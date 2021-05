Code in de eerste iOS 14.6 beta wijst erop dat Apple ondersteuning voor muziek in een betere kwaliteit heeft gepland. Het zou Apple Music HiFi kunnen heten en er zijn ook verwijzingen naar Dolby Audio gevonden.

Apple Music HiFi

Apple noemt zich altijd een groot voorstander van muziek, maar biedt geen lossless muzieknummers in hoge kwaliteit aan. Je bent daarvoor aangewezen op diensten als Tidal. Daar kan verandering in komen. Na de aankondiging van Spotify HiFi lijkt Apple nu ook van plan om een soortgelijke dienst met muziek in cd-kwaliteit aan te bieden. Vannacht was er al een gerucht dat Apple op het punt staat om over een paar weken Apple Music HiFi te onthullen en nu zijn er ook concrete aanwijzingen gevonden in de code. iOS 14.6 beta 1 bevatte verwijzingen naar Apple Music HiFi met termen als ‘Dolby Audio’, ‘Dolby Audio’ en ‘Lossless’.



Apple biedt de eigen HiFi-audiocodec ALAC, maar de Muziek-app heeft nooit ondersteuning voor Dolby Atmos of Dolby Audio gehad. Wat Apple wel aanbiedt zijn Apple Digital Masters voorheen Mastered for iTunes ), een catalogus van nummers die in extra hoge kwaliteit is opgenomen. Taylor Swift, Paul McCartney, Billie Eilish en Sigrid maken er onder andere gebruik van.

Apple Music HiFi gevonden in beta

De verwijzingen zijn alleen gevonden in de eerste beta, niet in iOS 14.6 beta 2 en ook niet in interne bestanden van iOS 14.5. Mogelijk was er sprake van een foutje om het nu al op te nemen, of wil Apple het nog even uitstellen.

HiFi-nummers hebben minder audiocompressie en bevatten meer detail. Volgens de geruchten gaat Apple Music HiFi hetzelfde kosten, namelijk €9,99 per maand. Apple zou dus niets extra willen rekenen voor de betere audiokwaliteit. Momenteel kun je met Apple Music nummers luisteren in 256 kbps bitrate AAC. Uit de beta-code blijkt nog niets over de prijsstelling.

In iOS 14.6 kunnen we waarschijnlijk ook betaalopties voor podcasts verwachten. Deze werden aangekondigd tijdens het Spring Loaded-event in april. Je kunt dan abonnee worden van je favoriete podcasts, zodat de maker wat extra inkomsten krijgt. Apple pakt 30% in het eerste jaar en 15% in het tweede jaar. Deze nieuwe Podcasts-functie komt in mei beschikbaar, dus waarschijnlijk kunnen we iOS 14.6 ook nog deze maand verwachten. Of daar dan ook Apple Music HiFi in zit, is nog even afwachten. Het is best mogelijk dat Apple het uit beta 1 heeft weggehaald en binnenkort als een van de grote vernieuwingen van iOS 15 gaat aankondigen.

Bekijk ook Apple Podcasts: dit is Apple van plan met betaalde podcasts Apple Podcasts is een dienst waar je allerlei audio- en praatshows kunt vinden. Vanaf voorjaar 2021 komt er de mogelijkheid om je tegen betaling op podcasts te abonneren, zodat je je favoriete podcaster kunt steunen. Eerder werd hiervoor de naam Podcasts+ gesuggereerd, maar Apple spreekt over Podcasts Subscriptions.

Volgens het eerdere gerucht gaat Apple de HiFi-dienst over een paar weken onthullen, zo zouden muzieklabels hebben gezegd. Die aankondiging zou samenvallen met de introductie van de AirPods 3. Dat zou allemaal tijdens de keynote van WWDC 2021 kunnen gebeuren, maar een aankondiging in een persbericht kan ook. Spotify HiFi werd in februari al aangekondigd, maar komt pas later in 2021 beschikbaar in “een select aantal markten”. Een prijs is nog niet bekend. Bij Tidal kun je via het standaard Premium-account 320 Kbps audio voor een tientje per maand beluisteren. Betaal je het dubbele, dan krijg je lossless Hi-Fi van 1411 Kbps. Bekijk onze round-up van streaming muziekdiensten voor je andere opties.