In deze review kijken we naar de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max, de twee meest geavanceerde modellen in de line-up. Ze zijn bedoeld voor mensen die alle nieuwe functies van dit jaar willen, inclusief 120Hz ProMotion-scherm, macrofotografie en een extra lange batterijduur. Echt grote veranderingen zitten er dit jaar niet in. Apple heeft vooral op de punten die voor gebruikers belangrijk zijn alles nog wat meer aangescherpt en verbeterd. Dat zorgt ervoor dat deze iPhone 13 Pro-modellen op veel punten uitblinken, maar qua innovaties moet je niet te hoge verwachtingen hebben. Voor mensen die toe zijn aan een upgrade zijn het erg complete toestellen. En toch mist er nog wel het een en ander…

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). Fotografie: Lyan van Furth (@lvffotography). We hebben getest met een 512GB iPhone 13 Pro in Goud en een 512GB iPhone 13 Pro Max in Sierra Blue. Beide toestellen zijn voor deze test geleend van Apple. Daarnaast hebben we de ervaringen met twee zelf aangeschafte iPhone 13 Pro-modellen in Sierra Blue en grafiet meegenomen.

iPhone 13 Pro (Max) in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max:

Topmodellen van de 2021 iPhones

Opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Twee schermformaten: 6,1-inch (Pro) en 6,7-inch (Pro Max)

Super Retina XDR-display met valbestendige Ceramic Shield-display

Roestvrij stalen rand met matglazen achterkant

Verbeterde A15 Bionic chip, de snelste in z’n soort

Drievoudige camera met groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens

Verbeterde camera met veel nieuwe (software)functies

LiDAR-scanner voor nauwkeurige dieptebepaling

5G connectiviteit

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag

6GB RAM

Prijs: respectievelijk vanaf €1.159,- en €1.259,-



De complete iPhone 13-familie, met rechts de twee Pro-modellen die we hier bespreken.

Design van de iPhone 13 Pro

Glazen behuizing met hoogglans stalen rand

Vier kleuren: grafiet, goud, zilver en Sierra Blue

Afmetingen: 146,7 x 71,5 x 7,65mm

Gewicht: 204 gram

IP68 waterbestendig, net als vorig jaar

Op het eerste gezicht is er niet veel veranderd aan het uiterlijk van de iPhone 13 Pro-modellen. Wie goed kijkt ziet echter op drie punten meteen dat je met de iPhone 13 Pro (Max) te maken hebt:

Aan de voorkant is de notch kleiner geworden.

Aan de zijkant is het simkaartslot iets verplaatst.

En aan de achterkant zijn de camera’s fors groter.

Wie verder kijkt ontdekt nog wel meer verschillen, maar deze zijn het meest prominent. De drie lenzen hebben niet alleen een grotere diameter maar steken ook verder uit. In combinatie met de grotere batterij zorgt dit ervoor dat de iPhone 13 Pro-modellen ietsje zwaarder zijn geworden.

Vooral bij de iPhone 13 Pro Max kan het gewicht een probleem zijn. We vonden zijn voorganger al aan de zware kant en niet meer zo makkelijk in de broekzak te steken en dit jaar doet Apple er nog een schepje bovenop. Het is de reden dat ik ook dit jaar niet weer voor de iPhone 13 Pro Max kies als mijn persoonlijke toestel. Ik vind ‘m simpelweg te groot en te zwaar om mee te nemen. Dat is al zo sinds Apple is overgestapt naar het vierkante design en het 6,7-inch scherm van de iPhone 12 Pro Max. Een jaar later merk ik dat de 6,1-inch toch wel het perfecte formaat is. Niet alleen voor mij, maar voor de meeste mensen die ik ken.

Door de grotere camerabult zullen de iPhone 13 Pro-modellen niet meer vlak op tafel en op oplaadmatten liggen. Opladen werkt nog gewoon, ook al zit er een luchtlaag tussen iPhone en oplader. Het ziet er minder mooi uit en telkens wanneer ik de iPhone op de oplader leg heb ik weer dat onbestemde gevoel dat het toch niet helemaal past. Je koopt mooie Apple-producten en je wilt dat dingen kloppen.

Ik klaag niet. Er zijn ergere dingen. Maar voor mij is het wel een reden om voortaan MagSafe te kiezen, want dat past wel (behalve bij de MagSafe Duo-lader, maar die vond ik toch al zo absurd geprijsd dat ik er nooit eentje heb gekocht).

Net als vorig jaar heeft Apple bij de Pro-modellen weer gekozen voor hoogglans stalen randen en een matte achterkant. Bij de niet-Pro-modellen is het precies andersom: glimmende achterkant, matte zijkant. De glimmende zijkanten zien er luxe uit, maar zijn ook erg gevoelig voor vlekken, zoals je op onderstaande foto kunt zien:



De glimmende zijkanten zijn vlekgevoelig. Op deze foto is ook goed de verplaatsing van het simkaartslot en de knoppen te zien.

Zelf gebruik ik altijd een hoesje, dus ik zie gedurende het jaar de kleur van de behuizing bijna nooit, maar bij mensen die hun iPhone zonder hoesje gebruiken valt me op dat ze constant blijven poetsen. De stalen rand maakt de iPhone 13 Pro-modellen ook zwaarder dan nodig is. Ik snap de keuze (luxe uiterlijk) maar het heeft toch ook wel nadelen.



Bovenkant van de iPhone 12 Pro (links) en iPhone 13 Pro met glimmende rand. Bij deze foto valt ook de grotere camerabult op.

De rechte randen vind ik op zich wel een verbetering omdat het prettiger in de hand ligt; hoewel ook daar de meningen over verdeeld zijn.

Je kunt dit jaar bij de Pro-modellen kiezen uit vier kleuren. Wij gingen voor goud (iPhone 13 Pro) en Sierra Blue (iPhone 13 Pro Max). Daarnaast zijn er de gebruikelijke kleuren grafiet en zilver, voor wie het liever niet te bont maakt. Goud heeft dezelfde fonkelende randen als vorig jaar, terwijl de achterkant eerder champagne oogt. De nieuwe kleur Sierra Blue bevalt ons beter, omdat het precies goed is. Het is niet zo babyblauw als je op basis van Apple’s marketingfoto’s zou denken en het neigt eerder naar een subtielere blauwgrijs of zilvergrijs. De tint verandert door de lichtinval. Daardoor ben je er wat minder snel op uitgekeken dan wanneer Apple een egale kleur had gekozen.

Scherm van de iPhone 13 Pro

6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm

ProMotion-technologie met aanpasbare verversing (10-120Hz)

Schermresolutie 2532 x 1170 (460 ppi)

1200 nits maximale helderheid

20% kleinere notch

Vorig jaar was er weinig verschil tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro, waardoor het voor veel mensen een lastige overweging was. De prijs van het Pro-model ligt 250 euro hoger, maar zijn die extra functies het wel waard? In onze iPhone 12 Pro-review schreven we dan ook: “is het allemaal wel Pro genoeg?”

Gelukkig is het bij de iPhone 13-serie een stuk duidelijker en dat komt vooral door het scherm: die heeft voor het eerst 120Hz ProMotion. Er gingen al jaren geruchten over en nu is het realiteit. Het scherm heeft een variabele verversingsgraad tussen 10Hz en 120Hz. Bij statische content zal het scherm minder vaak worden vernieuwd, wat gunstig is voor de batterijduur. Maar bij een grafisch drukke game gaat de frequentie flink omhoog, zodat animaties vloeiender zijn. Dit hebben we nog niet kunnen testen, aangezien de ondersteuning voor externe ontwikkelaars nog wordt uitgerold.

Ook bij het horizontaal bladeren door schermen of het verticaal scrollen door een lijst merk je het verschil: het gaat soepeler en teksten zijn beter leesbaar, ook als je snel door een artikel bladert. Het scherm reageert meteen op de bewegingen van je vinger. Dit is een heel verschil met de vaste schermverversing van 60Hz op alle eerdere toestellen.

Maar zien gebruikers het verschil wel? De beste manier om dat te bepalen is om een tijdje ProMotion te gebruiken en daarna terug te gaan naar een normaal scherm. Het verschil is duidelijk merkbaar, maar tegelijk is het overdreven om te zeggen “dat we nooit meer terug willen”.

Het is wel een beetje te vergelijken met de overstap van LCD naar OLED: onze dagelijkse toestellen zijn OLED, terwijl onze iPads nog een LCD-scherm hebben. Leg je beide naast elkaar dan zie je wel verschil in beeldkwaliteit, maar het is overdreven dat je geïrriteerd wegkijkt en hoofdpijn krijgt als je weer eens een LCD-scherm voor je neus hebt. Dat is met ProMotion ook zo: als je het hebt merk je het verschil, maar het is niet zo dat normale schermen opeens stroperig aanvoelen.

Apple zal klanten ervan moeten overtuigen dat ProMotion echt meerwaarde heeft en dat wordt nog lastig. Wellicht had Apple er toch een always-on scherm in moeten stoppen, ook al zit niet iedereen daarop te wachten. De frequentie kan immers omlaag bijgestuurd worden naar 10Hz voor stilstaande content, dus technisch was het waarschijnlijk wel mogelijk geweest om het scherm always-on te maken. Bij de Apple Watch is trouwens sprake van 1Hz voor always-on, dus misschien komt dit nog in een toekomstige generatie iPhone.

Alle overige schermeigenschappen zoals resolutie, contrastratio en kleurenweergave zijn overigens hetzelfde gebleven. De kleuren zien er levendig uit op het scherm, er is voldoende contrast en ook de kijkhoek is goed. Wel is de helderheid van het scherm iets opgeschroefd, namelijk van 800 nits naar 1.000 nits. Bij HDR-content kan het zelfs omhoog naar 1.200 nits.

De iPhone 13 Pro-modellen hebben een Super Retina XDR OLED-scherm van respectievelijk 6,1-inch en 6,7-inch. Met een pixeldichtheid van 460 ppi ziet alles op het scherm er erg scherp uit, waardoor ook heel kleine tekst op het scherm nog goed leesbaar is.

Apple heeft de notch verkleind in alle iPhone 13-modellen. Hij is zo’n 20% kleiner dan in de iPhone 12-familie, waardoor je iets meer schermoppervlak hebt om bijvoorbeeld foto’s te kijken. Die kleinere notch is echter niet zo baanbrekend als we hadden verwacht. Apple heeft de componenten van de TrueDepth-camera verplaatst om de kleinere notch mogelijk te maken, maar doet vervolgens niets met de vrijgekomen informatie: geen batterijpercentage of andere extra info op het scherm. Een gemiste kans.

Een andere gemiste kans is dat Apple bij de premium-modellen van de iPhone 13 nog geen Touch ID in het scherm of de aan/uitknop heeft verwerkt. Bij de iPad mini 2021 en de iPad Air van vorig jaar zit er wel een Touch ID-sensor in de powerknop. Het is wel wennen en het werkt soms wat minder goed in vergelijking met Touch ID de thuisknop, waar je intuïtief je vinger op legt, maar het is in tijden van mondkapjes iets wat Apple versneld had moeten doorvoeren. Gelukkig is er voor Apple Watch-bezitters de mogelijkheid om gemakkelijker te ontgrendelen (sinds iOS 14.5). Maar ook zonder mondkapjes vinden we Touch ID een meerwaarde ten opzichte van Face ID. Volgens geruchten moeten we er nog wel een paar jaar op wachten voordat de Touch ID-sensor in het scherm verwerkt wordt.

Apple heeft de iPhone 13-serie opnieuw voorzien van het meer breukbestendige Ceramic Shield, maar toch is een screenprotector nog wel aan te raden. Na een week zitten er al een paar haardunne krasjes door iets wat in contact met het scherm is gekomen. Bij gewoon gebruik is het niet storend, maar onder de felle lampen in de sportschool viel het opeens op tijdens het kijken van een duistere scene in een film. En als je het eenmaal gezien hebt, blijft je oog erop vallen.

Hardware in de iPhone 13 Pro (Max)

A15 Bionic-processor

5-core GPU (tegenover 4-core GPU in de niet-Pro-modellen)

Nieuwe 16-core Neural Engine

6GB RAM in de Pro-modellen

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag

4K ProRes niet mogelijk op 128GB instapmodel

Geen vernieuwingen voor U1, 5G, Bluetooth en wifi 6

De A15 Bionic-processor is dit jaar net iets beter en sneller geworden, maar wat ons daarbij opviel is dat Apple dit jaar geen vergelijking met de A14 maakt. Waarschijnlijk omdat er dit jaar geen grote sprong in performance is gemaakt. Op zich is dat niet erg: Apple ligt met de A-serie chips al zó ver voor op de concurrentie dat het moeilijk is om nog een enorme vooruitgang te boeken. Performance was nooit een probleem op de iPhone en iPad, dus het feit dat hier de nieuwste processor in zit is vooral een garantie dat je toestel ook over een paar jaar nog goed kan meekomen.

De A15 Bionic maakt ook de nieuwe camerafuncties (o.a. Filmmodus) mogelijk. Er zijn zes cores aanwezig, waarvan de twee energiezuinige kernen gedurende de dag de meeste taken afwikkelen. De andere vier kernen komen alleen in actie als er performance nodig is.

Bekijk ook iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: de belangrijkste verschillen tussen deze toptoestellen Hoeveel verschillen de iPhone 13 Pro en iPhone 12 Pro van elkaar? We kijken naar de onderlinge verschillen en overeenkomsten en zetten de belangrijkste voor je bij elkaar. Welke past het beste bij jou en hoeveel ga je erop vooruit?

Voor wie nog meer met z’n iPhone 13 Pro wil doen, is er nu ook een model met 1TB opslag. Dat is maar voor een kleine doelgroep interessant, bijvoorbeeld mensen die beroepsmatig ProRes willen filmen. Voor Apple was het een kleine moeite om deze extra optie toe te voegen, voor wie dat wil. Je betaalt er wel een forse prijs voor.

Alle modellen uit de iPhone 13-serie beginnen nu bij 128GB opslag en dat is vooral een mooie opsteker voor mensen die de normale iPhone 13 kopen, want zij krijgen dit jaar dubbel zoveel opslag voor hetzelfde geld. Bij de Pro-modellen was 128GB al de standaard op het instapmodel en dat is een prima keuze. Voorheen bood Apple nog wel eens instapmodellen met lachwekkend weinig opslag aan, waardoor je eigenlijk wel gedwongen was een duurder model te kiezen.

Er is dit jaar stilletjes toch nog een extra reden om voor 256GB te kiezen: als je 4K ProRes wilt filmen. Op de 128GB iPhone 13 Pro-modellen is dit beperkt tot 1080p/30fps. Dit zal echter maar voor een kleine doelgroep echt relevant zijn.

Smartphones krijgen steeds meer intelligente taken en slimme camerafuncties en de A15 is dan ook voorzien van een nieuwe 16-core Neural Engine en een nog snellere GPU. In de iPhone 13 Pro-modellen krijg je een extra GPU-core voor grafisch intensieve taken zoals videobewerking en het spelen van games. Dat wil zeggen: 5 GPU-cores in de Pro-modellen in plaats van 4 GPU-cores op de normale 13. Extra functies levert dit echter niet op voor de Pro’s. Het is waarschijnlijk gedaan omdat Pro-bezitters hun toestel intensiever gebruiken met meer geavanceerde toepassingen. Apple claimt een 50% betere grafische performance ten opzichte van de concurrentie. Ook heb je op de Pro’s nu 6GB RAM, waardoor je ook voor de toekomst goed zit.

Het zijn misschien niet de grote innovaties die je terugvindt in de titels van reviews, maar Apple lijkt vooral aan te sturen op zekerheid en degelijkheid. Wat performance betreft hoeft Apple zich niet druk te maken, want met 6GB RAM ligt de iPhone qua performance ver voor op Android-toestellen (met bijvoorbeeld de Snapdragon 888) die er meer hardware tegenaan gooien.

Op het gebied van 5G, Bluetooth, wifi, draadloos opladen, MagSafe en andere draadloze verbindingen is er niets nieuws te melden. Apple heeft de 5G in de VS verbreed maar wat je er in Nederland en België aan hebt ligt vooral aan de providers. Een jaar na de introductie van 5G in Nederland merk je eigenlijk nog steeds maar weinig van.

iPhone 13 Pro (Max) camera

Vier camera’s aan achterzijde: Groothoek (26 mm): 12 megapixel, f/1.5 diafragma, 1.9 µm pixelgrootte Ultragroothoek: 12 megapixel, f/1.8 diafragma Zoomlens: 12 megapixel, f/2.8 diafragma (3x optische zoom) LiDAR-scanner

Sensor-shift stabilisatie (OIS) op beide modellen

Frontcamera: 12 megapixel (f/2.2 diafragma)

Dual pixel autofocus (PDAF) op alle lenzen

Macrofoto’s maken (alleen op Pro-modellen)

Verbeterde nachtmodus

Fotografische stijlen en Filmmodus

Video tot 4K/60fps

ProRes-support komt later beschikbaar (4K/30fps op modellen met 256GB opslag en meer, daarnaast 1080p/30fps)

Elk jaar zijn er wel weer verbeteringen in de camera te bespeuren. Dit jaar heeft Apple extra uitgepakt met verbeterde specs voor alle cameralenzen en sensor-shift op alle modellen, aangevuld met softwarefuncties zoals Filmmodus (Cinematic Video) en Fotografische stijlen. De keerzijde is dat hiervoor een veel grotere cameramodule nodig is – iets wat vooral opvalt bij de iPhone 13 Pro. De iPhone 12 Pro Max had al een wat dikkere cameramodule door het gebruik van sensor-shifttechnologie.

De verbeterde camera gaat wel ten koste van het gebruiksgemak en het uiterlijk. De camerabult steekt opvallend ver uit en het toestel wiebelt nu veel meer als hij op tafel ligt. Zelfs in een hoesje wiebelt het nu, terwijl ik daar eerder geen last van had.

Natuurlijk zijn we ook alvast met de verschillende camerafuncties bezig gegaan, waarbij macrofoto’s het meest toegankelijk zijn. Vrijwel iedereen vindt het leuk om insecten als gigantische monsters te fotograferen en de minieme details van een bloemknop in beeld te brengen. Het is leuk om te doen, maar het automatische overschakelen naar macromode is niet zo heel elegant gedaan. Het gebeurt nogal abrupt als je op ongeveer 10-12 cm van je object bent. We hadden graag een icoontje op het scherm gezien, om duidelijk te maken dat er naar de macrolens is overgeschakeld. Apple heeft beloofd dat het in een latere software-update mogelijk wordt om dit automatische overschakelen uit te zetten, maar een aanduiding zoals bij ‘RAW’, ‘HDR’ en ‘Live Photo’ zou ook bij macro welkom zijn.



Een macrofoto van een plant. Nog mooier is het met een waterdruppeltje, waarbij je een bolvormige reflectie van de kamer krijgt.

De camera in de iPhones worden steeds slimmer en gaan steeds beter met moeilijke lichtomstandigheden om, waardoor je foto er vrijwel altijd beter uit ziet dan wanneer je als nietsvermoedende amateur met een DSLR aan de slag gaat. Dit geldt uiteraard niet voor professionals, maar wel voor de vele mensen die gedachteloos op de sluiterknop drukken. Onderstaande foto’s heb ik dan ook gemaakt zonder er uitgebreid na te denken over compositie en belichting.



Dag of nacht, de foto lukt eigenlijk altijd – tenzij je écht een kluns bent.

De 3x zoom komt erg van pas als je iets wilt fotograferen en daarbij met veel lampen te maken hebt, bijvoorbeeld in een restaurant. Dankzij de 3x optische zoom kun je dan wat verder weg gaan staan en je onderwerp toch scherp op de foto krijgen (tenminste, als je je handen héél erg stil houdt). Wel missen we de knop voor 2x optische zoom van de iPhone 12 Pro-modellen, die soms net de juiste inzoom gaf. Gelukkig krijg je dit nog wel door een knijpbeweging met je vinger te maken.

De digitale zoom is ook toegenomen van 10x naar 15x maar dit is vooral nuttig als je je camera als telescoop wilt gebruiken, om te kijken welk opstootje er aan de overkant van de straat is. Mooie foto’s maak je er niet mee. Apple doet niet mee aan de race onder smartphonemakers om 100x zoom op de camera aan te bieden, maar probeert de veel praktisch toepasbaarder 3x zoom zo goed mogelijk te maken. Het werkt ook prima voor portretten, zelfs zonder dat je de softwarematige portretmodus inschakelt.



Voor landschapsfoto’s met voldoende licht kan er eigenlijk niets mis gaan.

Er is nog steeds een LiDAR-scanner aanwezig op de Pro-modellen voor een betere dieptemeting en het verbeteren van het bokeh-effect (wazige achtergrond).

Fotografische stijlen is iets wat veel gebruikers ook zal aanspreken. Zelf waren we er niet zo van onder de indruk. Het is in feite alsof je een van Apple’s bekende filters op je foto toepast, maar dan vooraf. Ben je echter iemand die voor Instagram en dergelijke een eigen stijl met vergeelde kleuren of extra contrast heeft gekozen, dan kan het handig zijn dat al je foto’s al bij voorbaat dezelfde uitstraling hebben. Waarschijnlijk speelt Apple in op ontwikkelingen bij andere smartphonemakers die je foto’s ook een bepaalde sfeer geven, bijvoorbeeld met extra harde kleuren of wat koelere kleuren. Op basis van je instellingen worden witbalans, contrast en dergelijke toegepast op de scene. Het is gaat dus iets verder dan het domweg achteraf toepassen van een filter.

Met deze Fotografische stijlen geeft Apple je de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe je de wereld ziet, terwijl Apple er voorheen om bekend stond om foto’s te maken die zo dicht mogelijk de rauwe realiteit benaderden. De camera’s in Samsung-toestellen hebben een andere insteek: die geven de foto de sfeer en kleurtoon die de gebruiker het liefst ziet, ook al komt dat niet overeen met het blote oog. Het zal misschien te maken hebben met de voorkeur van Aziatische gebruikers om wat meer op een cartoonachtige manier, met een zo glad mogelijk huidje en grote puppy eyes op de foto te staan.



Ook bij foto’s met veel contrast probeert de iPhone 13 Pro er nog iets moois van te maken. Dit is de iPhone 13 Pro Max in Apple’s leren hoes in de nieuwe kleur Middernacht.

We hebben ook even gespeeld met de Filmmodus. Een professionele filmmaker haalt er misschien haar neus voor op; voor privéfilmpjes geeft het echter een leuk effect. Ik raad wel aan om een soort van script te maken, waarbij Apple’s Whodunnit-video je een enorme reeks voorbeelden geeft van scenes waarin het van pas komt. Mensen die over hun schouder kijken, een hond of een moordwapen op de achtergrond, waarop moet worden scherpgesteld… er is van alles te bedenken. Punt is natuurlijk wel dat veel mensen hun vakantiefilmpjes niet met een script in het achterhoofd opnemen, waardoor dit een functie kan worden die je al snel weer vergeet. Bovendien werkt het bij slechte lichtomstandigheden wat minder goed.

De frontcamera is 12 megapixel en uitstekend voor je videocalls (vaak zelfs beter dan de webcam in je Mac), maar we hadden eigenlijk gehoopt dat er in de Pro-modellen ook Center Stage-ondersteuning in zou zitten. Helaas, dat krijg je niet. Misschien heeft Apple er niet voor gekozen omdat je de iPhone tijdens het videobellen meestal in de hand houdt, waardoor hij al automatisch meebeweegt. Wel krijg je ProRes, Smart HDR 4 (voorheen 3) en snellere HDR-video tot 60 fps (voorheen 30 fps) op de frontcamera.

Je hoeft dit jaar niet voor de iPhone 13 Pro Max te kiezen, want de camera’s op beide Pro-modellen zijn exact gelijk. Al met al is de lijst met cameraverbeteringen indrukwekkend en zijn de resultaten zeker om naar huis te schrijven. Dit is écht een fantastische camera, waar een smartphone aan vast zit.

Batterijduur iPhone 13 Pro (Max)

Batterijduur 1,5 uur meer bij iPhone 13 Pro en 2,5 uur meer bij iPhone 13 Pro Max (t.o.v. voorganger)

Batterij 11% groter in 13 Pro, 18,5% groter in 13 Pro Max

Snelladen via optionele adapter van 20 Watt

Draadloos opladen op 15 Watt (MagSafe) en 7,5 Watt (Qi)

Ondanks de snellere A15 Bionic, het ProMotion-scherm en camera-verbeteringen is Apple er toch in geslaagd om de batterijduur bij de iPhone 13-serie langer te maken. Bij de iPhone 13 Pro is dat 1,5 uur en bij de iPhone 13 Pro Max zelfs 2,5 uur. Dit is een verbetering waar iedereen dagelijks plezier van heeft, ook al klinkt het niet als een spannende nieuwe feature. De batterij in de iPhone 13 Pro is 11% groter en in de iPhone 13 Pro Max zelfs 18,5% groter.

Vorig jaar haalde Apple nog de krantenkoppen omdat er geen oplader meer in de doos zit. Inmiddels zijn we daar al aan gewend. Andere fabrikanten zijn zelfs Apple’s voorbeeld gevolgd. Inclusief Samsung, die er aanvankelijk de spot mee dreef.

Je hebt echter genoeg opties om te laden, al dan niet snel of draadloos. Op de MagSafe-lader is het maximum nog steeds 15 Watt en op gewone Qi-laders 7,5 Watt. Snelladen kan op 20 Watt en mogelijk zelfs op hoger vermogen, want uit een test bleek dat de iPhone 13 Pro Max zelfs op een vermogen van 27 Watt opgeladen kan worden, mits je de juiste lader hebt. Apple heeft het zelf nog niet bevestigd. De iPhone 13 Pro Max heeft een grotere batterij en doet er langer over om volledig op te laden, dus op zich is het geen gekke gedachte dat het juist bij dit toestel wat is opgeschroefd. Onveilig? Neuh. Bij Android-toestellen kun je tegenwoordig al opladen op 120 Watt, zonder dat je toestel in de hens vliegt. En de verhalen over ‘ontploffende’ iPhones (vaak veroorzaakt door een oververhitte batterij) komen de laatste jaren steeds minder vaak voor, terwijl het aantal smartphonegebruikers wel toeneemt.

Voor mijn smaak gaat het opladen snel genoeg. Na een halfuur heb je alweer 50% batterijlading en als je nog een halfuur blijft doorladen zit je op 90%. Kortom: in minder dan een uur kun je alweer met een gerust gevoel de deur uit. Zeker omdat de batterijen zelf dit jaar een hogere capaciteit hebben gekregen. Je kunt 22 uur video’s afspelen (was 17 uur), 75 uur audio luisteren (was 65) en 20 uur videostreamen (was 11). Vooral bij dat laatste is een gigantische sprong gemaakt ten opzichte van de iPhone 12 Pro.

Ik heb een dag lang intensief getest om het toestel goed te leren kennen en vlak voor het naar bed gaan was de batterijstatus 30%. Je kunt er vanuit gaan dat het bij normaal gebruik, waarbij je niet constant aan het scherm zit vastgeplakt, een stuk beter is.

De iPhone 13 Pro is een fractie dikker door de grotere batterij, maar daar merk je niets van als je het toestel in de hand hebt. Wat je wel merkt is dat hoesjes van de iPhone 12 Pro niet meer passen. Daarbij speelt overigens nog een andere factor: het grotere camerablokje aan de achterkant zorgt ook dat hoesjes niet meer passen.

Apple gebruikt nog steeds de Lightning-connector in plaats van usb-c en het feit dat deze aansluiting ook weer in de iPhone 13-serie zit maakt duidelijk dat we wel tot ver in de jaren 2020 te maken zullen blijven hebben met Lightning-kabels, ook al wil de EU usb-c als universele oplaadpoort.

Software en iOS 15 op de iPhone 13 Pro (Max)

De iPhone 13 Pro (Max) wordt geleverd met iOS 15, de update die ook beschikbaar is voor vrijwel alle recente toestellen vanaf de iPhone 6s. Lees onze iOS 15 review als je wilt weten hoe goed de update bevalt en kijk in ons iOS 15 bugs-artikel om te zien tegen welke problemen we aan zijn gelopen. Het is jammer dat deze gloednieuwe toestellen meteen bij hun debuut geplaagd worden door diverse bugs. Die worden op termijn natuurlijk wel opgelost, maar het is mooier als alles meteen goed werkt.

Er zitten behoorlijk veel functies in iOS 15 en met deze nieuwe toestellen weet je zeker dat je ze optimaal kunt gebruiken… maar echt noodzakelijk is het niet. Heb je een toestel met Bionic-chip (oftewel iPhone XS en nieuwer) dan heb je alle iOS 15-functies tot je beschikking, waaronder Livetekst, Focus en geplande notificaties. Sommige iOS 15-functies komen niet naar oudere toestellen, maar heb je iets wat ouder is dan de iPhone XS dan is het misschien eens tijd om een upgrade te overwegen.

Er zitten in iOS 15 geen functies die specifiek voor de iPhone 13 Pro zijn bedoeld, behalve dan enkele camerafuncties zoals de Filmmodus en de Fotografische stijlen.

Voor wie is de iPhone 13 Pro (Max)?

Vorig jaar waren er bij de iPhone 12-serie grote veranderingen: een nieuw design met platte zijkanten, MagSafe en 5G. Dit jaar nemen de iPhone 13 Pro-modellen al die eigenschappen over, met maar kleine veranderingen zoals de iets kleinere notch. Dit, plus de geleidelijke verbeteringen, maakt de iPhone 13-serie geen must-have voor mensen die het toestel van vorig jaar hebben.

Voor alle anderen (mensen met een iPhone 11 en eerder) valt er veel vooruitgang te behalen. Je krijgt in één klap veel vernieuwingen erbij. Bekijk onze vergelijkingen om te weten welk model je moet hebben en in welke opzichten je ook nog voor een iPhone 12 (Pro) zou kunnen kiezen. Het is namelijk zo dat je de komst van een nieuwe generatie kunt aangrijpen om van een iPhone prijsdaling van de vorige generatie te profiteren.

Wat ons betreft is de iPhone 13 Pro met 6,1-inch scherm daarbij de meest logische keuze voor iedereen. De iPhone 13 Pro Max is voor mensen die het grotere scherm nodig hebben en die het grootste en duurste willen. Maar alle vernieuwingen van dit jaar krijg je ook in het veel handzamere formaat van de 13 Pro.

Score 8.5 iPhone 13 Pro €1.159 Voordelen + Geweldige batterijduur

Groot en helder 120Hz ProMotion-scherm voor soepeler scrollen

Veel vernieuwingen bij de camera

Macrofotografie is een leuke extra

Uitstekende performance, zoals we van Apple gewend zijn

Sierra Blue is een mooie nieuwe kleur

Geen verschil meer in camera tussen Pro en Pro Max Nadelen – Prijzig

Nog steeds geen usb-c-poort

Kleine veranderingen ten opzichte van 12-serie

Geen Touch ID-sensor

Conclusie iPhone 13 Pro (Max) review

Dit jaar draait alles om de details: er zijn geen spectaculaire vernieuwingen bij de iPhone 13 Pro-modellen, maar het totaalpakket is toch aantrekkelijk als je nog niet op de iPhone 12-serie was overgestapt. Je krijgt alle vernieuwingen van vorig jaar, die net wat meer zijn aangescherpt, plus diverse extra’s. Het nieuwe design, 5G, MagSafe en ProMotion kunnen reden genoeg zijn om te upgraden.

Kijk je puur naar de verbeteringen ten opzichte van de iPhone 12 Pro-modellen, dan krijgen deze modellen geen cijfer boven de 7,5. Zo heel veel is er nou ook weer niet veranderd. De verbeteringen zijn praktisch en degelijk. Apple blijft aan de voorzichtige kant met een geleidelijke upgrade. Je krijgt geen moment het idee dat Apple de grenzen van het (on)mogelijke heeft opgezocht.

Kijk je echter naar het totaalpakket wat je krijgt, dan is de iPhone 13 Pro (Max) een fenomenaal goede smartphone en wat ons betreft een 8,5 waardig. Qua performance, cameraprestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak is alles top-notch. De grotere camerabult en het ontbreken van Touch ID zit ons dwars, maar de extra camerafuncties en het prachtige scherm maken veel goed. Alles waar je écht om geeft (de batterij, performance, camera en scherm) zijn verbeterd op een manier waar eigenlijk weinig op aan te merken valt. De 6,1-inch iPhone 13 Pro is daarbij onze favoriet, omdat het alle functies in precies het juiste formaat heeft.

iPhone 13 Pro (Max) kopen

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max liggen sinds 24 september in de schappen en zijn te koop bij Apple, de bekende winkels en rechtstreeks via de providers.

De iPhone 13-serie is nu verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.