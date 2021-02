Apple brengt op redelijk onregelmatige basis nieuwe modellen van de iPad Pro uit. Maar toch zijn er nu al aanwijzingen dat Apple al dit voorjaar met de nieuwe iPad Pro 2021 komt. Het is de opvolger van het model van vorig jaar en brengt naar verwachting wat grotere verbeteringen dan de iPad Pro 2020. Maar wat zijn die verbeteringen dan? Dit weten we al over de iPad Pro 2021.

iPad Pro 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad Pro 2021:

Nieuwe iPad voor professionals voor 2021, als opvolger van iPad Pro 2020.

Twee nieuwe modellen: iPad Pro 12,9-inch (5e generatie) en iPad Pro 11-inch (4e generatie). Gezamenlijk de iPad Pro 2021 genoemd.

Mogelijk nieuwe schermtechniek: mini-LED.

Nagenoeg hetzelfde randloze design.

Usb-c met Smart Connector aan de achterkant.

Ondersteuning voor Apple Pencil 2, Smart Keyboard en Magic Keyboard voor iPad.

#1 Scherm in iPad Pro 2021

Zoals vertrouwd verwachten we de iPad Pro 2021 in twee formaten: 12,9-inch en 11-inch. Wat interessanter is, is de techniek die Apple voor het scherm zou willen gebruiken. De iPad Pro heeft momenteel een Liquid Retina LCD-display, maar Apple is al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van mini-LED. Volgens bronnen is de iPad Pro het eerste product met een mini-LED-display. Deze schermtechniek heeft allerlei voordelen. Het heeft een aantal overeenkomsten met OLED, zoals een verbeterd contrast. Het grote voordeel is dat mini-LED minder kwetsbaar is voor inbranden dan bij OLED. Vooral op een iPad zal dat van pas komen, omdat het scherm hiervan doorgaans langere tijd aan staat. Bronnen beweren dat de iPad Pro in maart 2021 een mini-LED display krijgt.

Maar er zijn ook geruchten geweest over een iPad Pro met OLED-display voor de tweede helft van 2021. Het is dan ook de vraag waar Apple voor gaat kiezen én of allebei de schermformaten de overstap maken. Er zijn bronnen geweest die beweren dat alleen de grootste versie een nieuwe schermtechniek krijgt.

#2 Design van iPad Pro 2021

Het design van de iPad Pro 2021 blijft waarschijnlijk ongewijzigd. Er zijn schematische tekeningen van de nieuwe iPad Pro opgedoken. Het gaat dan om de 11-inch versie, waaruit blijkt dat de iPad nagenoeg hetzelfde design krijgt. Wel zijn er volgens deze tekeningen kleine verschillen in de afmetingen. De nieuwe 11-inch iPad Pro wordt mogelijk iets minder breed én minder hoog, maar de dikte blijft gelijk. Dat zou dus betekenen dat het model nog iets dunnere schermranden krijgt, wat mogelijk het gevolg is van het gebruik van mini-LED.

Wat zo goed als zeker vast staat, is dat de iPad Pro dezelfde vlakke randen met afgeronden hoeken krijgt als de voorgaande twee iPad Pro-modellen. Apple is pas afgelopen najaar overgestapt op de vlakke randen bij de iPhones en heeft hier ook plannen voor voor de aankomende MacBook Pro. Dat brengt alle modellen dus op één lijn, dus het ontwerp blijft bij de iPad Pro vermoedelijk ook hetzelfde. Qua kleuren verwachten we wederom spacegrijs en zilver, al zou het ons niet verbazen als Apple zou kiezen voor grafiet in plaats van spacegrijs zoals bij de recente iPhones.

#3 Chip in iPad Pro 2021

Naast het scherm verwachten we de grootste verbeteringen bij de prestaties en de chip van de iPad Pro. De iPad Pro 2020 had een A12Z-chip, een relatief kleine upgrade ten opzichte van de A12X-chip van het 2018-model. Het enige verschil is de extra grafische core, onder andere voor de LiDAR Scanner. Inmiddels heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. De A14-chip in de nieuwste iPhones en iPad Air is op bepaalde punten weer krachtiger en ook de M1-chip in de nieuwste MacBooks is een echte krachtpatser. De iPad Pro mag daardoor niet achter blijven. Hoewel de A12Z-chip nog steeds beter is dan menig andere tablet en zelfs laptop, kan Apple wel weer een sprongetje maken.

We verwachten dat Apple kiest voor een A14X-chip of een andere soortgelijke variant van de A14. Apple gebruikt deze techniek al een paar jaar (met uitzondering van 2020) en naar verwachting is dat dit jaar weer het geval. Wat je in de praktijk precies hebt aan deze nieuwe chip moet nog blijken, maar we denken dat Apple de nieuwe iPad Pro zal promoten met nog betere AR-toepassingen, grafisch zwaardere taken en beter presterende games.

#4 Overige functies in iPad Pro 2021

Veel van de functies die je nu al kent van de iPad Pro, blijven in 2021 waarschijnlijk gelijk. We verwachten dan ook geen enorm grotere verbeteringen, afgezien van wat verbeterde prestaties in mogelijk de camera.

Camera

De iPad Pro heeft nu een 12-megapixel groothoeklens en 10-megapixel ultragroothoeklens. Voornamelijk de ultragroothoeklens stelde ietwat teleur, want de prestaties waren minder dan bij de (destijds nieuwe) iPhone 11. Inmiddels heeft Apple bij de iPhone 12 opnieuw verbeteringen doorgevoerd, dus we denken dat de iPad Pro niet achter zal blijven. Er zou een nieuwe leverancier zijn voor iPad-lenzen, die betere ultragroothoeklenzen maakt. Ook hopen we dat we straks in Dolby Vision kunnen filmen met de iPad Pro, ook al is de iPad misschien niet het eerste apparaat dat je gebruikt om mooie video’s mee te maken.

Face ID (en mogelijk Touch ID?)

Face ID in de iPad Pro blijft waarschijnlijk aanwezig. In de twee vorige generaties werkt Face ID eigenlijk al erg goed, doordat het niet uitmaakt hoe je de iPad Pro vasthoudt. Waar we stiekem op hopen is dat Apple de Touch ID-knop van de iPad Air 2020 ook in de nieuwe iPad Pro 2021 verwerkt, zodat Face ID én Touch ID samen kunnen werken. Ook is dat een mooi alternatief voor het geval dat je een mondkapje draagt, maar toch eenvoudiger je iPad wil ontgrendelen. Apple kan daarmee ook een voorproefje geven voor bij de nieuwe iPhones, al zien we daar ook graag de mogelijkheid voor een Touch ID-sensor in het scherm. Dát hoeven we in ieder geval bij de iPad Pro niet te verwachten.

Accessoires

De iPad Pro 2021 ondersteunt vermoedelijk dezelfde accessoires als de voorgaande modellen. De Apple Pencil 2 blijft ongewijzigd, net als het Smart Keyboard en het Magic Keyboard. Mogelijk gaat Apple wel iets aangepaste versies uitbrengen met een minder grote achterkant, omdat de iPad Pro 2021 zelf iets kleiner zou worden. Dat zou dus betekenen dat je de bestaande hoezen en toetsenbordaccessoires niet kan gebruiken op het nieuwe model.

#5 Release iPad Pro 2021

We verwachten dat Apple de iPad Pro 2021 in maart gaat aankondigen, met een release kort daarna. Maar de vraag is wel of Apple meteen beide formaten aan gaat kondigen en uit gaat brengen. Apple heeft één keer eerder twee formaten gespreid uitgebracht: de eerste iPad Pro 12,9-inch verscheen in november 2015, terwijl de 9,7-inch iPad Pro in maart 2016 kwam. Dit zou Apple de tijd geven om nog extra functies te ontwikkelen voor het model dat later uitkomt. Er zijn wat bronnen geweest die beweren dat Apple de 12,9-inch iPad Pro 2021 eerst uit gaat brengen.

#6 Prijs iPad Pro 2021

Wat kun je dan qua prijs van de iPad Pro 2021 verwachten? We denken niet dat Apple de prijs veel verder op gaat voeren, ondanks de verbeteringen in het display en de chip. We verwachten daarom deze prijzen:

iPad Pro 2021 12,9-inch: vanaf €1.119,-

iPad Pro 2021 11-inch: vanaf €899,-

Kun je niet wachten op één van deze nieuwe modellen en wil je nu al een nieuwe iPad kopen? In ons overzicht vind je actuele prijzen. Ook lees je in onze iPad-vergelijking de verschillen tussen alle modellen.