het jammer dat sommige kleuren alleen voor de topmodellen beschikbaar zijn. Ook is het jammer dat Apple alleen standaard zilver aanbiedt als alternatief voor de knalkleuren. Niet iedereen werkt op een hip creatief kantoor en een variant in spacegrijs of zwart zou erg welkom zijn. Wellicht krijgen we dit nog bij de 30-inch iMac, later dit jaar. De doelgroep van de iMac is heel breed en dit model zou een nog bredere groep kunnen aanspreken als Apple ook aandacht had voor klanten met een minder flamboyante smaak.

Een ander verbeterpunt is dat Apple het Touch ID-toetsenbord eigenlijk bij alle modellen zou moeten meeleveren. Nu zit het alleen bij de topmodellen en dat dwingt je eigenlijk wel om een stapje duurder te gaan dan eigenlijk nodig is. Het instapmodel is voor veel thuiswerkers en gezinnen eigenlijk al voldoende, maar dan mis je wel een paar leuke en handige extra’s.

Voor de rest zijn we eigenlijk op elk punt enthousiast over deze nieuwe iMac. Je krijgt veel meer en veel betere specs voor dezelfde prijs van €1449,-. Nu alleen nog bedenken waar je ‘m gaat neerzetten…

