Willekeurige serienummers op komst

Het geldt alleen voor toekomstige producten. Alles wat nu nog in de schappen ligt, zal nog het huidige formaat voor serienummers gebruiken. Begin 2021 zal Apple voor nieuwe producten overschakelen op het nieuwe formaat. Het gaat daarbij om 8-14 willekeurige alfanumerieke karakters, waaruit geen informatie meer af te leiden is. Aanvankelijk gaat het om 10 karakters lange serienummrs, later zou Apple kunnen overstappen op iets serienummers met meer dan 10 karakters. Het blijkt uit een e-mail die intern is verstuurd en bedoeld is voor medewerkers die met AppleCare te maken hebben. Waarom Apple overstapt is niet bekend, maar mogelijk heeft het te maken met het beperken van fraude.



Volgens MacRumors had Apple al eind 2020 willen overstappen, maar heeft dit nu naar een later moment doorgeschoven. Het zal geen invloed hebben op IMEI-nummers van bijvoorbeeld iPhones.

Apple gebruikt nu een serienummer waar je het volgende uit kunt aflezen:

Eerste 3 karakters: productielocatie

Volgende 2 karakters: jaar en week van productie

Laatste 4 karakters: configuratiecode die model, kleur en opslag aangeeft

Het opzoeken van het serienummer gaat op verschillende manieren, afhankelijk van het product: