EU-voorstel: Apple moet NFC-chip in iPhones openstellen voor anderen

De regels zijn nog niet verplicht gesteld, maar worden op dit moment alleen nog maar overwogen, meldt Bloomberg . De nieuwe wetgeving zou ervoor kunnen zorgen dat Apple de NFC-technologie in de iPhone moet openstellen voor meer betaalsystemen dan alleen Apple Pay . Dat blijkt uit documenten die zijn uitgelekt. Apple wordt daar niet bij naam in genoemd, maar in een voetnoot wordt wel verwezen naar een antitrust-zaak uit juni waarin wordt gepleit dat Apple de NFC-chip openstelt voor anderen. Het zou moeten gelden voor alle fabrikanten van smartphones en smartwatches. Momenteel kun je je iPhone en Apple Watch alleen gebruiken voor NFC-betalingen met Apple Pay . Je kunt er ook mee afrekenen in het openbaar vervoer, maar aanbieders zitten daarbij ook aan APple vast. Banken hebben geklaagd dat ze hun eigen betaaltechnologie willen gebruiken op de iPhone , maar dat Apple dit tegenhoudt. Apple geeft anderen namelijk geen toegang tot de chip. Het plan zou zijn om het rapport volgende week te presenteren bij de Europese Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. In Duitsland waren al regels aangekondigd, waardoor aanbieders van digitale betaalsystemen hun infrastructuur open moeten stellen voor anderen, tegen een redelijke vergoeding. Ook in Nederland zijn er stemmen opgegaan om de Apple NFC-functie open te stellen voor andere toepassingen, al ging het daarbij niet specifiek om betalingen.

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, dat sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij de grootste banken. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!