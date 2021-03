Formele aanklacht tegen Apple

Volgens twee bronnen heeft de Europese Commissie de aanklachtbrief bijna afgerond. Deze wordt mogelijk nog vóór de zomer naar Cupertino gestuurd. Over de inhoud kan nog niets gezegd worden, behalve dat erin staat welke regels Apple heeft overtreden en welke gevolgen dit kan hebben als het bedrijf schuldig wordt bevonden, bijvoorbeeld een boete of aanpassing van de werkwijze.



Boete of strengere regels

Een mogelijke boete kan oplopen tot zo’n tien procent van de jaaromzet van de App Store. Sinds juni vorig jaar is de Europese Commissie bezig met een onderzoek naar machtsmisbruik van Apple. Er lopen in totaal vier Europese onderzoeken naar antitrust-beschuldigingen, onder andere over de vraag waarom ontwikkelaars verplicht zijn om in-app aankopen via de App Store aan te bieden. Een heel andere klacht heeft ermee te maken dat Apple de NFC-chip in de iPhone niet open stelt voor andere partijen, zoals banken die een eigen betaaldienst naast Apple Pay willen aanbieden.



Margrete Vestager is bij de EU verantwoordelijk voor concurrentiezaken.

Spotify klaagde Apple begin 2019 in Europa aan vanwege oneerlijke praktijken in de App Store. Bijna anderhalf jaar later is de Europese Commissie begonnen met een onderzoek. Het gaat er vooral om dat Spotify en andere leveranciers van digitale diensten 30% moeten afdragen aan Apple. Bedrijven die fysieke diensten leveren zoals Uber en Deliveroo hoeven dat niet. Volgens Spotify is dat oneerlijk. Bovendien heeft Apple een machtspositie omdat de eigen muziekdienst Apple Music het percentage van 30% niet hoeft te betalen. De klachten hebben op zich effect gehad: Apple heeft sindsdien een lager tarief van 15% ingevoerd voor kleine ontwikkelaars. Spotify valt daar echter niet onder. Apple is van mening dat Spotify wil profiteren van de infrastructuur van de App Store, zonder eraan mee te betalen.

Er lopen nog meer antitrust-onderzoeken tegen Apple, waaronder in de VS. Daarnaast onderzoekt de Britse toezichthouder CMA of Apple de dominante marktpositie misbruikt met de App Store, aangezien dit de enige manier is om apps voor de iPhone en iPad te distribueren. Onlangs schreven we dat de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook op het punt staat een onderzoek af te ronden. Het zou daarmee de eerste zijn.