Een aantal jaar geleden introduceerde Apple al speciale bandjes voor de Olympische Spelen, maar die bandjes waren alleen voor deelnemende sporten en alleen te koop in de Apple Store in Brazilië, waar destijds de Olympische Spelen gehouden werden. Maar voor de Olympische Spelen 2020 in Tokyo, die aankomende augustus een jaar later dan gepland gehouden worden, heeft Apple de nieuwe International Collection Apple Watch-bandjes. Er zijn ook bandjes voor Nederland en België.



International Collection Apple Watch-bandjes voor Olympische Spelen

Het gaat om in totaal 22 Sport Loop bandjes die uitgerust zijn in de kleuren van de landen. Voor Nederland heeft Apple gekozen voor een oranje bandje met witte randjes. De Belgische variant bestaat uit een geel bandje met rood randje. Andere landen die hun eigen bandje krijgen, zijn Australië, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, Griekenland, Italië, Jamaica, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en de VS.

De bandjes zijn vanaf vandaag verkrijgbaar, exclusief bij Apple. Elk bandje van elk land is in de Apple Store te koop. De prijs van de bandjes is €49.

Op de verpakking zit ook een App Clip. Daarmee kan je de bijbehorende wijzerplaat downloaden, maar je kunt die ook zelf maken. Wij bij iCulture hebben eerder al een Nederland-wijzerplaat voor je gemaakt die er ook mooi bij past.