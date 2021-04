Het Nederlandse fietsenmerk VanMoof heeft de primeur: het is een van de drie partners die als eerste gebruik gaat maken van Apple's Find My-netwerk. We reden de afgelopen dagen rond op een VanMoof S3 en spraken Job Stehmann, head of product design bij VanMoof, over hoe de samenwerking tot stand kwam.

Apple’s aankondiging om het Find My-netwerk open te stellen kwam niet uit de lucht vallen. We wisten al sinds WWDC 2020 dat Apple plannen had. Wie de eerste partners zouden zijn, was nog even een verrassing. Het bleken er drie: Belkin, Chipolo en VanMoof. Van die drie is VanMoof de meest interessante, en wel om meerdere redenen. Ten eerste is het een Nederlands bedrijf, iets wat bij Apple maar zelden voorkomt. Tweede is de VanMoof-fiets het meest onderscheidende product in het lijstje. Trackers en oortjes hebben we wel vaker gezien, maar een fiets? Daar wilden we meer over weten. Gelukkig was VanMoof bereid om op korte termijn een testfiets beschikbaar te stellen én mochten we langskomen op het hoofdkantoor van VanMoof in Amsterdam, om Job Stehmann (head of product design) een paar vragen te stellen over de samenwerking met Apple.

Met dank aan Mila de Randamie en Job Stehmann van VanMoof voor het beantwoorden van alle vragen, Simon Vreeman (@vreeman) voor het leggen van het contact en Sjoerd Reitsma (@sjoerder) voor het proeflezen en delen van ervaringen.



Het bijzondere was dat ik als eerste (ter wereld! 😱) zo’n testfiets kon ophalen, omdat ik zelf kon langskomen in de VanMoof Brand Store. Andere media moeten wachten tot de fiets wordt bezorgd. Vandaar dat ik vorige week al rondjes Vondelpark maakte en dit weekend een flinke rit van Amsterdam naar Breukelen maakte, om de VanMoof S3 ook op de lange afstand te proberen.

Dit zal geen uitgebreide fietsreview worden, omdat iCulture vooral op Apple-producten is gericht. Je zult hier dan ook niet lezen over de voor- en nadelen van een ketting ten opzichte van een riemaandrijving, want daar zijn andere reviewsites voor. Maar omdat niet alle iPhone-gebruikers vertrouwd zullen zijn met VanMoof of met ebikes in het algemeen, vertel ik wel iets meer over mijn ervaringen en hoe nuttig de toevoeging van Find My is, voor producten zoals een fiets. Ondertussen lees je ook hoe de samenwerking met Apple tot stand is gekomen.

VanMoof werkt met Find My

VanMoof heeft de nieuwste S3- en X3-modellen voorzien van extra softwarefuncties voor locatietracking (er is dus geen speciale chip nodig). De software zorgt ervoor dat de nieuwste VanMoof-fietsen voortaan vindbaar zijn met Apple’s Zoek mijn-app om spullen terug te vinden. Het is de eerste keer dat Apple het netwerk hiervoor open stelt. Je kunt in het Objecten-tabblad zien waar je fiets staat, een geluidje laten afspelen, er naartoe navigeren of een item als vermist rapporteren.

Miljoenen Apple-gebruikers kunnen je vervolgens helpen om je zoekgeraakte fiets terug te vinden, ook offline als er geen internetverbinding is. Dit werkt dankzij Bluetooth. Ben je bijna in de buurt en vermoed je dat iemand jouw fiets in een schuurtje heeft verstopt, dan kun je een geluid laten afspelen op je VanMoof-fiets, net zoals bij een zoekgeraakte iPhone het geval is. Heb je je fiets als zoekgeraakt gemarkeerd, dan krijg je een seintje zodra hij door het Zoek mijn-netwerk is gedetecteerd. Dit is het geval als er toevallig een Apple-gebruiker langs loopt en binnen het bereik van Bluetooth komt.

Wat heb je nodig?

Om je VanMoof-fiets met Find My te kunnen detecteren heb je het nieuwste model VanMoof S3 of X3 nodig. Deze zijn voorzien van een Find My-sticker aan de onderkant van de dwarsstang (naast de resetknop en de oplaadpoort). Eerdere modellen werken niet met Find My, ook niet als je recent een S3 of X3 hebt gekocht. Job Stehmann vertelde ons dat sommige klanten wel gefrustreerd hierover zijn, maar dat dit nu eenmaal de het geval is bij techproducten: ze worden steeds beter en krijgen steeds meer functies, maar niet alles is op eerdere modellen beschikbaar. Bij de VanMoof-fietsen zijn er aanpassingen in hardware (een speciale Find My-chip) en software gedaan om het te laten werken.

Verder heb je een iPhone met minimaal iOS 14.3, een iPad met iPadOS 14.3 of of een Mac met minstens macOS Big Sur 11.1 nodig. Omdat we inmiddels op iOS 14.4.2 als publieke release zitten, zal iedereen al over de juiste versie beschikken. Bovendien zie ik niet zo snel iemand met een heel oude iPhone een zo’n technisch geavanceerde fiets kopen. Tijdens het testen vertelde ik vrienden meermaals dat je eigenlijk op een computer rondrijdt, vermomd als fiets. Heel veel functies worden via de app aangestuurd, ook het geluid van de bel, de mate van trapondersteuning en het wijzigen van de alarmcode.

VanMoof maakt momenteel twee modellen, de S3 en X3. Beide zijn elektrisch en zijn technisch vrijwel hetzelfde. Ook de prijs ligt op hetzelfde niveau: €1.998. Dat lijkt een forse prijs, maar ik heb naar ebikes van andere merken gekeken en ook daar ben je al snel rond de tweeduizend euro kwijt. Het uiterlijk is bij andere merken vaak wat traditioneler, terwijl VanMoof er echt strak en gelikt uitzien. Een VanMoof ziet eruit als zoals een kind een fiets zou tekenen: een driehoekig frame met wielen en een stuur. Of je dit mooi vindt, is een kwestie van smaak. De ene persoon probeert graag nieuwe snufjes uit, met de wetenschap dat het soms nog niet goed werkt, terwijl een ander liefst voor gevestigde merken en proven technologie kiest. Bij VanMoof bestond de klantenkring aanvankelijk uit 90% iPhone-gebruikers; inmiddels is dit 75% geworden dus de iPhone is nog steeds het meestgebruikte toestel. Volgens VanMoof komt dit omdat de fietsen gericht zijn op tech savvy mensen en early adopters en die vind je eerder in de Apple-hoek.

VanMoof groeit snel: er zijn nu 600 medewerkers, terwijl het er vorig jaar rond dezelfde tijd 246 waren. Juist door de coronacrisis zijn mensen meer fietsen gaan kopen. Daardoor zijn er ook bij VanMoof langere wachttijden om een fiets geleverd te krijgen en is er extra druk op de klantenservice. Je zult op internet dan ook best wat verhalen tegenkomen van mensen die teleurgesteld zijn geraakt.

Leuk. Maar het is nooit moeilijk om mijn @VanMoof te vinden hoor. Die staat al letterlijk meer dan een maand kapot vast aan een hek, wachtend op klantenservice. https://t.co/quuequPx7Q — Jan van Kampen (@Janvankampen) April 8, 2021

VanMoof S3 of X3?

De keuze tussen de modellen S3 en X3 is eigenlijk vrij simpel. Ik dacht dat je echt moet kiezen, maar de S3 is eigenlijk de default keuze. Je moet er minimaal 170 cm lang voor zijn. Zelf ben ik 172 cm en met het zadel in de laagste stand lukt het prima. Ik kan met gemak bij de trappers, maar bij het stoplicht had ik wat moeite om de grond te raken en ook bij het opstappen moet ik de fiets vrij schuin houden, om te voorkomen dat ik iemand voor z’n hoofd schop door overdreven mijn been over het zadel te slingeren.

Voor de Japanse markt heeft VanMoof ook een kleiner X3-model ontwikkeld, met een gekruist (in plaats van driehoekig) frame. Dit is by popular demand ook in Europa ingevoerd en is wat meer geschikt voor kleinere mensen vanaf zo’n 155 cm. Samengevat zie je hieronder de modellen:

VanMoof S3 (groot model): 28″ wielen

Voor fietsers van 170 – 210

Levertijd 6-8 weken

Prijs vanaf €1.998 VanMoof X3 (klein model): 24″ wielen

Voor fietsers van 155 – 200cm

Levertijd 17-19 weken

Prijs vanaf €1.998

Weet je niet welke je moet kiezen, dan zou ik voor de S3 gaan, tenzij je klein van stuk bent en/of korte benen hebt.

Zelf ben ik redelijk nieuw in de VanMoof-wereld, maar ik heb wel wat informatie ingewonnen bij de bestaande gebruikers. Die zijn niet over de hele linie enthousiast. Zo blijkt uit de type-aanduiding niet of FindMy wordt ondersteund. VanMoof had de nieuwe FindMy-modellen beter S3s of iets dergelijks kunnen noemen, aldus jarenlange VanMoof-rijder Sjoerd Reitsma. Ook zijn bezitters van een VanMoof S2 niet blij dat dergelijke functies niet met terugwerkende kracht worden toegevoegd aan de eerdere modellen.

Very disappointed that this does not support S2. — Michiel Veenstra 📻🎙🤘 ꓘINK (@michielveenstra) April 7, 2021

Dit zijn de pioniers die er als eerste bij waren en die veel meer voor hun fiets hebben betaald. Wie nu pas instapt (of beste gezegd: opstapt) krijgt wel alle nieuwe functies en betaalt een stuk minder dan voorheen, toen de fietsen nog rond de drieduizend euro kostten. De mensen van VanMoof zien het als iets wat niet te vermijden is bij een techproduct. En als ik hoor hoeveel moeite er moest worden gedaan om het werkend te krijgen, snap ik ook wel dat het niet zomaar op de eerdere modellen werkend te krijgen is. Maar ik snap tegelijk de teleurstelling van de bestaande klanten.

De snelheid van trapondersteuning is bij beide modellen in de EU begrensd tot 25 km/h uur (in de VS 32 km/h), omdat dit maximaal toegestaan is. Boven die snelheid geldt er een helmplicht en zul je moeten beschikken over een kentekenplaatje, (brommer)rijbewijs en verzekering. Wie wie hard genoeg trapt kan natuurlijk ook 30 of 35 km/h rijden zonder een boete te krijgen, maar dan zul je zelf harder moeten trappen. Met mijn testfiets haalde ik snelheden die vrijwel altijd boven de 25 km/h lagen, waardoor ik aanvankelijk de indruk kreeg dat het met die maximum snelheid niet zo nauw kwam.

Samenwerking met Apple

Hoe is de samenwerking met Apple eigenlijk tot stand gekomen? Hiervoor was Job Stehmann, head of product design, bereid om een toelichting te geven. De aankondiging van de Find My-partners is de eerste grote aankondiging van 2021. Vorig jaar werd tijdens WWDC 2020 al officieel bekendgemaakt dat het netwerk opengesteld zou worden voor producten van externen.

Job:

We hadden eerder dat al verwacht, dat ze Apple dit zou doen. Ze waren met hun Bluetooth-netwerk bezig en dat hebben wij ook, maar dan op een andere manier. Wij dachten: het is best logisch als ze dat open gaan stellen, omdat het gewoon kan. Uiteindelijk is het allemaal begonnen met een forumberichtje. Een van onze developers heeft het contact aanvankelijk gelegd en zij waren blijkbaar actief op zoek naar goede partners om daarmee samen te werken en iets wat iets nieuws kon brengen. Dat was in juni of juli en daarna ging het vrij hard. Daarna zijn we elke week gaan bellen met het engineering team en een programma manager daar.

Je hoort wel eens dat Apple absurde eisen stelt aan partners, maar VanMoof werd niet overdreven onder druk gezet om snel op te leveren.

Nee, dat was wel het mooie: het paste heel erg goed bij hoe wij ook werken. Het is technologie eerst, dus het is niet dat je heel erg gaat zitten op de tijd dat het af moet. Natuurlijk spreek je wel af: het zou fijn zijn als het dan klaar is, maar het gaat in eerste instantie om de technologie en dat het werkt. Pas later worden de strategieën aligned. Dat is heel erg leuk: het is echt product en engineering eerst en de rest komt allemaal later. Zo werken we bij VanMoof ook: technologie eerst en als we vertrouwen erin hebben dat het goed werkt, gaat het de markt in.

Na de R&D-fase gaan nieuwe functies naar de (interne) alfatest voor eigen medewerkers en pas daarna naar een externe betagroep, die uit enkele honderden VanMoof-enthousiastelingen bestaat. In het verleden, toen er nog maar een paar honderd VanMoof Riders waren, gooide het bedrijf nieuwe functies “vrijwel direct in de markt”.

Het testen met Apple verliep wel wat anders dan gebruikelijk, aangezien het een veel groter product is dan een kabeltje of dock. We vroegen hoe dit verliep:

Je deelt je prototypes met Apple en die gaan daar ook door certificering heen, dus die kijken ook heel kritisch naar hoe het eruit ziet en hoe het zich gedraagt. Heel veel prototypes hebben we erheen gestuurd. En omdat we een kantoor in San Francisco hebben was het heel handig om bij alle developers thuis een fiets te droppen. Toch was het nog best een uitdaging, want het is niet zo dat we even naar Apple Park reden. Het was ook grappig omdat Apple gewend is om met kleine Bluetooth-devices te werken zoals earbuds. Dit was wel even wat anders. Het is een groot ding, dat leidde tot vragen als: waar moet ik dat neer zetten, hoe werkt dat? En er zitten meerdere elementen in, zoals software die de motor moet aandrijven, software die het display en sloten aanstuurt. Er zit een antidiefstalsysteem op. Dus ze waren ook soms wel een beetje de kluts kwijt. Er zit ook een antidiefstalsysteem op. Met andere partners is het toch meer rechttoe-rechtaan, met één chipje. Bij het implementeren van dit krijg je te maken met veel afhankelijkheden met de andere software die we geschreven hebben. Dus het is echt niet makkelijk.

Het team belde elke maandagavond met Apple, soms meerdere keren in de week. Een paar zaten ze helemaal vast, maar er kwam uiteindelijk toch een oplossing.

Natuurlijk waren we ook benieuwd wat de ondersteuning voor Find My inhoudt. Is het een kwestie van een chip inbouwen en wat software aanpassen?

Nee, het is een deel software van hun kant, een soort voorbeeldsoftware. Die hebben wij herschreven zodat het op onze chipset werkt. Het was voor ons een ontwikkeling van iets meer dan een halfjaar, ongeveer driekwart jaar om het te laten werken met de fiets en ook aan hun kant aanpassingen door te voeren, zodat het goed werkt. Dus het is vooral software.

VanMoof is niet bang dat anderen er nu ook mee aan de slag gaan. Job ziet daar niet echt bedreiging in, omdat het immers de bedoeling van het programma is dat het nu ook door anderen wordt opgepakt.

Hoe meer devices er zijn, hoe beter het netwerk gaat werken, dat is ook de bedoeling van het openzetten. Maar echt makkelijk om het goed werkend te krijgen is het niet. Als chipfabrikanten dit zelf ondersteunen, dan is het een kwestie van de juiste chip kopen. Maar dat kan niet iedereen en niet iedereen is gek genoeg om driekwart jaar ontwikkeling erin te steken en een groot team erop te zetten. Ik denk dat er veel anderen zullen komen en dat hoop ik ook.

VanMoof had al een service om de locatie van je fiets terug te vinden, maar Job geeft toe dat dit nooit zo goed dekkend kan zijn als dat van Apple, simpelweg omdat er nu eenmaal veel meer Apple-gebruikers dan VanMoof-fietsers zijn. De eigen oplossing gebruikt een combinatie van 3G/4G-technologie en driehoeksmeting om de locatie van een fiets vast te stellen. Je weet dan globaal waar een fiets is en lokaal wordt met Bluetooth de locatie bepaald. Deze locatiebepaling is vooral gericht op ingrijpen bij diefstal.

De Find My-functie heeft volgens Job een heel andere insteek, omdat dit een dienst is waarmee je als individu je fiets kunt tracken. De technologie is ook anders, namelijk op basis van een mesh netwerk van devices op basis van Bluetooth 5. Find My draait bovendien niet om gestolen producten, maar om kwijtgeraakte producten. En omdat het aan je Apple ID gekoppeld is, heb alleen jij de locatie-info.

Rijden op de VanMoof S3

Ik heb nog weinig ervaring met het rijden op elektrische fietsen. Het heeft voor mij het imago van gepensioneerde toerfietsers, die afstanden van 200 kilometer op een dag afleggen zonder te hoeven trappen. Voor het dagelijks vervoer binnen Amsterdam heb ik een gewone fiets (BSP Metropolis) met 3 versnellingen, waarop ik afstanden van meestal twee tot drie kilometer afleg.

Een VanMoof is duidelijk geen toerfiets, maar een Urban Bike, speciaal voor de wat langere afstanden in de stad. Het voorkomt dat mensen onnodig de auto of het openbaar vervoer pakken. Het is dan ook niet in eerste instantie bedoeld voor de rit van twee keer 30 kilometer, zoals ik heb gedaan. Al kan het wél: dankzij het bereik van 60 kilometer of meer (afhankelijk van omstandigheden zoals tegenwind en mate van ondersteuning) kom je uiteindelijk wel weer thuis.

Mocht de accu op de terugweg leeg raken, dan is het een gewone fiets waarmee je (op 100% spierkracht) kunt doorfietsen. Een bagagedrager, mandje of fietstas zit er niet op, maar die kun je optioneel bijbestellen. Ik hing mijn tas gewoon aan het stuur. Misschien zag het er niet zo ‘outdoor’ uit als de doorgewinterde toerfietsers en wielrenners die ik onderweg tegenkwam, maar ik kwam wel op mijn bestemming. En het was ook nog een behoorlijke workout: mijn hartslag zat tussen 130 en 170. Mijn vooroordeel dat een e-bike eigenlijk een vermomde brommer is, waarbij je nauwelijks nog hoeft te trappen, klopt niet. Althans niet bij de VanMoof. Je gaat sneller en je bent eerder op je bestemming, maar je moet nog steeds moeite doen.

De tech van VanMoof

Bijzonder van deze fietsen is dat er erg veel nadruk op technologie ligt. Alles regel je via de app en de knoppen op het stuur en in het frame hebben meerdere functies, afhankelijk van het feit of je 1x, 2x of vaker drukt, of een long press uitvoert. Dat kan aanvankelijk wat overweldigend overkomen. Toen ik per ongeluk het alarm activeerde had ik even geen idee wat te doen. Tegen de tijd dat ik gegoogled had wat ik moest doen, was het alarm alweer gestopt. Als je tegen zo’n onverwachte gebeurtenis aan loopt, zoek je het op en weet je het voor de volgende keer. Er zit een vrij duidelijke handleiding en een toolbox met gereedschappen bij. Op YouTube vind je video’s hoe je bepaalde handelingen moet uitvoeren en in de app is een tabblad met uitleg over gangbare handelingen, zoals de fiets op slot zetten en ontgrendelen. Dat kan op meerdere manieren, maar je hoeft ze niet allemaal uit je hoofd te leren. Je gebruikt gewoon de manier die jij het prettigst vindt. Ik was er al vrij snel aan gewend om de fiets met de app te ontgrendelen (iPhone en Apple Watch). Je moet zorgen dat je vlakbij de fiets staat, drukt op het hangslot-icoon en hebt dan 5 seconden de tijd om de fiets naar voor of achter te rijden. Zo niet, dan gaat de fiets weer op slot.

Het mooie en tegelijk het frustrerende aan zo’n ‘technische’ fiets is dat er voortdurend nieuwe functies toegevoegd worden, zoals nu de Find My-ondersteuning. Daardoor heb je net als bij Apple-producten altijd het gevoel dat je beter op de volgende generatie kunt wachten. Ik heb me voorafgaand aan de test in de ervaringen van eerdere modellen verdiept en behalve heel veel jubelverhalen lees je ook redelijk wat kritische opmerkingen over dingen die verbeterd kunnen worden. Ik stapte dan ook in op een moment dat veel kinderziektes van eerdere modellen zijn opgelost, al zul je (door het mondige karakter van de VanMoof-klant) best nog wel wat klachten tegenkomen. De S3 en X3 zijn op een aantal punten verbeterd, zoals een vernieuwd ontworpen Power Assist, een verbeterde Turbo Boost met dubbele kracht, een Kick Lock om je fiets met één voetbeweging op slot te zetten en hydraulische remmen die speciaal zijn afgestemd op gebruik in de stad. De app is met de komst van de S3 en X3 (in april vorig jaar) ook verbeterd, met onder andere Rider Recognition, locatietracking, anti-diefstalfuncties en het vergrendelen van je fiets.



De lichtblauwe versie van de VanMoof-fiets. Eerdere modellen waren zwart en wit.

VanMoof en Zoek mijn-functie: nuttig of niet?

Alleen mensen die de allernieuwste VanMoof S3 en X3 kopen (alle modellen die vanaf nu worden geleverd), krijgen de optie om Apple’s Find My-functie te gebruiken. Is dat noodzakelijk? In de VanMoof-app kun je ook al zien waar je fiets staat en je fiets als vermist opgeven. Je kan alleen geen geluidje afspelen en er naartoe navigeren. Wat wel kan is je fiets als vermist markeren, zodat de VanMoof Bike Hunters op pad gaan. Kies je hiervoor, dan betaal je rond de €100 per jaar inclusief verzekering. VanMoof belooft dat je gestolen fiets binnen twee weken terug is. Zo niet, dan krijg je een andere fiets. Concurrent Sparta heeft ook zo’n track & trace-functie waar je €2,95 per maand voor betaalt en waarbij je nog wat extra Smart Connectiviteit-functies krijgt.

Alle VanMoof-fietsen zijn uitgerust met een simkaart en Bluetooth. Dat laatste is voor de nauwkeurige plaatsbepaling, terwijl de simkaart doorgeeft waar jouw fiets ongeveer staat (op basis van driehoeksmeting van GSM-masten). Je kunt dus ook zonder Find My al vrij nauwkeurig zien waar je fiets is; al gebeurt dit niet realtime.

De antidiefstalfuncties van VanMoof vind ik wel een van de grootste pluspunten: je kun je fiets overal neerzetten, met minimale kans op diefstal en hebt geen sleutel of een extra ringslot of kettingslot meer nodig. Alles regel je via de app, ook het als vermist opgeven. Volgens de fabrikanten komen dankzij locatietracking bijna alle gestolen fietsen terug. Schade is overigens niet gedekt, dus als de dief met grof geweld je fiets te lijf is gegaan zul je de herstelkosten zelf moeten betalen. En toen de fiets van Sjoerd tijdens oudjaar in brand was gestoken, werd dat ook niet vergoed. Een extra verzekering tegen schade en een extra slot om dieven te ontmoedigen, kan daarom van pas komen.



Dankzij Zoek mijn kun je een geluidje afspelen, maar je moet dan al wel vrij dichtbij staan – bij zo’n groot object als een fiets is dat wat onlogisch.

De Zoek mijn-functie is een mooie toevoeging, maar het afspelen van een geluidje lukt alleen als je er al relatief dicht bij staat. Ik zat in een appartement en de fiets stond zo’n 10 meter verderop buitenshuis te laden. Het afspelen van een geluidje lukte niet, omdat de afstand te groot was. Buitenshuis haalde ik een bereik van zo’n 15-20 meter (logisch, want je moet wel binnen gehoorafstand zijn om een geluidje te kunnen horen). Maar op zo’n korte afstand zie je je fiets meestal al wel staan.

Een geluidje afspelen met Find My heeft zin bij kleine voorwerpen zoals AirPods of een iPhone, maar bij een fiets is het minder logisch omdat het object groot genoeg is om meteen te zien. Het kan misschien van pas komen in een bomvolle fietsenstalling als je vergeten bent waar je fiets staat (maar ook zonder Find My beginnen de lampen al te branden en klinkt er een geluidje als je binnen Bluetooth-bereik komt). Het meest extreme scenario waarbij afspelen zin heeft, is als een dief jouw fiets achter een muurtje of in een schuurtje heeft gezet. Maar dan kun je beter de politie erop af sturen.



De VanMoof-app biedt zelf ook al een kaart en een optie om als vermist door te geven.

Opladen en wat te doen bij lege accu leeg?

In het meest gunstige geval kan de accu wel 150 kilometer meegaan, maar onder normale omstandigheden kun je beter op een bereik van 60 kilometer rekenen. Je wilt bij het wegrijden van het stoplicht ook regelmatig een ‘boost’ geven, zodat je en extra zetje krijg en als eerste weg bent.

Al die technologie en de accu leveren natuurlijk best wat extra gewicht op. Maar wat me verbaasde: mijn BSP Metropolis weegt 21 kilo en de VanMoof S3 ook. Veel ebikes van Gazelle, Sparta en Batavus zijn net iets zwaarder, zo rond de 25-26 kilo. Ik kwam dan ook zonder veel moeite over een steil bruggetje. Heuvel op fietsen gaat dankzij de ondersteuning met minder inspanning en bij het omlaag fietsen van de heuvel remt de VanMoof automatisch af tot een snelheid van zo’n 20 km/h. Dat voelt wat sloom aan, maar voorkomt dat je uit de bocht vliegt.



Tijdens mijn fietstocht kwam ik deze brug tegen. Het over de brug tillen kostte bij de VanMoof niet meer moeite dan met mijn normale fiets.

Over gewicht gesproken: je eigen gewicht inclusief bepakking mag maximaal 120 kilo zijn. De oplader is een vrij groot en zwaar blok van 900 gram. Die zul je meestal niet meenemen, maar wil je onderweg opladen bij vrienden dan zul je de oplader in de tas moeten hebben. Er zijn verspreid over Nederland ook honderden oplaadpunten, maar die bevinden zich vooral buiten de stad bij McDonalds, horecagelegenheden en hotels. In Amsterdam is de keuze heel erg beperkt en nu de horeca gesloten is loop je ook niet zomaar binnen om even op te laden.



De VanMoof-app legt al je ritten vast, als je dat wilt. Op deze screenshots is goed te zien hoe de accu nauwelijks leeg raakt bij wind in de rug (links) en sneller bij tegenwind (rechts). De dunne horizontale lijn geeft de batterijstatus aan.

Je zult dus voornamelijk thuis gaan opladen, maar daar loop je tegen het grootste probleem van de VanMoof-fietsen aan: de accu kan er niet uit. Dat is een onbegrijpelijke keuze voor een fiets die vooral in de stad wordt gebruikt. Ik woon op 3-hoog en ga een 21 kilo zware fiets echt niet drie verdiepingen omhoog tillen. Met een kabel vanaf het balkon kan wel, maar dat ziet er niet zo fraai uit. Omdat fietsen bij mij in de buurt in een fietsenrek of fietsvak moeten staan (niet tegen de gevel), moet er vier uur lang een kabel over de stoep lopen. Dit is de benodigde tijdsduur om volledig op te laden.

Daar komt bij dat ik vlakbij een supermarkt woon waar veel voetgangersverkeer is. Dat maakt een VanMoof-fiets voor mij vrijwel onbruikbaar. Het is jammer, want over de fiets ben ik wel enthousiast; het opladen is alleen zo onpraktisch dat het niet echt realistisch is om er eentje van dit merk te kopen.

Ik snap de keuze om de accu in het frame in te bouwen (geen kans op diefstal, kan compacter worden uitgevoerd, zit het design niet in de weg). Apple doet hetzelfde bij de iPhone, door de batterij niet-uitneembaar te maken. Maar met een iPhone kan ik op de bank zitten laden, met een fiets niet.

Toch vond ik het zelfs onhandig tijdens opladen bij een vriend, die op 1,5 meter boven straatniveau woont in een appartement buiten Amsterdam. We moesten een kabelhaspel buiten bij de fiets zetten, op een pad waar ook mensen langslopen. Dan ziet je hip ontworpen fiets er opeens een stuk houtje-touwtje-oplossing uit. Dit is eigenlijk alleen handig voor mensen met een berging met stroomaansluiting, of flatbewoners met een lift die de fiets een tijdje op de galerij kunnen neerzetten en dan de kabel door het keukenraam gooien.

Conclusie: VanMoof en Find My

Het feit dat VanMoof met het Find My-netwerk van Apple samenwerkt is een mooie opsteker voor dit Nederlandse bedrijf. Iets dat ik ze echt gun: het is een sympathiek merk, met toegewijde mensen die echt proberen om een zo goed mogelijke stadsfiets te maken, en daarbij goed weten hoe ze daarbij techniek nuttig kunnen inzetten. Als launch partner krijgt VanMoof nu behoorlijk wat (verdiende) publiciteit en er zullen heel wat Apple-gebruikers zijn die bij de keuze van hun volgende fiets eerst naar een VanMoof kijken.

Toch vind ik de Find My-functie niet echt noodzakelijk. Een fiets is een te groot voorwerp om te zoeken met behulp van een geluidje. Als je het geluid kunt horen sta je al bijna naast de fiets. Voor het terugvinden van de locatie en het rapporteren als vermist kon je ook al in de VanMoof-app terecht.

Find My is dan ook vooral interessant voor mensen die de VanMoof Peace of Mind-optie niet nemen. Zij kunnen zonder hulp van de Bike Hunters hun fiets als zoekgeraakt opgeven vanuit de Find My-app en krijgen dan een seintje als er een Apple-gebruiker in de buurt is geweest. Je zult er vervolgens zelf op af moeten. Ik vind het feit dat je geen fietssleutel of kettingslot meer nodig hebt veel nuttiger dan Find My. Maar het is mooi dat het erop zit en het is een fijn gevoel om af en toe bevestiging te krijgen dat je fiets er inderdaad nog staat.

Als stadsfiets is de VanMoof S3 echt een aanrader: hij rijdt geweldig, de boostfunctie zorgt dat je als eerste bij het stoplicht wegsprint en hij ziet er ook nog mooi uit. Het enige waar ik met mijn verstand niet bij kan, is waarom het opladen zo moeilijk is gemaakt. Dit product is ontworpen in Amsterdam, waar bijna iedereen op een bovenwoning met smalle trappen woont. Er zijn maar 4 of 5 publieke oplaadplekken in de stad, dus het is niet goed te begrijpen waarom een van de meest cruciale functies van een e-bike (het opladen) zo ingewikkeld is gemaakt.

Omdat dit geen standaard review is, zoals we gewoonlijk maken, heb ik geen cijfer gegeven. Maar ik wil toch wel de plus- en minpunten opsommen: