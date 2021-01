Berichten-apps verzamelen verschillende hoeveelheid data

De nieuwe privacylabels voor apps zijn sinds vorige maand verplicht voor apps die nieuw zijn of een update krijgen. Forbes vergeleek de privacylabels voor vier populaire apps, te weten Signal, iMessage, WhatsApp en Facebook Messenger. Het zal niemand verbazen dat Facebook het meest hongerig is naar je data en Apple een stuk minder verzamelt. Toch is iMessage niet de kampioen als het op privacy aankomt. De app die helemaal niets registreert is Signal. De enige persoonlijke informatie die Signal verzamelt is je telefoonnummer, maar Signal probeert die niet aan je identiteit te koppelen. iMessage verzamelt je e-mailadres, telefoonnummer, zoekhistorie en Device ID.



Apple’s privacylabels moeten duidelijk maken welke data wordt gebruik om jou te volgen en welke data gekoppeld kan worden aan jouw identiteit. Forbes nam Telegram niet mee in de vergelijking, maar ook die app presteert best aardig als je het privacylabel bekijkt. Telegram wil drie dingen weten: je contactgegevens, contacten en een identificatiemethode. Het zal niemand verbazen dat de apps uit de stal van Facebook een stuk slechter scoren. WhatsApp heeft al een behoorlijke lijst van 16 items, terwijl de lijst bij Facebook zo lang is dat je bijna een minuut bezig bent met bladeren.

Het is nog maar de vraag hoeveel mensen de privacylabels daadwerkelijk doorlezen en of mensen door de privacylabels bewuster omgaan met hun persoonlijke data. Misschien dat mensen er na verloop van tijd moedeloos mee akkoord gaan, omdat ze (nog) niet zonder Facebook kunnen. De vraag is dan ook hoeveel mensen de keuze van hun berichten-app laten beïnvloeden door de privacylabels. Als je leven zich afspeelt in WhatsApp is het moeilijk om je hele vriendenkring over te halen naar Signal te verhuizen. WhatsApp gaf eerder al aan niet blij te zijn met de privacylabels vanwege oneerlijke concurrentie. De makers van de berichtenapp vonden dat Apple zelf ook openheid moet geven over de data die ze verzamelen. Apple beloofde vervolgens om de privacylabels zelf ook in te vullen voor de apps die ze uitbrengen.