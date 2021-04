iPhone 13 Pro: dit weten we nu al van deze iPhone voor pro’s

Na de iPhone 12-serie, is het in 2021 tijd voor de iPhone 13-serie. Behalve de standaard iPhone 13 komt Apple ook weer met een extra uitgebreide versie, voor nu nog genaamd de iPhone 13 Pro. Voor dit jaar staat er weer een aantal mooiere verbeteringen op de planning, onder andere aan het scherm en de camera. Er is ook al iets bekend over het ontwerp van de nieuwe pro-iPhone.

iPhone 13 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 13 Pro in het kort:

Pro-iPhone van 2021, opvolger van iPhone 12 Pro

6,1-inch Super Retina XDR-display

Ook een grotere 6,7-inch iPhone 13 Pro Max in aantocht

Scherm met 120Hz ProMotion

Roestvrij stalen rand met matglazen achterkant

Verbeterde chip met sneller 5G

Nieuwe geavanceerde camera met betere lenzen

Mogelijk Touch ID in het scherm

Aankondiging en release in september 2021

Prijs: vanaf €1.159,-

Design iPhone 13 Pro: nieuwe kleur

Over het algemeen blijft het design van de iPhone 13 Pro volgens bronnen nagenoeg gelijk. Dat betekent dat Apple opnieuw kiest voor een glimmende roestvrij stalen rand en een matglazen achterkant. Apple hanteert dit al sinds de iPhone 11 Pro en blijft dit jaar dus ongewijzigd. Net als bij de iPhone 12 Pro is de rand recht. Maar Apple zou wel een nieuwe kleur gepland hebben.

Eén van de nieuwe kleuren is volgens ingewijden matzwart. Apple stapte in 2020 over van spacegrijs naar grafiet, maar zou in 2021 dus weer kiezen voor een extra donkere variant. Het is al heel wat jaar geleden dat Apple een echt zwarte iPhone uitbracht, namelijk bij de iPhone 7. In daarop volgende jaren werd telkens voor spacegrijs gekozen, wat een stuk lichter is. Er is ook gesproken over een bronskleurig model, maar het is nog onduidelijk of deze er ook echt komt.

Een veelgehoord kritiekpunt van de roestvrij stalen rand, is dat deze nogal snel vies wordt. Vingerafdrukken worden als magneten aangetrokken, waardoor het toestel er nogal snel vies uit ziet. Apple zou dit met een nieuwe coating willen verhelpen. De iPhone 13 Pro behoudt dan dus wel de glimmende randen, maar dan met minder kans op vingervlekken.

Op basis van renders zijn nog een aantal andere mogelijke designaanpassingen gezien. Zo is de camera-blokje aan de achterkant een stuk groter qua oppervlakte. Ook blijkt hieruit wat mogelijk de afmetingen zijn. Het nieuwe Pro-model zou 146,7 x 71,5 x 7,6 mm groot zijn, 0,2mm dikker dan de iPhone 12 Pro.

Scherm: eindelijk ProMotion en kleinere notch?

Wat betreft het scherm verwachten we een aantal verbeteringen. Allereerst wordt de notch op de iPhone 13 Pro waarschijnlijk wat kleiner. Apple verplaatst de oorspeaker hoger, dichterbij de rand van het toestel. De sensoren voor Face ID kunnen daarom dichter bij elkaar, waardoor de notch smaller wordt. Er is dan dus meer ruimte links en rechts naast de inkeping, bijvoorbeeld voor het batterijpercentage.

Het scherm zelf blijft even groot, namelijk 6,1-inch. Ook de resolutie en andere specificaties van het scherm blijven mogelijk gelijk, zoals ondersteuning voor HDR, True Tone en meer. Wel biedt Apple vermoedelijk ondersteuning voor ProMotion met 120Hz. Door de verversingsgraad van het scherm te verhogen van 60Hz naar 120Hz, zien animaties er veel vlotter uit, gaat scrollen soepeler en kunnen games profiteren van een algehele soepelere speelervaring. We kennen dit al van de iPad Pro en vorig jaar gingen er ook al geruchten over de komst van de functie. Dit jaar zou het Apple lukken, dankzij een LTPO-type display. Dit is een variant van OLED, waarbij de verversingsgraad naar 120Hz kan.

Zo’n scherm kan volgens bronnen ook zorgen voor een always-on scherm in de iPhone 13. Apple zou bijvoorbeeld op het toegangsscherm de tijd en je notificaties kunnen tonen, vergelijkbaar met hoe dat op de Apple Watch gebeurt. Of zo’n always-on scherm er ook echt komt, is nog niet 100% zeker.

Lees meer over het scherm van de iPhone 13-modellen in ons overzichtsartikel.

Camera iPhone 13 Pro: verder verbeterd

Apple behoudt grotendeels dezelfde camera-opstelling als bij de iPhone 12 Pro. Dat betekent dus drie lenzen (groothoek, ultragroothoek en telelens), een flitser en LiDAR Scanner. Met de LiDAR Scanner kun je betere augmented reality functies gebruiken en maak je mooiere portretfoto’s. Overigens zou deze scanner dit jaar naar alle modellen komen. De iPhone 13 Pro krijgt mogelijk wel de sensorstabilisatie die je al van de iPhone 12 Pro Max kent. Daardoor zijn foto’s stabieler, zelfs bij flinke bewegingen. Dat komt doordat de complete sensor fysiek meebeweegt, waardoor foto’s altijd scherper zijn.

Daarnaast krijgt de nieuwe Pro-iPhone vermoedelijk een betere ultragroothoeklens. Daarmee maak je mooiere foto’s bij weinig licht. De ultragroothoeklens is ideaal voor landschapsfoto’s, maar bij weinig licht kan de kwaliteit soms nog tegen vallen. Een nieuwe lens kan dat verbeteren.

Grote veranderingen voor de camera verwachten we dit jaar niet. Er zijn nog geen geruchten geweest over bijvoorbeeld meer megapixels. Apple zou ook nog softwarematige functies toe kunnen voegen, zoals portretvideo’s.

Touch ID komt terug in het scherm

Dit jaar zou de Touch ID-vingerafdrukscanner weer terugkomen. De iPhone 13 Pro behoudt Face ID, maar er wordt al jaren gesproken dat Apple de beveiliging nog verder wil verbeteren door de vingerafdrukscanner daaraan toe te voegen. Deze zou dan in het scherm verwerkt worden. Sommige concurrerende smartphones hebben dat al en Apple zou hier ook al een tijd aan werken. Al een paar jaar gaan geruchten over Touch ID in het iPhone-scherm, dus het is nog niet zeker of het dit jaar echt gaat gebeuren. Apple zou in ieder geval kiezen voor een optische Touch ID-sensor in het iPhone 13-display.

Nieuwe A15 Bionic-chip: nog sneller

Je kunt er vergif op innemen dat Apple ook dit jaar weer een nieuwe generatie A-chip op de planning heeft staan. We zijn alweer aanbeland bij de A15-chip, die vermoedelijk weer een stukje sneller wordt. De A15-chip zou gemaakt worden met een 5nm-proces. Het is goed mogelijk dat Apple ervoor kan zorgen dat de chip weer wat energiezuiniger wordt en daarmee de batterijduur verlengt. Qua prestaties denken we dat de chip het 120Hz-display kan regelen en verwachten we meer geavanceerde camera-functies. In alledaags gebruik denken we niet dat je heel veel merkt van de snelheidsverbeteringen, want Apple kiest meestal voor extra functies die voorheen nog niet mogelijk waren.

Overige verwachtingen voor de iPhone 13 Pro

Er zijn nog een paar andere geruchten en voorspellingen geweest over de iPhone 13 Pro. Het gaat onder andere om deze belangrijke punten:

Meer opslag : Apple zou dit jaar kiezen voor maximaal 1TB opslag. Dat kennen we al van de iPad Pro, maar zou dit jaar dus ook naar de iPhone komen. Of dat betekent dat iedereen standaard meer opslag krijgt, dat Apple een tussenkeuze schrapt of dat de 1TB-optie er simpelweg bij komt, is nog niet duidelijk.

: Apple zou dit jaar kiezen voor maximaal 1TB opslag. Dat kennen we al van de iPad Pro, maar zou dit jaar dus ook naar de iPhone komen. Of dat betekent dat iedereen standaard meer opslag krijgt, dat Apple een tussenkeuze schrapt of dat de 1TB-optie er simpelweg bij komt, is nog niet duidelijk. Grotere batterij : De nieuwste iPhone 13 zou een grotere batterij krijgen. Daarmee kan Apple de accuduur verlengen, maar waarschijnlijker is dat Apple de extra capaciteit gebruikt om nieuwe functies toe te voegen die veel stroom verbruiken, zoals het 120Hz-display.

: De nieuwste iPhone 13 zou een grotere batterij krijgen. Daarmee kan Apple de accuduur verlengen, maar waarschijnlijker is dat Apple de extra capaciteit gebruikt om nieuwe functies toe te voegen die veel stroom verbruiken, zoals het 120Hz-display. Betere 5G: De iPhone 12-serie kreeg al 5G, maar in Nederland en België is dat nog de standaard versie van 5G. Amerikaanse modellen kregen wel de mmWave 5G-antenne, dat ook wel bekend staat als écht 5G. De snelheidsverbeteringen liggen bij die techniek hoger. Nederlandse providers zijn er nog niet klaar voor, maar het is mogelijk dat de iPhone 13 Pro deze techniek dit jaar overal krijgt.

Release iPhone 13 Pro gepland in september

Het is de verwachting dat Apple de nieuwe iPhones gaat aankondigen in september 2021. Apple had afgelopen jaren last van de coronacrisis bij het plannen van de nieuwe toestellen, maar dit jaar zou daar geen sprake van zijn. Zowel de aankondiging als de release van de iPhone 13 zouden gepland staan in september van dit jaar. Of Apple alle toestellen tegelijk beschikbaar stelt, is nog afwachten. Het zou ons niet verbazen als er wel een paar weken verschil zit, waardoor bijvoorbeeld de Pro-modellen iets later komen.

Verwachte prijs iPhone 13 Pro

Tot slot verwachten we dat de prijs van de iPhone 13 Pro ongeveer gelijk blijft met wat Apple voor de iPhone 12 Pro rekent. Momenteel heeft dit model een adviesprijs van rond de €1.159,-. Voor elke extra opslagcapaciteit ben je dan zo’n €150 tot €250 extra kwijt. Door de komst van 1TB wordt dit vermoedelijk wel één van de duurdere modellen.

