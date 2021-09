Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze achtste aflevering van 2021 gaat het uiteraard weer over nieuwe producten, maar ook over de ophef die op meerdere fronten rondom Apple is ontstaan.

iCulture Podcast S03E08

We zijn in afwachting van het september-event en dat betekent dat we tijd hebben om eens naar wat andere zaken te kijken. Zo is er momenteel erg veel te doen rondom Apple, ook van binnenuit. De aankondiging van nieuwe CSAM-functies om kinderen beter te beschermen hebben geleid tot veel verontwaardiging, vooral om de manier waarop het werd gecommuniceerd. En intern is er onrust vanwege #AppleToo: honderden mensen zijn uit de anonimiteit gekomen en hebben verhalen verteld over oneerlijke behandeling binnen Apple. Van racisme tot pestgedrag: Apple blijkt niet het paradijs waar iedereen gelijk is. Maar uiteraard kijken we ook uit naar de aanstaande producten. Je hoort het allemaal in de iCulture podcast!





iCulture podcast S03E08, de shownotes

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple

Leuk om te weten: we kregen een ingesproken reactie op deze podcast van lezer Paulo, dank daarvoor! Deze luisteraar vertelde dat veel vernieuwingen zoals de balk onderin Safari zijn geïnspireerd op Windows Phone, die het veel eerder had. Bovendien is zo’n adresbalk onderin helemaal niet zo’n gek idee, want dan kun je er met je duim snel bij en als je aan het browsen bent verdwijnt ‘ie vanzelf. Ook dat is een goed argument.

