Eén van de beloofde verbeteringen in iOS 14 is de anti-advertentietracking van Apple. Hierdoor moet je als gebruiker een app zelf toestemming geven om je te mogen volgen op andere websites, apps en diensten. Apple heeft de functie nog niet officieel uitgebracht, al is de uitrol daarvan onlangs wel al opgedoken. Nu maakt Google in een blogpost bekend dat ze het volgnummer dat appmakers hiervoor gebruiken, niet meer zullen benutten.



Google stopt met tracking-ID in iPhone-apps

In de blogpost omschrijft Google hoe ze zich voorbereiden op de komst van de App Tracking Transparency, ook wel ATT genoemd. Deze maatregel zorgt er namelijk voor dat je als gebruiker expliciet toestemming moet geven aan een app om aan de hand van die tracking-ID jou te volgen op andere websites en diensten. Dit wordt gebruikt om je onder andere persoonlijkere advertenties voor te schotelen. Maar straks moet elke app die hier gebruik van maakt een melding tonen waarin je dus expliciet toestemming geeft. De kans dat gebruikers vanwege de melding hier toestemming voor geven, lijkt een stuk kleiner te worden. Het gevolg daarvan is dat minder gebruikers gevolgd kunnen worden.

In de apps van Google zal je binnenkort dus geen melding krijgen met de vraag of je gevolgd mag worden. Simpelweg omdat het gebruik van de tracking-ID dus stopt. Google laat tegelijkertijd weten dat haar apps de komende tijd updates krijgen en dat dan ook de privacylabels beschikbaar zijn op de app-pagina’s in de App Store. Google beloofde eerder de privacylabels op korte termijn te vullen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Bekijk ook Google gaat privacylabels voor iPhone-apps nog deze week vullen Google heeft gereageerd op klachten dat de privacylabels van iOS-apps nog steeds niet gevuld zijn. Op de dag voordat de privacylabels officieel werden ingevoerd bracht Google nog snel updates uit, maar daarna niet meer.

Of het stopzetten van het gebruik van deze volgcode betekent dat je Google je niet meer volgt, is onwaarschijnlijk. Zo maken veel apps gebruik van inloggen met je Google-account, waardoor Google alsnog inzicht krijgt in welke apps en diensten je gebruikt. Tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf aan adverteerders dat de inkomsten uit advertenties mogelijk dalen als gevolg van Apple’s ATT-functie. Om toch inzicht te krijgen, adviseert Google aan adverteerders om te upgraden naar de nieuwste versie van de Google Mobile Ads SDK (software development kit).