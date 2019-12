iMessage is de berichtendienst van Apple voor de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Je kunt hiermee ook sms'jes versturen naar mensen die geen Apple-producten hebben. Alles over iMessage lees je hier: hoe verstuur je berichten, welke functies zitten erin en hoe gebruik je stickers?

Wat is iMessage?

iMessage is een eigen berichtendienst van Apple en de opvolger van iChat. Met iMessage kun je gratis berichten uitwisselen. Dit kunnen tekstberichten zijn, maar ook foto’s, video’s, emoji en stickers. Verder kun je via iMessage locaties, contactinfo en gesproken berichten delen met anderen. Sinds 2017 worden iMessage berichten gesynchroniseerd over al je Apple apparaten dankzij iMessage in iCloud.



Met iMessage kun je gratis berichten uitwisselen met andere gebruikers. Heeft de ontvanger geen Apple ID en een geschikt apparaat, dan zal het bericht als normale sms of mms worden verstuurd en gelden de gebruikelijke tarieven van je provider. De kleur van de tekstballon geeft aan hoe het bericht wordt verstuurd: een blauwe tekstballon betekent een iMessage-bericht, terwijl een groene tekstballon aangeeft dat het bericht als sms is verstuurd. Dit kan gebeuren als je aan het chatten bent met een Android-gebruiker. In een aparte tip lees je meer over het versturen van iMessage-berichten.

Bekijk ook Berichten sturen met iMessage op iPhone, iPad en Mac Met iMessage kun je gemakkelijk berichten sturen vanaf al je apparaten. Je kunt zowel een iMessage-bericht als sms-bericht sturen, maar hoe werkt dit precies? In deze tip lees je alles over hoe je een iMessage-bericht stuurt en wanneer het als sms-bericht wordt afgeleverd.

Het versturen van tekstberichten via iMessage is niet de enige optie. Je kunt ook foto’s, video’s, gifs, bestanden en spraakberichten uitwisselen. Bovendien kun je je locatie delen in iMessage, zodat de ontvanger weet waar je op dat moment bent.

Behalve één-op-één-berichten kun je ook groepsgesprekken voeren. Je kunt hierbij de groep voorzien van een naam, zodat iedere deelnemer weet waar het over gaat. Binnen een groep kun je foto’s, video’s, locaties en meer delen met iedereen die onderdeel uitmaakt van het groepsgesprek. iMessage werkt ook met 3D Touch, zodat je een preview van een bericht kunt bekijken van het chatoverzicht door er hard op te drukken. Veeg je vervolgens naar boven, dan kun je snel een standaard antwoord versturen.

Op de iPhone en iPad kun je gebruik maken van speciale iMessage-apps, die je via een speciale App Store kunt downloaden. Zo krijg je allerlei extra mogelijkheden, zoals spelletjes, gifs en iMessage stickers. Hieronder vind je een lijst met de beste apps voor iMessage.

Bekijk ook De beste iMessage-apps en stickers voor de iPhone en iPad iMessage werkt met apps voor stickers, spelletjes en andere nuttige apps. In dit artikel vind je de beste iMessage-apps. Ben je op zoek naar stickers, het versturen van gifs of wil je extra productief zijn in iMessage? Dan ben je hier op het goede adres.

Bekijk ook iMessage-apps downloaden en gebruiken: zo werkt het iMessage werkt met speciale apps, zoals stickers, spelletjes en meer. In deze tip lees je alles over iMessage-apps, de iMessage App Store en hoe je deze in iOS 11 gebruikt en installeert.

Bekijk ook Zo plak je stickers in iMessage-gesprekken iMessage biedt in de Berichten-app stickers aan die je bijna overal in je chats kunt plakken. In deze tip lees je hoe je stickers in iMessage gebruikt en hoe je ze weer verwijdert.

iMessage laat je ook berichten sturen met allerlei effecten. Je kunt elk individueel berichtje laten verschijnen met een korte animatie van het tekstballonnetje, zodat deze bijvoorbeeld op het scherm van de ontvanger ‘geknald’ wordt. Behalve deze wat subtielere animaties, kun je ook schermvullende effecten gebruiken. Zo verstuur je bijvoorbeeld een bericht met ballonnen, confetti, vuurwerk of lasers. In onze aparte tip over iMessage-effecten lees je hoe je ze moet gebruiken. Sommige effecten worden automatisch verstuurd bij bepaalde woorden, bijvoorbeeld wanneer je de tekst ‘Gelukkig nieuwjaar’ stuurt. Daarnaast kun je direct op een bericht reageren door deze ingedrukt te houden.

Bekijk ook iMessage-effecten, reacties en handgeschreven berichten: zo gebruik je ze iMessage bevat leuke effecten om met je bericht mee te sturen. Effecten, animaties, simpele reacties of handgeschreven berichten: in dit artikel lees je hoe je deze gebruikt.

Bekijk ook Automatische effecten in iMessage: zo werkt het In iMessage kun je schermvullende effecten meesturen met je berichten, maar dit kan ook automatisch op basis van de tekst die je stuurt. Welke berichten moet je versturen om bepaalde animaties mee te zenden? In dit artikel lees je het.

Tot slot werkt iMessage samen met emoji. Zodra je je bericht getypt hebt en overschakelt naar het emoji-toetsenbord, worden bepaalde woorden in kleur weergegeven om aan te geven dat deze omgezet kunnen worden naar een bijpassende emoji. Zo zet je het woord huis eenvoudig om in een plaatje van een klein huisje. Dit werkt met allerlei soorten woorden en emoji.

Bekijk ook Woorden eenvoudig omzetten in emoji in iMessage Kun je die ene geschikte emoji maar niet vinden? In iMessage kun je eenvoudig woorden omzetten in emoji door erop te tikken. In dit artikel lees je hoe dit werkt en welke woorden je zoal kunt vervangen door een emoji.

iMessage op iOS

Om de Berichten-app te kunnen gebruiken, moet je voldoen aan een aantal eisen:

iPhone, iPad of iPod touch met minimaal iOS 5.

Mac met minimaal OS X 10.8 Mountain Lion.

Apple ID of telefoonnummer.

iMessage instellen en gebruiken

Voordat je de berichtendienst kunt gebruiken zul je je eerst moeten aanmelden. iMessage gebruikt op je iPhone standaard jt telefoonnummer. Op andere apparaten zonder simkaart wordt je Apple ID als adres gebruikt. Heb je bijvoorbeeld zowel een iPhone als een iPad, dan kun je je telefoonnummer ook gebruiken op je iPad omdat deze gelinkt wordt aan je Apple ID. In onderstaande artikelen lees je hoe je dit instelt, uitschakelt, je telefoonnummer wijzigt en kijkt of er een storing is.

Beveiliging van iMessage

Apple vertelt in een apart beveiligingsdocument toe hoe de beveiliging van de berichtendienst werkt. Hieruit blijkt onder meer dat er twee sets met twee beveiligingssleutels worden gegenereerd. Met één sleutel wordt de data versleuteld en met een tweede sleutel worden de berichten gesigneerd. Slechts een van de twee sleutels wordt naar de servers van Apple gestuurd.

De versleutelingscode wordt van Apple’s servers gedownload zodra een andere iMessage-gebruiker een gesprek met je start. Een verstuurd bericht wordt met een openbare code versleuteld. Alleen jouw code kan vervolgens het bericht ontcijferen. Andersom werkt dat precies zo: een bericht verzonden naar jouw iDevice wordt alleen leesbaar met de benodigde versleutelingscode.

Bekijk ook Zo kun je iMessage en de Berichten-app veilig gebruiken iMessage is goed beveiligd door Apple, waardoor berichten niet zomaar te onderscheppen zijn door hackers. Toch zijn er een paar dingen die je moet weten om veilig gebruik te kunnen maken van iMessage en de Berichten-app op je iPhone, iPad en Mac.

De tijdscode van een iMessage en de APN-routinginformatie blijken wel onbeveiligd, maar omdat in een versleuteld pakket worden verstuurd kunnen ze onderweg niet onderschept worden. Door het versleutelsysteem zijn iMessages op Apple’s servers onleesbaar als je niet over de betreffende iDevices beschikt. Ook wordt een bericht verwijderd zodra het op al je iDevices is ontvangen. Na zeven dagen worden alle berichten sowieso verwijderd.

Wil je voorkomen dat andere mensen met jou toestel een bericht versturen, dan is het ook van belang dat de beveiliging van je toestellen goed op orde is. Het instellen van een toegangscode die nodig is om je apparaat te ontgrendelen, scheelt al een hoop. Meer over het beveiligen van je toestel lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Verbeter de beveiliging van je iPhone en iPad in 10 stappen Verbeter de beveiliging van je iPhone door een pincode in te stellen, je wachtwoord complexer te maken en Touch ID in te schakelen. Ook automatisch vergrendelen zorgt dat je gegevens veiliger zijn.

Tweestapsverificatie voor iMessage

Je kunt een Apple ID voor iMessage beter beveiligen met behulp van tweestapsverificatie. Dit betekent dat jouw telefoonnummer of iPhone nodig is om op je account in te loggen, waardoor bijvoorbeeld hackers minder makkelijk kunnen inbreken. Deze beveiligingsmethode wordt sinds februari 2015 door iMessage ondersteund.

iMessage tips

In allerlei aparte artikelen leggen we je stap voor stap uit hoe je bepaalde functies gebruikt:

Afmelden voor iMessage

Als je geen iPhone en/of iPad meer hebt, maar eerder wel de Berichten-app hebt gebruikt, dan kan het zijn dat een sms-bericht nog steeds naar jouw adres wordt gestuurd. Dit is een probleem waar veel ex-gebruikers tegenaan lopen en eind 2014 verscheen er na lang wachten eindelijk een oplossing. Je kunt nu opzeggen via een aparte website zonder je telefoon of tablet.