Vorig jaar waren we razend enthousiast over de iPhone 12-serie, zoals je onder andere kon lezen in onze iPhone 12-review. Hoe kan Apple deze iPhone nog beter maken? Veel nadelen konden we niet ontdekken en de iPhone 13 bewijst dat ook Apple voor dit jaar maar weinig ideeën had om de standaard iPhone flink te verbeteren. De verbeteringen van de iPhone 13 zijn op één hand te tellen. De iPhone 13-serie wordt dan ook niet voor niets een S-jaar genoemd, verwijzend naar de S-modellen met kleine vernieuwingen die Apple in het verleden uitgebracht heeft. Je zou de iPhone 13 dan ook best een iPhone 12s kunnen noemen. In deze review van de iPhone 13 en iPhone 13 mini lees je of dat terecht is.

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto's: Lyan van Furth (@lvffood, LVF Photography)



Voor deze iPhone 13 review hebben we zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 mini getest. Omdat beide toestellen identieke functies hebben en eigenlijk alleen verschillen in formaat en batterijduur, gelden de voor- en nadelen voor zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 mini.

Bekijk ook iPhone 13 vs iPhone 13 mini: hoeveel verschillen deze toestellen nog? Hoeveel verschillen de iPhone 13 en iPhone 13 mini nu van elkaar? Zijn er dit jaar meer verschillen dan alleen het formaat of overheersen nog steeds de overeenkomsten?

Design iPhone 13: kleine aanpassingen

Platte zijkanten en afgeronde hoeken

Nagenoeg hetzelfde design als iPhone 12-modellen

Behuizing van aluminium en glimmende glazen achterkant

Vijf nieuwe kleuren: roze, rood, blauw, middernacht en sterrenlicht

Afmetingen en gewicht iPhone 13: 146,7 x 71,5 x 7,65; 173 gram

Afmetingen iPhone 13 mini: 131,5 x 64,2 x 7,65; 140 gram

Aangepaste plaatsing van de knoppen

Dat de iPhone 13 een opvolger is van de iPhone 12, is aan het design eigenlijk al goed te zien. Op het eerste gezicht zijn de iPhone 13 en de voorganger identiek qua ontwerp. Apple gebruikt hetzelfde design dat vorig jaar bij de iPhone 12 geïntroduceerd is en daar zijn we blij mee. De platte zijkanten vinden we niet alleen visueel aantrekkelijker, maar ook prettiger in het gebruik. De iPhone 13 ligt door dit design lekkerder in de hand dan met de afgeronde zijkanten. Dat merk je vooral bij de iPhone 13 mini, die door die platte zijkanten nog kleiner aanvoelt.

Het gebruik van aluminium vinden we na al die jaren nog steeds prima. Een nadeel ten opzichte van het zwaardere roestvrij staal van de iPhone 13 Pro, is dat aluminium wat zachter is en makkelijker indeukt als je het toestel op de grond laat vallen. Maar over het algemeen blijft het design er ook na een jaar prima uit zien, zo bewees de iPhone 12 het afgelopen jaar wel.

Aan de glimmend glazen achterkant kunnen we nog niet goed wennen, ook al gebruikt Apple dit al sinds de iPhone 8. De voorkant met het scherm en de achterkant voelen daardoor namelijk identiek aan. Als de iPhone in je broekzak zit, is het soms wat lastig te bepalen wat nou de voor- of achterkant van de iPhone is. Gebruik je een hoesje, dan heb je hier uiteraard geen last van. Toch zouden we liever zien dat Apple ook de matglazen achterkant van de Pro-serie gebruikt, al begrijpen we dat Apple in het design meer onderscheid wil maken tussen de gewone iPhone 13 en de iPhone 13 Pro.

Voor deze review hebben we twee kleuren kunnen testen: roze en middernacht. Roze is een kleur die we bij Apple nog nooit eerder gezien hebben. Het is een hele zachtroze kleur die ‘s avonds meer naar beige neigt dan echt felroze is. Overdag ziet de kleur er beduidend meer roze uit dan in een donkerdere kamer of bij sfeerlicht ‘s avonds op de bank.

Middernacht lijkt Apple’s nieuwe spacegrijs te worden. Dat vinden we een goede ontwikkeling. We waren de vijftig tinten spacegrijs (of grafiet) van Apple een beetje zat. Middernacht is net geen zwart, maar ook geen donkerblauw. Het zit er een beetje tussenin en ook hier geldt dat de kleur heel erg afhankelijk is van het omgevingslicht.

Wat wel even wennen is bij het design is dat de camerabult iets groter geworden is. Dat komt vooral door de grotere cameralenzen, waardoor ze verder uitsteken. Ook heeft Apple de lenzen nu diagonaal onder elkaar gezet, wat de achterkant een iets andere look geeft. Maar voor het algehele design valt dat nauwelijks op. Waar je wel rekening mee moet houden is dat de iPhone 13 veel meer wiebelt als je deze plat op tafel legt.

Tot slot heeft Apple de plaatsing van de knoppen iets aangepast. Op de iPhone 13 zitten de powerknop en de volumeknoppen een stukje lager. Vooral de lagere powerknop vinden we prettig, omdat je duim dan meteen op de knop rust als je hem met één hand vasthoudt. Bij de iPhone 12-serie moest je het toestel nog wel eens wat verleggen om de knop goed in te drukken, maar dat is nu niet meer nodig.

Afmetingen: welke moet je hebben?

De iPhone 13 zal qua afmetingen de meeste mensen aanspreken. Qua formaat ligt het goed in de hand, al is bedienen met één hand soms wel een uitdaging. Door het gebruik van aluminium is het toestel licht van gewicht. Hij is daardoor een stuk lichter dan de iPhone 13 Pro, die toch wat zwaar aanvoelt.

Wil je toch iets compacters, dan is de iPhone 13 mini ook een prima keuze. Voor onze smaak vinden we dit toch wat te klein. Ik heb een half jaar de iPhone 12 mini gebruikt en ging uiteindelijk toch weer over naar de iPhone 12, simpelweg omdat het toestel te klein was voor hoe ik de iPhone gebruik. Typen gaat wat lastiger en een filmpje kijken komt simpelweg beter over op de grotere variant. Maar voor iedereen die zijn iPhone het liefst met één hand bedient, is de iPhone 13 mini een prima keuze.

Scherm: iets helderder

iPhone 13: 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display; Resolutie van 2532 x 1170 met pixeldichtheid van 460ppi

iPhone 13 mini: 5,4-inch Super Retina XDR OLED-display; Resolutie van 2340 x 1080 met pixeldichtheid van 476ppi

HDR-display geschikt voor HDR-content

True Tone, brede kleurweergave, geen ProMotion

Hogere maximale helderheid van 800 nits

Kleinere notch

De iPhone 13 en iPhone 13 hebben een prima scherm. Apple gebruikt nog steeds één van de betere displays in alle huidige smartphones. Ze staan bekend om de hoge nauwkeurigheid van de kleuren en dat zien we terug tijdens het testen. Bij filmpjes (zeker bij HDR-content) spatten de kleuren van het scherm. Ten opzichte van de voorgangers zijn er nauwelijks verbeteringen.

De enige veranderingen die Apple in het scherm van de iPhone 13 doorgevoerd heeft, zijn de hogere helderheid bij standaardgebruik. In plaats van maximaal 625 nits, is dit nu 800 nits. Dat is dezelfde helderheid als die Apple vorig jaar in de iPhone 12 Pro ingevoerd had. Tegelijkertijd is maximale helderheid van de iPhone 13 Pro ook omhoog gegaan naar 1000 nits. De stap van 625 naar 800 nits merk je in de praktijk zeker, maar niet in alle situaties. Je zult hier vooral profijt van hebben als je de iPhone veel buitenshuis gebruikt en de zon op het scherm schijnt. Door de hogere helderheid is alles daardoor net even wat beter af te lezen.

Als je in normale lichtomstandigheden de iPhone 13 naast de iPhone 12 legt, zie je het verschil in helderheid niet zo. Zet je bij beide toestellen de helderheid op maximaal en ga je in een donkere kamer staan, dan zie je dat de iPhone 13 beduidend feller is. Maar een realistische situatie is dat niet, want zo’n fel scherm in het donker is niet al te prettig voor je ogen.

Een andere wijziging in het scherm is dat Apple de notch kleiner gemaakt heeft. Om eerlijk te zijn hebben we ons de afgelopen jaren niet echt gestoord aan de inkeping bovenaan het scherm. Natuurlijk zou het mooier zijn als er helemaal geen inkeping meer zit, maar het is ook niet zo dat we die extra schermruimte gemist hebben. Al maanden voor de aankondiging gingen er geruchten dat Apple de notch kleiner zou maken, tot enthousiasme van velen. Maar in de praktijk vinden we deze inkrimping niet zoveel voorstellen. Sterker nog: als je eenmaal een paar uur met het toestel in de weer geweest bent, merk je nauwelijks dat de notch kleiner geworden is. Dat komt ook doordat Apple niets met de extra schermruimte doet. Geen batterijpercentage, geen extra statusicoontjes en ook geen andere nieuwe mogelijkheden. Wat Apple wel gedaan heeft? Het tijdstip links en de icoontjes rechts zijn iets groter afgebeeld. Dit is duidelijk een gemiste kans.

De ProMotion-techniek, waarbij het scherm een hogere verversingssnelheid heeft tot 120Hz, is exclusief voor de iPhone 13 Pro-modellen. Dat vinden we jammer, maar anderzijds ook begrijpelijk. Voor het merendeel van de gebruikers zal dit niet zo belangrijk zijn, ook omdat het voordeel nu ook weer niet zo heel erg groot is. Dankzij ProMotion gaat scrollen net weer wat soepeler en zien animaties er beter uit. Dat de iPhone 13 dat niet heeft, wil niet zeggen dat alles traag gaat. Het scherm ziet er nog steeds vloeiend uit, maar met ProMotion kan het een stukje beter. Ben je het niet gewend, dan zal je het ook niet zo snel missen.

Hardware en prestaties: vertrouwd snel

Nieuwe A15 Bionic-chip

6-core CPU (2 performance- en 4 efficiency-cores) en 4-core GPU

Nieuwe Neural Engine voor machine learning-functies op het toestel

Waterbestendigheid van IP68 (6 meter diep voor 30 minuten lang)

Face ID ongewijzigd

128GB, 256GB of 512GB opslag

Luidere en betere speakers

Waar we bij iPhones nooit over hoeven te klagen, zijn de prestaties. De iPhone staat al jarenlang bekend om de razendsnelle chip en de fijne optimalisaties met het besturingssysteem. Dat is bij de iPhone 13 niet anders. Maar je merkt wel dat we zo langzamerhand tegen de limieten aan beginnen te lopen. Het is dan ook niet voor niets dat Apple tijdens de presentatie van de iPhone 13 de A15-chip (voor het eerst) niet vergeleek met de voorganger. Apple stelde alleen dat de nieuwe chip een ‘50% snellere CPU en 30% snellere graphics heeft dan de concurrentie’. Dat zegt ons niet zoveel, maar wat buiten kijf staat is dat de iPhone 13 supersnel is en qua prestaties één van de meest geavanceerde smartphones is. Games, zwaardere apps en multitasking zijn voor de iPhone 13 geen probleem. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over haperingen of vastlopers.

Wat we dit jaar wel opvallend vinden, is dat de A15-chip in de iPhone 13 en iPhone 13 Pro niet meer identiek is. Voorgaande jaren zette Apple daar exact dezelfde chip in, maar dit jaar vind je in de Pro-modellen een 5-core GPU in plaats van een 4-core. In de praktijk merken we dit verschil eigenlijk niet. Die extra GPU-core wordt alleen gebruikt voor wat extra camerafuncties.

Wat altijd fijn is, is extra oplagcapaciteit. Hoewel voor veel gebruikers 64GB eigenlijk nog steeds voldoende is, is de verdubbeling naar 128GB (voor dezelfde prijs) een mooie meevaller. Bij de vorige generaties moest je €50 extra betalen voor het 128GB-model, maar dat is met ingang van de iPhone 13-serie echt verleden tijd. De extra opslag komt vooral van pas voor foto en video’s, die dankzij alle verbeteringen alleen maar groter worden qua bestandsgrootte. Als je veel filmpjes met de nieuwe Filmmodus wil gaan maken, zul je merken dat die extra opslagruimte goed van pas komt.

Ondanks de kleinere notch heeft de iPhone 13 nagenoeg dezelfde versie van Face ID. Daarmee kan je via gezichtsherkenning je toestel ontgrendelen, betalen met Apple Pay of inloggen in apps. We zijn inmiddels behoorlijk gewend geraakt aan Face ID, al heeft de gezichtsherkenning ook nog steeds wat nadelen. Zo werkt Face ID nog steeds niet als je de iPhone horizontaal houdt, terwijl dit wel op de iPad kan. Een ander bekend voorbeeld is dat het niet werkt met mondkapjes of andere gezichtsbedekking. Hoewel Apple het wel mogelijk maakt om bij mondkapjes de iPhone te ontgrendelen via de Apple Watch, heeft niet iedereen Apple’s smartwatch om zijn pols zitten. We hadden dan ook graag gezien dat Apple Touch ID terug zou brengen.

De Touch ID-vingerafdrukscanner kennen we al sinds 2013, maar zit al sinds 2017 (met uitzondering van de iPhone SE 2020) niet meer op de nieuwste iPhones. Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan een vingerafdrukscanner onder het scherm, maar dit jaar is dat nog niet zover. En als het zover is, is het nog maar de vraag of Apple dit ook wil inbouwen in de standaardmodellen of dat ze het exclusief voor de Pro-uitvoeringen houden. We hadden het toch ook wel prettig gevonden als Apple de Touch ID-sensor in de powerknop verwerkt had, zoals we dat al kennen van de iPad Air 2020 en de nieuwe iPad mini 2021. Hoewel die plek voor Touch ID op de iPad lang niet altijd even handig is omdat je de iPad op verschillende manieren vast kan houden, hadden we het op de iPhone een zeer welkome toevoeging gevonden.

Apple heeft ook de waterbestendigheid niet verbeterd. De iPhone 13 heeft een IP68-classificatie. Dit betekent dat je het toestel 30 minuten lang 6 meter onder water kan houden. De waterbestendigheid is er dus vooral nog steeds voor de situaties waarop je je iPhone per ongeluk in een vijver laat vallen of er een glas frisdrank overheen gooit. Foto’s maken onder water behoort niet tot de mogelijkheden.

Een ontdekking die we tijdens het testen gedaan hebben, is dat Apple de speakers op de iPhone 13 verbeterd heeft. Op de specspagina is daar niets over terug te vinden, maar de speakers klinken wel degelijk beter en luider. Hoewel we niet vaak via de speaker naar muziek luisteren, kan het wel van pas komen als je veel via de speaker belt in een luide omgeving.

Camera: kleine stapjes vooruit

Twee lenzen: 12-megapixel groothoek- en ultragroothoeklens

Groothoek diafragma f/1.6; Ultragroothoek diafragma f/2.4

Diafragma van lenzen ongewijzigd ten opzichte van iPhone 12

Grotere sensor voor groothoeklens; snellere sensor voor ultragroothoeklens

Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving

Nieuwe Filmmodus en Fotografische stijlen

In de basis heeft Apple aan de camera van de iPhone 13 ten opzichte van de voorganger niet zo heel gek veel veranderd. Aan de buitenkant zie je dat de lenzen een stukje groter zijn en dat ze nu diagonaal geplaatst zijn. Dit heeft Apple binnenin de ruimte gegeven om er optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving in te doen. Dit resulteert in veel stabielere foto’s en video’s, zelfs als je veel beweegt. Het is knap hoe Apple deze functie, die vorig jaar nog exclusief voor de iPhone 12 Pro was, heeft verwerkt in de iPhone 13 en ook de iPhone 13 mini.

Waar de lenzen van de iPhone 12 vorig jaar nog dezelfde diafragma hadden als de iPhone 12 Pro, heeft Apple daar dit jaar niet voor gekozen. Waarom dat is, is ons niet helemaal duidelijk. Maar dat zorgt er wel voor dat de verbeteringen bij de iPhone 13 wat minder groot zijn dan bij de iPhone 13 Pro. Er is daardoor ook weer meer onderscheid tussen de twee modellen. De ultragroothoeklens werkt sneller en laat meer details zien in de donkere delen van de foto’s. Dat kan sommige landschapsfoto’s echt op halen, doordat je net wat meer van de omgeving ziet. Waar het bij de iPhone 12 soms nog wat op donkere vlekken lijkt, zie je bij de iPhone 13 net wat beter wat er op de foto afgebeeld is. Maar je ziet het verschil voornamelijk als je de twee naast elkaar legt.



iPhone 13 vs iPhone 12 (paars)

De vernieuwde groothoeklens, waar je verreweg de meeste foto’s mee zult maken, legt door de grotere sensor meer licht vast. Apple spreekt zelf van 47% meer licht. De foto’s en video’s die je met deze camera maakt zijn ten opzichte van de iPhone 12 inderdaad net een tandje beter, maar ook hier is het verschil klein. Is dat erg? Aan de ene kant niet. De iPhone 12 maakte ook al erg mooie foto’s en video’s en voor de beginnende hobbyfotograaf is de kwaliteit meer dan prima. Maar als je door de nieuwere sensors grote stappen vooruit verwacht, kom je wel enigszins bedrogen uit. We vinden het wel jammer dat de verbeteringen op cameragebied zo subtiel zijn, zeker omdat het toestel op andere punten ook weinig verschilt van de iPhone 12.

Maar vergis je niet: de iPhone 13 is nog steeds prima geschikt om mee op pad te gaan en een reeks prachtige foto’s te maken. Of je nu overdag de deur uit gaat en mooie landschapsfoto’s wil maken of ‘s avonds laat een wandeling gaat doen en in het donker nieuwe plaatjes wil schieten. De nachtmodus laat af en toe details zien die je zelf met het blote oog niet eens kan zien en we vinden dat nog steeds indrukwekkend. Maar dat wil niet zeggen dat elke foto met de nachtmodus een succes is. Het hangt ook heel erg van de compositie af. Een partij bomen in het donker fotograferen kan soms een onscherp resultaat opleveren.

Apple heeft ook twee van de drie nieuwe fotofuncties van de iPhone 13 Pro naar de iPhone 13 gebracht. Met de Fotografische stijlen pas je van tevoren de stijl van je foto’s aan. Daarbij houdt de camera rekening met onder andere huidtinten, zodat die geen onnatuurlijke kleur krijgen. Je hebt de keuze uit vier verschillende stijlen, waar je zelf ook de tint en warmte nog wat kan tweaken. De standaardinstellingen bieden een subtiel verschil in het eindresultaat. We vinden dat het succes van de stijlen ook heel erg afhankelijk is van wat je op beeld vast wil leggen. Het is daarom ook jammer dat je achteraf de stijl niet kan aanpassen. Een foto gemaakt met de warme stijl, is achteraf niet aan te passen naar standaard of één van de andere stijlen.

De andere extra functie is de nieuwe Filmmodus. Daarmee kan de camera automatisch tijdens het filmen de focus verleggen van een persoon of object in de voorgrond naar de achtergrond. Het is een soort video-equivalent van de portretmodus, waarbij bepaalde delen geblurd zijn. Het resultaat is wisselend. Het automatisch herkennen van het juiste focuspunt werkt goed (en je kan het ook nog handmatig aanpassen tijdens het filmen of erna), maar we merkten wel dat onderdelen soms wat raar afgesneden zijn. Dit zagen we ook al bij de begindagen van de portretmodus, dus we verwachten dat dit de komende jaren ook wel beter wordt dankzij verbeterde chips en camera’s. Ook iets om rekening mee te houden is dat de filmmodus in principe wel werkt in donkere ruimtes, maar dat het resultaat dan wel aanzienlijk minder kan zijn.

Tot slot willen we voor de camera ook nog een punt aansnijden die de iPhone 13 niet gered heeft: de macromodus. Deze vind je alleen op de iPhone 13 Pro en dat vinden we stiekem wel jammer. Een macromodus is een toffe functie om mee te experimenteren en iets vast te leggen wat voorheen echt niet mogelijk was. Op de Pro-modellen gebruikt Apple hier de telelens voor, die ontbreekt op de iPhone 13. Ter vergelijking vind je hieronder een macrofoto geschoten met de iPhone 13 Pro vs een zo dichtbij mogelijke scherpe foto met de iPhone 13. Het verschil is enorm.



Boven: iPhone 13 ingezoomd zonder digitale zoom; Onder: iPhone 13 Pro macrofoto



De camera aan de voorkant is qua specificaties ongewijzigd. Wel vind je daar nu ook de filmmodus en de nieuwe fotografische stijlen. Je kunt je selfies dus ook maken met een standaard aangepaste stijl. De filmmodus gebruiken in de selfiestand vinden we soms wat onhandig, maar voor die ene keer dat je een dramatisch moment extra dramatisch wil vastleggen is het een leuke extra.

Batterijduur en opladen: de fijnste verbetering

iPhone 13: tot 2,5 uur langer dan iPhone 12

iPhone 13 mini: tot 1,5 uur langer dan iPhone 12 mini

Batterij is respectievelijk ruim 14% en 8% groter dan in de voorgangers

Opladen met MagSafe tot 15W

Draadloos opladen (Qi) tot 7,5W

Geleverd met Lightning-naar-usb-c-kabel

De vernieuwde camera’s, het betere scherm en het aangepaste design: het zijn fijne verbeteringen, maar waar je pas echt wat aan hebt is de betere batterij. Beide modellen hebben een veel langere batterijduur. Dat komt vooral bij de iPhone 13 mini goed van pas. In onze review van de iPhone 12 mini noemden we de batterijduur nog het grootste nadeel. Hoewel je er de dag wel mee door kwam, werd dit naarmate het gebruik over de maanden daarna toch telkens wat minder. Op een gegeven moment redde ik de avond niet meer met de iPhone 12 mini. Dat was voor mij de voornaamste reden om toch weer terug te gaan naar de iPhone 12.

In de iPhone 13 mini is dit een stuk beter geregeld. Je hebt op het kleine toestel nu ongeveer dezelfde batterijduur als in de gewone iPhone 12. Dat komt erop neer dat je ruim een dag met de batterij kan doen, ook als je gedurende de dag wat filmpjes kijkt, foto’s maakt en spelletjes speelt.

Maar verwacht geen wonderen: de iPhone 13 mini heeft nog steeds de kortste batterijduur van alle modellen. Maar die extra anderhalf uur gemiddelde gebruikstijd, kan net dat verschil maken tussen halverwege de avond een oplader zoeken en pas weer opladen als je naar bed gaat. Onze ervaring leert wel dat de batterijduur in het jaar erna een stukje minder wordt, al dan niet door slijtage of een niet goed geoptimaliseerde iOS-versie. Maar we verwachten dat je na een half jaar nog steeds het einde van de dag wel haalt.

Bij de iPhone 13 gaat het zelfs om zo’n 2,5 uur extra batterijduur. Hoewel dit model de extra batterijduur minder nodig heeft dan de iPhone 13 mini, vinden we het toch fijn dat Apple er een flink grotere accu in gestopt heeft. De iPhone 13 is daardoor veel meer een toestel waar je gedurende de dag allerlei geavanceerdere dingen mee kan doen, zoals filmen. Als je een dag op pad gaat, hoef je je veel minder zorgen te maken om de batterij en is een aparte powerbank eigenlijk niet nodig. Bij normaal gebruik lukt het om de iPhone zo’n anderhalve dag te gebruiken. Bij zwaar gebruik is de iPhone 13 aan het eind van de dag wel bijna leeg, maar dat vinden we niet zo’n probleem.

Beide modellen ondersteunen draadloos opladen tot 7,5W via Qi-laders. We vinden het jammer dat Apple na vier jaar het aantal wattage niet eens omhoog gegooid heeft naar bijvoorbeeld 10W. Wat ook iets is om rekening mee te houden, is dat de camerabult bij draadloos opladen wat in de weg kan zitten. Anno 2021 vinden we platte horizontale opladers eigenlijk niet meer handig. We geven de voorkeur aan rechtopstaande opladers, omdat je de iPhone er dan veel minder snel verkeerd op legt. Bij oplaadplaten zit de camerabult soms toch wat in de weg. We hebben niet gemeten in hoeverre dit invloed heeft op de oplaadsnelheid, maar als je draadloos wil gaan opladen raden we een verticale oplader aan.

Wil je sneller ‘draadloos’ opladen, dan kan je ook terecht bij Apple’s MagSafe-oplader. We vinden dit nog steeds een prettige oplader, vooral omdat het bevestigen zo makkelijk is en het opladen zelf ook vlotter gaat. Het voordeel is ook dat je hiermee makkelijker in bed je iPhone nog kan gebruiken, terwijl hij bijna leeg is. Bij een gewone Lightning-kabel zit de aansluiting onderaan toch wat in de weg.

Bij elke iPhone 13 wordt standaard een Lightning-naar-usb-c-kabel geleverd. Daarmee kan je gebruikmaken van snelladen, mits je een geschikte adapter in huis hebt. Apple levert deze sinds de iPhone 12 niet meer mee en dat vinden we eigenlijk niet zo’n probleem meer. Voor een paar tientjes kun je al een geschikte oplader in huis halen of je blijft gewoon je huidige oplader gebruiken. Want ook je oude 5W-oplader met gewone Lightning-kabel functioneert nog steeds prima, helemaal als je je iPhone toch alleen maar ‘s nachts oplaadt. Dan maakt de snelheid van het opladen ook niet zo veel meer uit.

Voor wie is de iPhone 13?

Apple zet de iPhone 13 in de markt als het beste model voor de gemiddelde gebruiker en dat vinden we meer dan terecht. De prijs-kwaliteit verhouding is prima, zeker als sommige camerafuncties zoals de macrofoto’s en betere lenzen van de iPhone 13 Pro wel kan missen. Maar de iPhone 13 is er niet voor de mensen die elk jaar overstappen naar een nieuwe iPhone. Als je al een iPhone 12 of iPhone 12 mini hebt, vinden we de verbeteringen niet de moeite waard om over te stappen (tenzij je je iPhone 12 voor een goede prijs kunt verkopen). Anderzijds vinden we iPhone 13 wel een betere keuze dan de iPhone 12 als je tussen deze modellen twijfelt om in huis te halen. Voor €100 meer heb je een stuk betere batterij, twee keer zoveel opslag en een betere camera. Vooral aan die eerste twee verbeteringen heeft bijna iedereen wel wat.

We raden de iPhone 13 vooral aan voor iPhone-gebruikers die nu nog op een iPhone XR of bijvoorbeeld een iPhone 8 zitten en eigenlijk wel tevreden waren met die toestellen en nu simpelweg op zoek zijn naar een geschikte opvolger. Je krijgt in vergelijking met die modellen talloze verbeteringen, zoals het betere scherm, nieuwe design, extra cameralens, nachtmodus en nog veel meer. Het lijstje met verbeteringen is dan te lang om op te noemen.

De iPhone 13 mini vinden we anderzijds de beste compacte iPhone die Apple nu in het assortiment heeft. De keuze tussen de iPhone 13 mini en iPhone 12 mini is erg makkelijk, want wij zouden alleen al vanwege de batterijduur altijd voor de nieuwere versie gaan. De iPhone 13 mini is de beste keuze voor iedereen die gewoon een supersnelle en krachtige iPhone zoekt en echt niet de beste camera wil. Gebruik je de iPhone alleen voor een paar simpele spelletjes, wat apps en om in contact te blijven met vrienden en familie? Dan is dit kleine formaat voor jou het beste geschikt.

Lees ook onze aparte vergelijkingen voor meer hulp bij het kiezen van een nieuwe iPhone:

Score 8 iPhone 13 en iPhone 13 mini Vanaf €809,- Voordelen + Verbeterde camera met Filmmodus en Fotografische filters

Verbeterde batterijduur

Twee keer zoveel opslag bij instapmodel

Verbeterde speakers

Mooier display met hogere helderheid

Nog steeds een prachtig ontwerp Nadelen – Weinig vernieuwingen

Geen ProMotion

Camera's steken wel erg ver uit

Conclusie review iPhone 13 en iPhone 13 mini

De iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn twee ijzersterke nieuwe iPhones, hoewel er in de basis niet eens zoveel vernieuwd is ten opzichte vorig jaar. We vinden de beoordeling van deze modellen daarom lastiger dan ooit. Enerzijds is de iPhone 13 een prima toestel en biedt het alles wat je van een mag verwachten, met een uitstekende batterijduur, goede camera, mooi design en razendsnelle specificaties. Het is zonder twijfel een stapje vooruit ten opzichte van de modellen van vorig jaar, maar toch vinden we de stap wat kleiner dan we gehoopt hadden.

Het aantal vernieuwingen vinden we wel erg beperkt, zeker voor een (soort van) S-jaar. Voor ons gevoel zitten er in de iPhone 13 geen functies die vorig jaar niet ook al in de iPhone 12 hadden kunnen zitten. Het voelt daarom soms een beetje als tijdrekken, zodat Apple met deze kleine update wat langer de tijd kan nemen om echt nieuwe functies en toepassingen te introduceren in (hopelijk) de iPhone 14. Denk dan bijvoorbeeld aan Touch ID, waarvan we eigenlijk vinden dat die dit jaar ingebouwd had moeten zijn. Je merkt duidelijk dat Apple nu toch wat zoekende is met hoe ze de iPhone nog beter kunnen maken. Opvouwbare schermen is niet per se iets waar wij om staan te springen, maar qua innovatie is het toch wat mager.

Desalniettemin zijn de iPhone 13 en iPhone 13 mini zeker aanraders, helemaal als je nog een iPhone 8 of misschien wel ouder hebt. Als je van één van deze oudere modellen komt, kun je ook gerust een punt bij ons eindcijfer optellen. Maar als je bijvoorbeeld een iPhone 11 of misschien wel een iPhone 12 hebt en een upgrade overweegt, vinden we de iPhone 13 Pro een betere keuze. Ben je nog tevreden met je huidige iPhone? Dan is het wachten op de iPhone 14, die hopelijk wat meer vernieuwing te bieden heeft.

