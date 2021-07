Welke events heeft Apple in 2021 nog meer gepland. Hoeveel Apple-persconferenties komen er nog dit jaar? In dit artikel vind je een overzicht van alle Apple-events van 2021, zowel de reeds gehouden presentaties als degene die we nog kunnen verwachten.

Een Apple-event is altijd iets om naar uit te kijken, omdat het gegarandeerd nieuwe producten of software oplevert. Tijdens zo’n Apple-event onthult Apple de plannen voor de komende maanden, met bijvoorbeeld de nieuwste iPhone of Mac. Productaankondigingen, onthullingen van nieuwe functies en meer: ze komen allemaal voorbij. In 2021 hebben we al twee Apple-events gehad, maar hoeveel gaan er nog komen?

Aankomende Apple-events in 2021

Momenteel lijkt het erop dat we dit jaar nog twee events kunnen verwachten. Eén daarvan is in ieder geval een zekerheid: het jaarlijkse iPhone-event. Het tweede event is nog niet helemaal zeker, maar er worden in ieder geval nog meerdere aankondigingen verwacht.

September: het (bijna) jaarlijkse iPhone-event

Verwachting: iPhone 13-serie, Apple Watch Series 7 en iPad mini 2021

Met uitzondering van vorig jaar heeft Apple sinds 2012 ieder jaar in september een iPhone-event gehouden. Dit is het event waar de meeste Apple-fans naar uitkijken, omdat de nieuwe iPhone daar gepresenteerd wordt. Vorig jaar was daarop de uitzondering: in plaats van tijdens het september-event, werd de iPhone 12 pas in oktober tijdens een aparte presentatie aangekondigd. Maar dit jaar lijkt alles weer normaal te verlopen. Naast het september-event met de iPhone 13, verwachten we hier ook de Apple Watch Series 7, de iPad mini 2021 en een nieuwe iPad 2021.

De datum van het iPhone-event van 2021 is nog niet bekend, maar er gaat al een datum in omloop. Meestal kondigt Apple het event een week tot twee weken van tevoren aan.

Oktober of november: nieuwe Macs

Verwachting: Compleet nieuwe MacBook Pro-modellen

Het tweede event dat mogelijk voor dit jaar gepland staat, draait om nieuwe MacBooks. Het is dit najaar alweer een jaar geleden dat Apple de eerste Mac met Apple Silicon uitbracht. Dat betekent dat ook de tweede generatie Apple Silicon Macs op de planning staat. Volgens geruchten zijn dat de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro. Deze krijgen een geheel nieuw design, waarbij sommige aansluitingen weer terugkeren (zoals het SD-kaartslot) en de Touch Bar lijkt te verdwijnen. Apple zou ook nog werken aan een nieuwe Mac Pro en Mac mini, maar of die ook allemaal dit jaar komen is nog de vraag.

Een apart event van ongeveer een uurtje waarin in ieder geval de twee nieuwe MacBooks aangekondigd worden, is zeker geen vreemde gedachte. Apple heeft in het verleden wel vaker events gehouden in oktober of november, die helemaal om de Mac draaien. In welke maand Apple het event dit jaar gaat houden, is echter nog een raadsel. Eind oktober is wat ons betreft een logische datum.

Waarom dit jaar niet drie events?

Zoals je je misschien kan herinneren, heeft Apple vorig jaar drie events gehouden in het najaar: in september over de Apple Watch en iPad (Air), in oktober over de iPhone 13 en in november over de Macs. Dat kwam voornamelijk door problemen met productie als gevolg van de coronapandemie. Apple zou de aankondigingen in theorie ook dit jaar kunnen opsplitsen in drie events. Bijvoorbeeld de iPhone en Apple Watch in september, de iPads in oktober en de Macs in november. Maar we denken toch dat dat niet het geval zal zijn, omdat een heel event over alleen een iPad mini en instap-iPad wat teveel van het goede lijkt.

Reeds gehouden Apple-events in 2021

Apple heeft dit jaar al een tweetal events gehouden: eentje in april en eentje in juni. Mocht je op een natte zomerdag niks te doen hebben, dan is het altijd leuk om de events nog eens terug te kijken.

April-event: flinke lading aankondigingen

Datum: 20 april 2021

Het april 2021-event van Apple gaat de boeken in als een heel divers evenement. Er was eigenlijk voor ieder wel wat wils: nieuwe iPads, iMac, een nieuwe iPhone-kleur, Apple TV en zelfs een compleet nieuw accessoire. Na jarenlange geruchten werd eindelijk de AirTag aangekondigd, hoewel wij vooral aan de nieuw ontworpen iMac moeten denken.

Aangekondigd:

Lees ook onze complete samenvatting van Apple’s april 2021-event.

WWDC 2021: vol met nieuwe software

Datum: 7 juni 2021

Dit event staat misschien nog het meest vers in je geheugen. Tijdens de WWDC 2021 kondigde Apple alle nieuwe versies van haar besturingssystemen aan, zoals iOS 15 en macOS Monterey. De vernieuwingen zijn dit jaar wat minder groot dan voorgaande jaren, maar desalniettemin zit er weer veel leuks tussen. De afgelopen tijd hebben we al alle nieuwe functies van iOS 15 en meer besproken, maar hieronder kan je de presentatie nog eens terugkijken.

Aangekondigd:

Ben je benieuwd welke nieuwe Apple-producten er in 2021 nog allemaal aankomen? Daar hebben we eerder een apart uitgebreid overzicht van gemaakt.