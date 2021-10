De iPad mini is een echte allemansvriend. De kleine tablet valt bij iedereen wel in de smaak en zeker bij het nieuwste 2021-model raak je meteen verliefd op het snoezige uiterlijk. Maar er eentje kopen? Dat is toch niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen hebben al een iPhone en een full-size iPad. In dat geval is de iPad mini geen hebbeding dat je er zomaar even bij koopt, zeker nu de prijs omhoog is gegaan naar €559,-.

De iPad mini spreekt dan ook een heel specifieke doelgroep aan: mensen die een kleine tablet willen, maar toch ook vrij hoge eisen hebben qua specs. De zesde generatie iPad mini komt ze daarin tegemoet: hij is op veel punten verbeterd en heeft een nieuw uiterlijk. Maar rechtvaardigt dat ook het hogere prijskaartje?

iPad mini 6 in het kort

Nieuwe iPad mini voor 2021, ook wel bekend als iPad mini 6

Opvolger van de iPad mini 2019

Nieuw design, gebaseerd op recente iPads

Verkrijgbaar in vier kleuren: spacegrijs, roze, paars, sterrenlicht

Groter 8,3-inch Liquid Retina-display met smallere schermranden

Usb-c-aansluiting

5G-ondersteuning (geen mmWave)

Snellere chip voor betere prestaties

Geen budgetmodel, maar met betere specs dan de standaard iPad

Verkrijgbaar bij de Apple Store en bij diverse andere winkels

Design van de iPad mini 6

Nieuw design met platte zijkanten

Vier kleuren: spacegrijs, paars, roze en sterrenlicht

Afmetingen: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

Gewicht: 293 gram voor wifi-only (17 gram lichter dan voorganger), 297 gram voor 5G-model

Touch ID vingerafdrukscanner in de aan/uitknop

Geen thuisknop meer

Wat de vernieuwde iPad mini zo aantrekkelijk maakt is niet alleen het kleine formaat, maar ook het feit dat de randen rondom het scherm nu écht kleiner zijn geworden. Bij de vorige generatie zaten er nog brede randen rondom het scherm, wat vooral bij de zilverkleurige versie (met wit frontje) extra storend kon zijn.



De iPad mini 6 met Smart Folio in paars.

Het nieuwe model heeft veel kleinere schermranden en ze zijn altijd zwart, ongeacht welke kleur je kiest. Je hebt dit jaar keuze uit een paar nieuwe kleuren: sterrenlicht (bijna wit), roze, paars en het vertrouwde spacegrijs. Gek genoeg brengt Apple de iPad mini niet in de nieuwe kleur middernacht (bijna zwart) uit, terwijl bij de iPhones, Apple Watch en hoesjes die kleur wel verkrijgbaar is. Die donkere kleur neigt naar heel donker zwartblauw en is een fijne opvolger van het inmiddels belegen spacegrijs.



De bijpassende hoes is iets anders van kleur maar past er goed bij.

De iPad mini 2021 heeft ook een hoekiger design en lijkt daarmee op een miniatuurversie van de iPad Air van vorig jaar. En net als bij de iPad Air is de Touch ID vingerafdruksensor nu verstopt in de aan/uitknop aan de bovenkant. De volumeknoppen zijn verhuisd naar de bovenkant, zodat je voortaan de tweede generatie Apple Pencil aan de zijkant kunt plakken. Een koptelefoonaansluiting is niet meer aanwezig. Dat had de vorige generatie nog wel. Voor mij persoonlijk is het geen gemis, maar ik snap waarom het voor sommige mensen een dealbreaker kan zijn. Ik zie het vooral als een poort minder waar (water)schade aan kan ontstaan.

Er is geen Smart Connector aanwezig om een toetsenbord te bevestigen. Apple ging er blijkbaar vanuit dat het formaat te klein is om een werkbaar toetsenbord te maken en we kunnen dat wel begrijpen. Eventueel kun je een los Bluetooth-toetsenbordje gebruiken, bijvoorbeeld de pas besproken Logitech MX Keys Mini, waarmee je makkelijk tussen devices kunt wisselen.



De vijfde en zesde generatie iPad mini naast elkaar.

Scherm van de iPad mini 6

8,3-inch scherm (voorheen 7,9-inch)

Liquid Retina IPS LCD display

2266 x 1488 resolutie (326ppi)

60Hz verversing (geen ProMotion)

Maximale helderheid van 520 nits (iPad Air: 440 nits)

Terwijl de behuizing van de iPad mini ietsje kleiner is geworden, is het scherm net iets groter. Dit is te danken aan de smallere schermranden, die zoals gezegd op alle uitvoeringen zwart zijn. Apple heeft het scherm voorzien van een vetwerende coating en anti-reflectie en voor de weergave van kleuren op het scherm worden True Tone en het P3-kleurenspectrum ondersteund. ProMotion ontbreekt (120Hz verversingsgraad), zoals onlangs is geïntroduceerd op de iPhone 13 Pro-modellen. Dat zou een leuke toevoeging zijn geweest voor deze mid-price iPad, maar wellicht komt dat nog in toekomstige modellen als het wat betaalbaarder wordt.

Problemen zoals ‘jelly scrolling‘, waarbij de ene kant van het scherm sneller ververst wordt dan de andere kant, heb ik niet ervaren. En ook de verkleuring bij indrukken van het scherm, heb ik niet gemerkt.

Als je het 7,9-inch scherm van eerdere iPad mini’s gewend bent, is 8,3-inch een prima formaat om teksten te lezen, iets te tekenen of een film te kijken. Kom je van een groter model iPad, dan kan het formaat wel even wennen zijn – maar juist dat kleine formaat is waarom je dit model koopt. Het redesign en het leuke uiterlijk zal voor heel wat mensen reden zijn om toch eens na te denken of ze een dergelijke kleine tablet tóch niet ergens voor kunnen gebruiken. Daarbij kun je ook aan zakelijk gebruik denken, zoals artsen in het ziekenhuis en andere beroepen waarbij je veel op de been bent. Een iPad mini om informatie te raadplegen ziet er bovendien professioneler uit dan op je iPhone kijken.

Mijn enige klacht over het schermformaat is dat er bij het typen in landschapsformaat weinig schermruimte over blijft om je tekst te lezen. Meer dan de helft van het scherm wordt ingenomen door het riante schermtoetsenbord. Juist om die reden zou een toetsenbordhoes toch best een goed idee kunnen zijn. Apple maakt ‘m niet en externe partijen zoals Logitech ook niet.

Hardware in de iPad mini 6

Keuze uit 64GB of 256GB opslag

A15 Bionic processor

6-core CPU, 5-core GPU, 16-core Neural Engine

4GB RAM

Optioneel 5G

WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Usb-c poort voor data en opladen

Batterij: 19,3 Wattuur

De iPad mini heeft genoeg te bieden als je interne verbeteringen zoekt. Binnenin vind je dezelfde A15-processor als in de iPhone 13-serie, maar wel met een iets lagere kloksnelheid. Waarom Apple daarvoor heeft gekozen is een raadsel. Blijkbaar vindt Apple dat de mini minder performance nodig heeft. Het verschil in performance is overigens klein en tijdens het gebruik merkten we er ook helemaal niets van. De mini reageert vlot op alles wat je ermee wilt doen en er zijn geen apps of toepassingen die er een te zware wissel op trekken.

Ook is er nu een usb-c-poort aanwezig voor data en opladen. Dit maakt het makkelijker om een ssd-schijf of camera aan te sluiten, zonder dat je speciale adapters hoeft aan te schaffen, die je toch maar kwijtraakt. Op de iPad Pro hebben we dit al een tijdje en het biedt veel gemak. Je zult je Lightning-opladers aan de kant moeten schuiven en bent voortaan aangewezen op usb-c-opladen, maar gelukkig levert Apple zowel kabel als stroomadapter mee. Misschien komt er een moment dat Apple ook bij de iPads stopt met het meeleveren van een adapter, maar dat moment is nog niet aangebroken – en eigenlijk vinden we dat wel prettig. Usb-c-opladers zijn duur in aanschaf en komen altijd wel van pas.

De batterijduur van 10 uur is prima voor deze tablet, die je toch niet de hele dag zult gebruiken. Het is meer iets voor een uurtje op de bank, een uurtje op een terras enzovoort. Twee keer per week opladen is goed te doen.

Optioneel kun je nu kiezen voor 5G-connectiviteit. Onze test-iPad heeft dat, maar het betekent wel dat je er een speciaal abonnement bij moet aanschaffen. Nu er steeds meer keuze is uit goedkope eSIM-abonnementen is dat goed te doen en kun je meteen online zijn, zonder van een fysieke simkaart afhankelijk te zijn.

Zelf zou ik het niet zo snel doen: mijn iPhone-abonnement biedt 5G en 100GB data (dankzij verdubbeling). Die hoeveelheid data krijg ik nooit op, terwijl je bij goedkope abonnementen zelden 5G-snelheden krijgt. Maar dit is een persoonlijke keuze; wie vaak buiten de deur is en niet steeds handmatig verbinding wil maken zal misschien wel behoefte hebben aan een aparte databundel. We kunnen ons wel voorstellen dat mobiele data op een iPad mini een aantrekkelijke keuze is, omdat je hem makkelijker met je meeneemt. Helemaal voor beroepsmatig gebruik, bijvoorbeeld een arts.

De iPad mini werkt nu ook met de tweede generatie Apple Pencil, die je aan de zijkant kunt vastplakken om op te laden. Dit past met gemak en ziet er niet vreemd uit. Wel moesten daardoor de knoppen aan de zijkant verplaatst worden naar de bovenkant, maar dit heb ik tijdens het gebruik niet als een probleem ervaren. Het is prettig om je Pencil altijd bij de hand en opgeladen te hebben, zeker bij zo’n kleinere iPad die uitnodigt om ‘m als notitieblok te gebruiken. Bovendien bedien je de volumeknoppen nu makkelijker als je bijvoorbeeld een filmpje aan het kijken bent, omdat ze dan aan de zijkant zitten.

Face ID was een leuke toevoeging geweest, maar wat mij betreft is het ook geen noodzakelijke. Touch ID in de thuisknop werkt goed, al merkte ik wel dat het handig is om de juiste vinger in te stellen. Je rechterwijsvinger instellen terwijl de aan/uitknop meestal linksboven zit is niet optimaal. Gelukkig kun je meerdere vingers instellen.

Draadloos opladen vond ik aanvankelijk niet zo nuttig voor de iPad mini, maar nu er MagSafe is zou dat wel een welkome toevoeging zijn geweest. We kunnen ons voorstellen dat de MagSafe Charger dankzij magneten goed achterop de iPad mini had blijven zitten, terwijl je bijvoorbeeld een film aan het kijken bent. Het lijkt erop dat Apple voorlopig MagSafe puur als iPhone-functie ziet. Het zou ook betekenen dat de iPad mini een achterkant van glas moet krijgen, met als gevolg een grotere kans op breuk.

Camera op de iPad mini 6

Achterkant: 12-megapixel camera met f/1.8 diafragma en autofocus

Voorkant: 12-megapixel camera met f/2.4 diafragma en 122 graden kijkhoek

Center Stage

Even leek het erop dat Center Stage exclusief voor de iPad Pro was gereserveerd, maar gelukkig komt het ook naar de iPad mini en naar de gewone iPad. Alleen de iPad Air 2020 blijft nu nog achter en zal waarschijnlijk nog tot 2022 moeten wachten om de functie ook te krijgen. Met deze functie zoomt de camera als het ware in op jouw gezicht terwijl je aan het videobellen bent. Je kunt daardoor wat voor de camera bewegen, zonder dat je uit beeld bent. Center Stage is superhandig, zo merkten we eerder al op in onze iPad Pro 2021 review. Het komt vooral van pas bij privégesprekken, want bij zakelijke videochats kan het wegzweken van de camera wat speels overkomen. Sommige kijkers vinden dat je er wat misselijk van wordt, vooral als de ander veel beweegt.



De 12-megapixel camera aan de achterkant is nu voorzien van flitser.

Tablets zijn eigenlijk niet bedoeld om als camera te gebruiken en de kwaliteit van de camera’s liet dan ook vaak te wensen over. De iPhone die je op zak hebt heeft vaak een betere camera en het fotograferen is ook een stuk praktischer dan met een grote tablet in je hand. Toch zijn we blij dat Apple bij de iPad mini de camera’s wat meer gelijk heeft getrokken en heeft gezorgd voor een heel capabele camera: aan de achterkant zit een 12-megapixel groothoeklens (voorheen 8-megapixel) waarmee je 4K/60fps video’s kunt schieten. Hij heeft nu zelfs een flitser (!).

Aan de voorkant zit nu ook een 12-megapixel camera met als bijzonderheid dat het een ultragroothoeklens is. Niet om selfies te schieten, maar om jezelf beter in beeld te krijgen tijdens videocalls dankzij de kijkhoek van 120 graden. Of dat bredere beeld wenselijk is als het thuis een puinhoop is, is een tweede. De camera vervaagt de achtergrond wel wat bij FaceTime-gesprekken, maar een compleet andere achtergrond instellen is bij Apple nog niet mogelijk.

De nieuwe iPad mini neemt de twee speakers van de iPad Air over. Je vindt ze in twee rijen aan de boven- en onderkant. Zet je de mini op z’n kant, dan zal je het geluid in stereo horen. In portretmodus is er geen sprake van stereo. Je kunt er natuurlijk geen feestje mee bouwen, maar de speakers zijn goed genoeg om een film of serie te kijken. Zelf gebruik ik de iPad mini vooral in gezelschap en dan doe ik de AirPods Max op om anderen niet te storen, dus voor mij hebben de betere speakers weinig invloed. Voor een tablet van dit formaat is het geluid prima. Hou er dus wel rekening mee dat het om slechts twee speakers gaat en niet vier zoals bij de iPad Pro. Sommige speakergaten zijn daardoor puur cosmetisch.

Accessoires voor de iPad mini 6

Smart Folio in bijpassende kleuren

Geen Smart Connector of toetsenbordhoes

Tweede generatie Apple Pencil (los verkrijgbaar)

Apple heeft voor de iPad mini 6 een speciale Smart Folio van €65 uitgebracht, die zowel de voor- als achterkant beschermt. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de simpele rolcover (Smart Cover) die ik op de iPad mini 5 gebruikte. Dat was ook een officieel Apple-accessoire, maar het bedekte alleen de voorkant. De nieuwe hoes plakt magnetisch vast en heeft een oprolbare flap waarmee je je iPad op z’n kant kunt zetten.

De iPad mini 2021 bovenop de blauwe iPad Air 2020 van vorig jaar.

Op zich is er niets revolutionairs aan deze hoes. Het materiaal en het rolmechanisme zijn zoals we al jarenlang gewend zijn. Wel zijn er kekke nieuwe kleurtjes, zoals de paarse versie die mooi bij mijn paarse iPad mini past (en die een levertijd van meer dan een maand heeft!). De feloranje versie spreekt me ook wel aan en daarnaast zijn er een paar rustige kleuren. De prijs van €65,- is zoals verwacht en dat geldt ook voor het gebruik: niets opmerkelijks, maar wel een no-brainer aankoop als je je iPad mooi wilt houden. Gaandeweg zullen er ongetwijfeld goedkopere alternatieven verschijnen, die net zo goed voldoen.

De ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil biedt vooral gemak. Het betekent dat gebruikers van de eerdere modellen een nieuwe Pencil moeten kopen en die is niet goedkoop. Apple rekent er €135 voor en echte koopjes zijn maar sporadisch te vinden. Ik raad aan om te wachten tot er weer ergens een aanbieding is.

Het feit dat je de Apple Pencil nu vast kunt plakken aan de iPad mini én dat ‘ie altijd opgeladen is, vind ik een groot pluspunt en reden genoeg om over te stappen. Bij de iPad mini 5 ben ik de Pencil constant kwijt. De Pencil werkt (zoals verwacht) perfect op deze kleine iPad, ook al zit er geen ProMotion-scherm in voor een nog sneller respons. Het kleine formaat maakt het ideaal als notitieblok of schetsboek, dat je altijd bij je hebt. Zeker nu er in iPadOS functies zitten voor snelle notities. Wel is het zo dat je de iPad mini minder goed in één hand vast kunt houden als de Pencil aan de zijkant zit, maar dat ongemak neem ik graag voor lief.

Voor wie is de iPad mini 6?

De iPad mini heeft een unieke positie. Er zijn in het Android-kamp geen goede alternatieven en dat komt omdat Apple als enige fabrikant het besturingssysteem iPadOS geoptimaliseerd heeft voor tablets. Google heeft dat met Android nooit gedaan. Kleinere Android-tablets richten zich op een heel andere markt: mensen die nauwelijks geld over hebben voor een goede tablet. Met de iPad mini betaal je wat meer, maar ben je verzekerd dat over alles goed is nagedacht. Dit is een tablet om jarenlang plezier van te hebben – tenminste, als het kleinere formaat je aanspreekt. Het is geen laptopvervanger, maar wel de meest draagbare tablet die uitblinkt in performance, gebruiksgemak, aansluit- en toepassingsmogelijkheden.



De iPad mini 6 bovenop de iPad Air van vorig jaar: er zijn veel overeenkomsten.

In veel opzichten is deze iPad mini een kleine variant van de vorig jaar verschenen iPad Air 2020, die €110,- duurder is. Hij is alleen wat kleiner en de volumeknoppen zitten op een andere plek. Ten opzichte van de iPad Air mis je de Smart Connector, maar je krijgt er wel wat extra’s voor terug, zoals Center Stage, de nieuwere processor en een helderder scherm (520 vs 440 nits).

Ten opzichte van de iPad Pro mis je alle bovengenoemde punten, Face ID en ProMotion. Voor mij zijn het geen dealbreakers en ik heb dan ook geen moment getwijfeld om over te stappen naar dit nieuwe model.

Heb je een iPad mini 4 of ouder, dan zou ik zeker overstappen. Heb je een iPad mini 5, dan is de drang om over te stappen wat minder groot en moet je het vooral doen vanwege het grotere randloze scherm.

Score 8.3 iPad mini 2021 559 Voordelen + Zelfde afmetingen, groter 8,3" scherm

Smallere schermranden, die bovendien altijd zwart zijn

Camera's sterk verbeterd en met flitser

Veelzijdige usb-c-poort

Werkt nu met Apple Pencil 2

Nieuwste A15-processor maakt 'm futureproof

Nu met 5G (optioneel) Nadelen – iPad mini is €100 duurder geworden

Geen Face ID, Smart Connector, ProMotion en andere extra's

Geen MagSafe

Geen koptelefoonaansluiting

Door het kleine scherm minder geschikt voor multitasking

Conclusie iPad mini 2021 review

De iPad mini hoeft weinig moeite te doen om je hart te veroveren. Dit is een leuke kleine tablet, die dit jaar een geweldige update heeft gekregen waardoor dit het moment is om te upgraden. Hij is licht en makkelijk mee te nemen, werkt perfect als digitaal schetsboek en notitieblok en is ideaal om snel iets op internet op te zoeken. Het grotere scherm is een lust voor het oog, vooral omdat je de brede schermranden niet meer ziet.

Tegelijk is dit niet een tablet voor iedereen en dat komt vooral door de prijs. Die is namelijk niet ‘leuk en klein’. Voor alle vernieuwingen betaal je 100 euro extra en dan krijg je nog niet eens een Smart Connector, Face ID en ProMotion. Daar staat tegenover dat je nu wel het allernieuwste krijgt. Voorheen werd de iPad mini nog wel eens opgezadeld met een oudere processor en een gedateerd design.

Dat Apple de iPad mini nu zo’n flinke make-over geeft zou wel eens kunnen betekenen dat we de komende twee tot drie jaar geen nieuw model zullen zien, dus wat dat betreft zeg ik: nu is het moment voor een nieuwe iPad mini!

iPad mini 2021 kopen

Ben je door deze iPad mini 2021 review overtuigd geraakt? Je kunt de iPad mini 6 kopen bij Apple en bij diverse retailers. Echte koopjes zijn er nog niet te vinden en op sommige modellen en kleuren zul je wat langer moeten wachten vanwege de levertijd. Ook de paarse Smart Cover heeft een langere levertijd dan de andere kleuren.

