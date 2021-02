De Nederlandse bank Knab belooft dit voorjaar van start te gaan met mobiel betalen. De grote vraag is of Apple Pay hier ook onder valt. iCulture zocht het uit.

Onlangs kon je op iCulture al lezen hoe het zit met Apple Pay bij de Volksbank, waar ook SNS en RegioBank onder vallen. Naar aanleiding van ons onderzoek kregen we van lezers ook de vraag hoe het nu zit met Knab, een andere kleinere Nederlandse bank. Het goede nieuws: er zijn sterke aanwijzingen dat Knab Apple Pay gaat ondersteunen.



Krijgt Knab Apple Pay?

Op vragen van klanten op bijvoorbeeld Twitter of Knab ondersteuning gaat bieden voor Apple Pay, geeft de bank doorgaans telkens hetzelfde antwoord. De bank geeft aan dat ze ‘verwachten binnenkort mobiel betalen aan te kunnen bieden’.

Wij verwachten mobiel betalen aan te kunnen bieden aan onze klanten in het eerste kwartaal van 2021. Wij kunnen vanwege afspraken met de aanbieder nog niet aangeven welke partij dit is. Ons doel is om dit uiteindelijk via alle grote aanbieders aan te bieden.1/2 ^ LH — Knab (@knab_nl) February 21, 2021

Helaas geeft Knab niet aan om welke aanbieders van mobiel betalen dit nu gaat. Op dit moment ondersteunt Knab ook nog geen vorm van mobiel betalen via NFC op Android, dus het kan zowel om Apple Pay als Google Pay gaan. Google Pay is sinds eind vorig jaar in Nederland beschikbaar, bij onder andere bunq. Knab zegt dat ze vanwege ‘afspraken met de aanbieder’ niet kunnen zeggen om welke partij het gaat. Gezien er sprake is van afspraken met een externe aanbieder, lijkt een eigen mobiel betalen-app op Android (zoals bijvoorbeeld ING en Rabobank hebben) uitgesloten.

Knab ondersteunt wel al Payconiq, maar dat systeem werkt alleen met QR-codes bij bepaalde winkels.

We hebben bij Knab gevraagd om opheldering over het al dan niet ondersteunen van Apple Pay. De woordvoerder van Knab geeft aan dat de bank nu van plan is om later dit voorjaar mobiel betalen te introduceren. Ook zij wil tegenover iCulture niet concreet maken om welke vorm van mobiel betalen dit gaat, maar volgens haar is “het doel om het uiteindelijk via alle grote aanbieders aan te bieden”.

Ze geeft desgevraagd ook verdere uitleg over de implementatie in hun systemen. Oorspronkelijk was het plan om mobiel betalen vanaf eind maart 2021 aan te bieden, maar door technische problemen is dit verplaatst naar later dit voorjaar. Dat zou dus in ieder geval voor 21 juni moeten zijn.

Knab: ‘Technische problemen bij introduceren mobiel betalen’

De woordvoerder geeft tegenover iCulture uitleg wat die technische problemen precies omvatten.

“Om mobiel betalen bij Knab mogelijk te maken moeten we aanpassingen doen in de systemen die het betalingsverkeer regelen. Hiervoor werken we samen met een nieuwe partner, die we moeten aansluiten op onze systemen. Dit is complex en duurt helaas langer dan verwacht. De vertraging die nu ontstaan is, komt door connectiviteitsproblemen tussen ons en de autorisatiehost van de payment service provider.” – Woordvoerder Knab

Uit ons interview met ING over Apple Pay weten we dat er in de betaal- en verwerkingssystemen wel het één en ander aangepast moet worden om de betaaldienst van Apple te kunnen ondersteunen. Maar de grootste hint dat het daadwerkelijk om Apple Pay gaat, zien we in de App Store.

Knab-app al geschikt voor Wallet

Onlangs is de app van Knab bijgewerkt met ondersteuning voor de Wallet-app. Bij apps van banken kan dat meestal maar één ding betekenen: ondersteuning voor Apple Pay. Bij alle banken die momenteel Apple Pay ondersteunen, was toevoeging van ondersteuning voor de Wallet-app een duidelijke aanwijzing naar de komst van Apple Pay bij die banken. Zo kreeg de ING-app in mei 2019 ondersteuning voor Wallet, werd Wallet-support aan ABN AMRO begin oktober 2019 toegevoegd en volgde de Rabobank later die maand. Allemaal een aantal weken voor de komst van Apple Pay.

We hebben de woordvoerder van Knab ook gevraagd of de ondersteuning voor de Wallet-app bedoeld is voor Apple Pay of voor een andere optie, maar daar werd helaas niet inhoudelijk op gereageerd.

Al met al hebben we goede hoop dat Knab binnenkort met goed nieuws komt, al weten we nog niks 100% zeker. De voortekenen zijn er in ieder geval en dat kan je van sommige andere banken niet zeggen.