Tim Cook’s volgende grote product

De Apple Watch was overigens ook het enige grote product dat onder leiding van Tim Cook ontstond. iPhone, iPad, Mac en Apple TV bestonden al en kleinere accessoires zoals de Apple Pencil, AirPods en de MagSafe Battery Pack zijn slechts randproducten. Cook zit nu 10 jaar op zijn post en lijkt nog niet van plan om op te stappen. Toch zal hij ooit ruimte moeten maken voor een opvolger. Voor die tijd wil Cook nog één keer vlammen met “een belangrijke nieuwe productcategorie”. Zal het de Apple Glasses zijn? Of misschien toch de Apple Car?



In de nieuwste aflevering van de Power On-nieuwsbrief laat Mark Gurman doorschemeren dat het wel eens iets in de richting van augmented reality zou kunnen zijn, met name de AR/VR-bril die in ontwikkeling is. Hij baseert zich daarbij op interne bronnen, die geloven dat Cook wil blijven zitten tot de volgende grote aankondiging. Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de eventuele opvolging van Cook. Zelf liet hij doorschemeren dat hij “waarschijnlijk niet nog eens 10 jaar bij Apple zit “. Het runnen van een Silicon Valley-bedrijf is meer iets voor een jongere persoon en Cook wil niet blijven zitten totdat hij oud en versleten is. Volgens Bloomberg wordt er intern ook gewerkt aan een opvolgingsplan.

Opstappen tussen 2025 en 2028?

Die nieuwe productcategorie kan nog best snel komen. Apple zou al in 2022 van plan zijn om een mixed reality-headset uit te brengen. Een AR-bril kunnen we “halverwege het decennium” verwachten. Gurman denkt dan ook dat Cook ergens in de periode 2025 tot 2028 zal opstappen, mede omdat hij afspraken in zijn contract heeft staan over bonussen die pas vanaf 2025 worden uitgekeerd.