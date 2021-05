Eén van de grootste verbeteringen van de nieuwe Apple TV 4K 2021 is dat er een compleet nieuwe afstandsbediening bij geleverd wordt. Dat is voor ons genoeg reden om de nieuwe Siri Remote apart onder de loep te nemen met een eigen review. De nieuwe Siri Remote 2021 is namelijk ook voor huidige bezitters van de Apple TV het overwegen waard (los verkrijgbaar voor €65,-), omdat je daarmee meteen van een aantal fijne verbeteringen kan profiteren. In deze review van de tweede generatie Siri Remote uit 2021 lees je waarom wij fan zijn van de nieuwe afstandsbediening.

Review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De Siri Remote in deze review is door iCulture zelf aangeschaft. De test is uitgevoerd in mei 2021.



Introductie Siri Remote 2021 review

Apple heeft inmiddels al heel wat afstandsbedieningen versleten. De afstandsbediening van de allereerste Apple TV zal bij weinig gebruikers bekend voor komen, maar de aluminium afstandsbediening van de tweede generatie is een heel ander verhaal. Dat is dan ook precies waar de nieuwe tweede generatie Siri Remote aan doet denken, mede door het zilverkleurige aluminium design met zwarte knoppen. Het is een groot verschil met de zwarte variant met aanraakgevoelig touchpad die we de afgelopen jaren gebruikt hebben. Met name op de touchpad en de kleine behuizing is de afgelopen jaren veel kritiek geweest. Daar maakt de nieuwe Siri Remote 2021 direct korte metten mee.

Design Siri Remote 2021: alles aluminium

Nieuw ontwerp: achter én voorkant van zilverkleurig aluminium.

Stuk dikker dan vorige generatie.

Bolle achterkant voor meer comfort.

Matte afwerking, ook bij het infraroodvenster.

Gewicht: 63 gram, 40% zwaarder dan vorige generatie.

We vonden de eerste generatie Siri Remote nooit een lelijke afstandsbediening, maar het design begon wel een tikkeltje te vervelen. Ook het hele platte ontwerp kon vervelende gevolgen hebben: de afstandsbediening verdwijnt tussen de kussens van de bank. Het nieuwe design van de Siri Remote 2021 is wat dat betreft een flinke verbetering. Je voelt het meteen als je de afstandsbediening voor het eerst uitpakt en in de hand houdt. Het gewicht is merkbaar zwaarder en het is wat ons betreft een stuk prettiger. Je hebt door het extra gewicht veel meer het gevoel dat je iets stevigs in je handen hebt. Je laat hem daardoor ook minder makkelijk uit je handen glippen. Het dikkere en grotere ontwerp draagt daar ook zeker aan bij. Dit bewijst maar weer eens dat platter niet altijd beter is.

De nieuwe Siri Remote ligt een stuk fijner in de hand. Behalve de grotere behuizing draagt ook de bolle achterkant hieraan bij. Door de bolle achterkant past de Siri Remote veel beter bij de vorm van je hand, wat prettiger is bij het bedienen van de Apple TV. Bovendien is het oppakken van de nieuwe Siri Remote van tafel daardoor een stukje makkelijker, omdat je hem kunt kantelen door op één van de zijkanten te duwen.

De nieuwe Siri Remote 2021 is 12 millimeter langer, waardoor er ook meer ruimte is voor extra knoppen, die nog wel goed bereikbaar zijn. Ongeveer een derde van het oppervlak van de afstandsbediening is leeg, maar ook dat heeft een functie. Het zorgt er juist voor dat de afstandsbediening lekkerder vasthoudt. Als Apple het onderste lege deel eraf gehaald had, was het minder makkelijk hanteerbaar geworden.

De afwerking van de nieuwe Siri Remote stemt ons ook tevreden. We vinden de matte aluminium behuizing een stuk mooier dan de glimmende zwarte plastic bovenkant van de vorige generatie. Door deze nieuwe afwerking is hij ook veel minder vingerafdrukgevoelig. Bovendien springen de knoppen er veel beter uit. Dat heeft als grote voordeel dat je de afstandsbediening minder snel verkeerd om vast pakt. Je ziet meteen waar het grote ronde klikvlak zit, terwijl je bij de vorige Siri Remote vaak op de tast pas merkte hoe je hem moest vasthouden. Dat is vooral handig in het donker, bijvoorbeeld op de Apple TV in de slaapkamer of als je ‘s avonds laat nog een film of serie gaat kijken. Je ziet meteen hoe je de nieuwe Siri Remote moet vastpakken, of het in huis nou licht of donker is.

Een nadeel van de volledig aluminium behuizing is wel dat de randjes wat scherp kunnen zijn. Ook kan de afstandsbediening soms behoorlijk koud aanvoelen, helemaal als je hem in een koele slaapkamer gebruikt. Dat is niet altijd even prettig, zeker niet als de afstandsbediening tussen de lakens in bed verdwijnt.

Al met al lijkt de nieuwe Siri Remote een evolutie van de afstandsbediening van de Apple TV 2 en 3: dezelfde kleurstelling met een gelijkwaardige vorm, maar dan wel met meer knoppen en extra functies. Apple heeft dus goed gekeken naar één van de eerdere successen en heeft dat verder uitgebreid.

Nieuwe knoppen op Siri Remote: voor ieder wat wils

Nieuw cirkelvormig klikvlak.

Aanraakgevoelig voor veegbediening, maar ook met knoppen als je liever klikt.

Nieuwe muteknop om snel het geluid te dempen.

Nieuwe plek voor Siri-knop: nu aan de zijkant.

Ook nieuw: aan/uit-knop en nieuw icoontje voor terugknop.

De grootste kritiek op de eerste generatie Siri Remote was de gevoeligheid van het touchpad aan de bovenkant. Bij het oppakken van de afstandsbediening kon je ongemerkt over het touchpad vegen en per ongeluk de Apple TV bedienen. Ook het snel 10 seconden voor- en achteruit spoelen werkte soms niet lekker. Hoewel ik zelf best gewend geraakt was aan de bediening, kan ik me de kritiek goed inbeelden. Apple heeft dat opgelost met het nieuwe klikvlak. Dit ronde klikvlak bovenaan de Siri Remote lijkt (wederom) heel erg op de ronde knop van de afstandsbediening van de Apple TV 2, maar dan met een aanraakgevoelige drukknop in het midden. De buitenste ring heeft vier knoppen om te navigeren naar links, rechts, boven en onder.

Apple heeft daarmee de knoppenbediening van de vroegere zilverkleurige Apple TV-afstandsbediening gecombineerd met de veegbediening van de vorige Siri Remote. Wat je voorkeur ook is, je kan beide manieren nu afwisselend met elkaar gebruiken. Wel vinden we het vegen nu iets minder prettig dan bij de vorige Siri Remote, omdat het oppervlak waar je overheen veegt niet meer geheel vlak is. Desondanks bedienen we de Apple TV nog steeds liever door te vegen dan door op de richtingsknoppen te drukken, al zijn we blij dat de keuze er nu is. Voor wie dat wil kan op de Siri Remote de veegbewegingen ook uitschakelen.

Meer nieuwe knoppen

Apple heeft nog meer nieuwe knoppen toegevoegd aan de nieuwe Siri Remote 2021. De meest welkome toevoeging is wat ons betreft de muteknop. Daarmee schakel je met één druk het geluid van je televisie uit, zonder dat je dus lang op de minknop van de volumeknop hoeft te drukken. Het is soms net even wat handiger om het geluid in één keer uit te zetten dan op de pauzeknop te drukken. We vinden dat dat vooral van pas komt tijdens live tv-kijken, bijvoorbeeld om reclames te muten. Zeker nu er steeds meer apps voor televisiekijken op de Apple TV zijn dan vier jaar geleden, vinden we de muteknop een fijne toevoeging.

Daarnaast heeft Apple nog een aparte aan/uitknop toegevoegd. Het is daardoor makkelijker geworden om zowel de Apple TV als de televisie uit te schakelen (via HDMI-CEC). Normaal gesproken moet je voor het uitschakelen eerst het Bedieningspaneel op de Apple TV openen en daarna op Sluimer drukken, maar dat hoeft nu niet meer. Het enige wat je hoeft te doen, is de aan/uitknop even ingedrukt te houden. Dit werkt overigens alleen als de Apple TV daadwerkelijk aangesloten is. Je kan de Siri Remote 2021 dus niet zonder Apple TV als een universele remote.

Een andere opvallende wijziging is de verplaatsing van de Siri-knop. Deze vind je nu aan de rechter zijkant, in plaats van op de voorkant. Het idee daarachter is dat de knop nu op dezelfde plek zit als de zijknop van de iPhone. We begrijpen het idee, maar vinden de Siri-knop op de nieuwe afstandsbediening wel wat lastiger bereikbaar. Dat komt vooral omdat de Siri Remote een stuk smaller is dan een iPhone en je hem ook heel anders vasthoudt. Je duim rust vooral op het ronde klikvlak, dat een stuk hoger zit dan waar je duim normaal gesproken zit op een iPhone. Je houdt daardoor het meeste van de tijd je wijsvinger tegen de Siri-knop aan de zijkant, waardoor hij met je duim wat minder handig te bereiken is.

In de praktijk gebruiken we de Siri-knop eigenlijk weinig. We gebruiken het voornamelijk om HomeKit-apparaten en -scènes aan te sturen (zoals verlichting) en minder om even terug te spoelen (met het inmiddels bekende commando “Wat zei hij/zij nou?”) of om een film of serie te zoeken. Wat ook nog gezegd moet worden, is dat we het eigenlijk onbegrijpelijk vinden dat Siri nog steeds niet werkt voor Belgische Apple TV-gebruikers. Wat daarvoor de reden is, is ons een raadsel. Laten we hopen dat daar in tvOS 15 verandering in komt.

We vroegen ons ook nog af of we nóg meer extra knoppen hadden gewild. Eerder dit jaar schreven we nog ons wensenlijstje voor een nieuwe Apple TV-remote en daarin noemden we nog een programmeerbare favorietenknop. We vinden het eigenlijk wel jammer dat Apple die niet toegevoegd heeft: een knop om meteen snel naar je favoriete app te gaan, zoals dat nu werkt met de thuisknop voor de TV-app. Dat had de Siri Remote 2021 nog een stapje beter gemaakt.

Waar je bij de Siri Remote nog wel even aan zal moeten wennen, is de ietwat gewijzigde indeling. Omdat de Siri-knop verplaatst is naar de zijkant en er een muteknop bijgekomen is, heeft Apple de afspeelknop één plekje hoger gezet en staat de muteknop nu onderaan, op de plek waar voorheen de afspeelknop stond. Dat lijkt op het eerste gezicht wat onlogisch: door je muscle memory zul je vooral in het begin vaak per ongeluk de muteknop indrukken in plaats van de afspeelknop. Maar als je er iets langer over nadenkt, vinden we de nieuwe indeling eigenlijk wel logisch. De muteknop staat nu namelijk direct naast de minknop van de volumeknoppen.

Siri Remote 2021 in gebruik: slimmer scrubben

Nieuwe manier om te scrubben door video’s: rondjes draaien om het klikvlak.

Werkt in veel apps, maar niet overal.

Eén van de nieuwe bedieningsmogelijkheden vinden we bij het eerder genoemde klikvlak. Apple heeft namelijk een slim trucje toegevoegd, dat je misschien al kent van de vroegere iPods. Je kan namelijk met je duim een cirkelbeweging maken over de rand van het klikvlak om nauwkeuriger vooruit of achteruit te spoelen. Dat is wat ons betreft een hele fijne toevoeging, want het gaat een stuk intuïtiever dan voorheen.

In het begin moet je nog wel even door krijgen hoe het werkt: je pauzeert een video en laat je duim dan rusten op de buitenste ring. Op het scherm verschijnt een cirkelvormig icoontje om te laten zien dat je je duim nu kan draaien om door de video te scrubben.

Na een paar keer oefenen vinden we het een erg prettige manier om door een video te bladeren. Het is slim van Apple om een bewezen bedieningsmethode opnieuw toe te passen, in ietwat gewijzigde vorm. Maar vergis je niet: de draaibeweging met je duim op het klikvlak werkt alleen om video’s vooruit of achteruit te spoelen. Je kan daarmee niet snel door menu’s navigeren, zoals verticale lijstjes. Wellicht dat Apple dat later nog toe kan voegen.

Werkt niet in alle apps

Waar je overigens ook rekening mee moet houden, is dat deze nieuwe bediening momenteel alleen werkt bij apps die gebruikmaken van de standaard videospeler van tvOS. Denk aan Apple’s eigen TV-app, maar ook Netflix, NLZIET en Videoland. Tegenwoordig gebruiken veel andere streamingapps een eigen player, zoals YouTube, Disney+ en de Ziggo GO-app. In al die apps werkt de draaibeweging daarom niet, al hopen we wel dat apps dit op den duur wel gaan implementeren.

Ontbrekende functies in nieuwe Siri Remote 2021

Geen bewegingssensoren en gyroscoop meer.

Geen U1-chip om verloren afstandsbediening te zoeken.

Draadloos opladen niet mogelijk.

Tot zover hebben we vooral positieve ervaringen met de Siri Remote, maar niet alles is zoals we zouden willen. Er ontbreekt namelijk een aantal functies. Zo heeft de nieuwe Siri Remote geen bewegingssensoren en gyroscoop meer. Je kunt hem daardoor niet meer voor games gebruiken, maar een heel groot nadeel vinden we dat niet. Games speel je toch liever met een aparte gamecontroller, want de vorm en de beperkte knoppen van de Siri Remote vonden we eigenlijk slechts voor een paar games echt geschikt. Desalniettemin is het jammer dat het er niet in zit. Waar je dit ook merkt, is bij het dimmen van het beginscherm na enige inactiviteit. Bij de vorige generatie sprong het scherm automatisch weer aan zodra je de afstandsbediening oppakt, maar omdat de nieuwe Siri Remote geen sensoren heeft werkt dat niet meer.

Een functie die volgens eerdere bronnen wel door Apple overwogen werd, was een zoekfunctie. Er werd gesproken over de toevoeging van een U1-chip, zodat je de afstandsbediening makkelijker via je iPhone kan terugvinden (net zoals de AirTag). Maar helaas zit deze functie er niet in. Er komen ongetwijfeld hoesjes voor de afstandsbediening op de markt waar je de AirTag in kan stoppen, maar ideaal is dat ook weer niet. We hadden toch graag gezien dat Apple zo’n zoekfunctie toe zou voegen. De reden die Apple zelf geeft dat het er niet in zit, is omdat de nieuwe Siri Remote een stuk dikker is en je hem daardoor minder snel kwijtraakt tussen de kussens van de bank. Dat vinden we eigenlijk een beetje een loos argument, want er zijn natuurlijk nog tal van andere manieren om de afstandsbediening kwijt te raken. Wat ons betreft dus een gemiste kans.

De nieuwe Siri Remote is ook niet geschikt voor draadloos opladen. Bij de afstandsbediening krijg je een standaard Lightning-naar-usb-a-kabel geleverd en dat is de enige manier om hem op te laden. Dat heeft ook te maken met de behuizing: de volledig aluminium behuizing maakt draadloos opladen lastig. Een heel groot gemis vinden we het echter niet, want de afstandsbediening hoef je in onze ervaring eigenlijk maar eens in het halfjaar op te laden. Even een kabeltje erin is wat dat betreft ook niet zo’n probleem.

Score 8.5 Siri Remote 2021 €65,- Voordelen + Nieuw design ligt prettiger in de hand

Klikvlak geschikt voor zowel klikken als vegen

Nieuwe extra knoppen zoals mute en aan/uit komen goed van pas

Nauwkeurig scrubben door video's Nadelen – Nauwkeurig scrubben met draaibeweging werkt niet overal

Geen zoekfunctie met U1-chip

Siri-knop soms wat lastig bereikbaar

Conclusie tweede generatie Siri Remote 2021 review

We vinden de nieuwe Siri Remote 2021 een hele fijne verbetering. De nieuwe afstandsbediening ligt prettiger in de hand en biedt door de nieuwe soorten bediening voor ieder wat wils, of je nou wil vegen of wil klikken. Door het grotere en zwaardere formaat heb je veel meer het idee dat je iets in de hand hebt en laat je de afstandsbediening ook minder snel uit je handen glippen. Bovendien maakt het nieuwe klikvlak het scrubben door video’s een stuk makkelijker, al vinden we het jammer dat het nog niet overal werkt. Ook werkt het niet om door menu’s te navigeren: dat kan alleen door te vegen of door te klikken.

Toch heeft Apple op een aantal plekken wat kansen laten liggen. Een programmeerbare favorietenknop voor je favoriete streamingapp was een welkome toevoeging geweest, vergelijkbaar met de Netflix-knop die je op veel hedendaagse afstandsbedieningen vindt. Ook het ontbreken van een zoekfunctie vinden we jammer, want ondanks dat de afstandsbediening een stukje groter en dikker is en hij daardoor minder snel tussen de bankkussens verdwijnt, hadden we het toch handig gevonden om hem met een U1-chip makkelijker terug te vinden als je hem binnenshuis kwijtgeraakt bent.

Je vraagt je misschien af of de nieuwe Siri Remote 2021 iets voor jou is als je al een Apple TV hebt. Als je je irriteert aan de eerste generatie Siri Remote en daardoor bijvoorbeeld vaker je tv-afstandsbediening gebruikt, vinden we de nieuwe Siri Remote zeker wel een aanwinst. Voor iedereen die eigenlijk al tevreden is met de eerste generatie Siri Remote, is het eigenlijk wat overdreven om de overstap te maken naar de nieuwe afstandsbediening.

Desalniettemin heeft Apple het oude vertrouwde met de nieuwe Siri Remote weer nieuw gemaakt: het klikvlak doet sterk denken aan het klikwiel van de iPods, gecombineerd met het design dat sprekend op de eerste Siri Remote lijkt. En dat is wat ons betreft een prima combinatie.

Het goede nieuws is dat iedereen die een nieuwe Apple TV 4K 2021 koopt, meteen de nieuwe afstandsbediening erbij krijgt. Zelfs bij de nieuwe levering van de Apple TV HD zit tegenwoordig de nieuwe Siri Remote.

Siri Remote 2021 kopen

De nieuwe Siri Remote 2021 is los verkrijgbaar en is geschikt voor de Apple TV HD en beide generaties Apple TV 4K. De afstandsbediening heeft een adviesprijs van €65,-.