Update 11:40: Tegenover iCulture heeft een woordvoerder van ING België de introductie van Apple Pay bevestigd. Daaruit blijkt ook dat het vooralsnog alleen mogelijk is om de debetkaart te koppelen. In een later stadium zal ook de creditcard toegevoegd kunnen worden.

In Nederland was ING de allereerste bank die begon met Apple Pay, in juni 2019. In ons interview met Roel Popping van ING vroegen wij destijds al of dit ook zou betekenen dat ING België snel overstag zou gaan. Dit lag ‘op den duur’ wel in de lijn der verwachting, maar sindsdien is het lange tijd stil gebleven. Tot vandaag, want iCulture-lezer Jurgen kreeg in zijn ING België-app een melding om zijn debetkaart te koppelen aan Apple Pay. Het lukt zelfs om de Belgische ING-debetkaart te koppelen en te activeren, maar de pagina op de Belgische ING-website geeft nog een foutmelding.



ING België gaat ook Apple Pay aanbieden

Op de website van ING België is nog geen informatie te vinden over Apple Pay. Wel is er een Engelse pagina over hoe je het kan activeren, maar die pagina is op moment van schrijven nog blanco. De pagina achter de Meer info-knop in de ING Banking-app leidt nog naar een foutmelding.

Het is iCulture-lezer Jurgen wél al gelukt om zijn debetkaart te koppelen en te activeren voor gebruik van Apple Pay, dus achter de schermen lijkt de betaaldienst wel al live te zijn. De ING Banking-app van ING België heeft sinds enige tijd ondersteuning voor de Wallet-app. Het is niet duidelijk hoe lang die ondersteuning voor Wallet er al is. Banken voegen dit meestal een aantal weken voor de start van Apple Pay toe, zodat er alvast wat getest kan worden. Een andere kanttekening is dat ING België nog niet in het rijtje van Belgische banken staat als je via de instellingen op de iPhone (via Instellingen > Wallet en Apple Pay > Voeg kaart toe) een nieuwe kaart toe wil voegen.

Inmiddels heeft de bank een persbericht uitgebracht, waarin de komst van Apple Pay bevestigd is. Na navraag van iCulture bevestigt de bank dat Apple Pay vanaf vandaag voor Belgische klanten van ING beschikbaar is. Alleen de betaalpas is op dit moment geschikt. Op een later moment volgt de creditcard.

Nieuwe app lijkt meer op Nederlandse versie

ING België zit al een tijdje in een overgangsfase, waarbij de oude ING Smart Banking-app vervangen wordt door de nieuwe ING Banking-app. Deze app is geïnspireerd op de Nederlandse ING Bankieren-app, met hetzelfde design en grotendeels dezelfde functies.

ING België brengt Apple Pay naar haar klanten Een veilige, eenvoudige en discrete manier om te betalen met iPhone en Apple Watch Dinsdag 3 augustus 2021 – Brussel – ING België introduceert vandaag Apple Pay voor haar klanten, een veilige, eenvoudige en discrete manier van betalen. Apple Pay helpt te voorkomen dat klanten hun betaalkaart aan iemand anders overhandigen, knoppen aanraken of contant geld uitwisselen. Dankzij het hoge beveiligingsniveau van de iPhone is elke transactie beschermd. 1,4 miljoen ING-klanten1 gebruiken de ING Banking-app om hun bankzaken te regelen. Dankzij Apple Pay wordt het voor hen nog eenvoudiger om te betalen met hun ING- bankkaart. De klant houdt gewoon zijn iPhone of Apple Watch in de buurt van een betaalterminal om contactloos te betalen. Elke aankoop via Apple Pay is veilig omdat dit wordt bevestigd met Face ID, Touch ID, het wachtwoord van je smartphone of een eenmalige unieke en dynamische beveiligingscode. Apple Pay wordt aanvaard in buurtsupermarkten, apotheken, taxi’s, restaurants, koffieshops, winkels en op nog veel meer plaatsen. De betaalmethode kan worden gebruikt bij elke terminal die contactloze transacties aanvaardt, en dat geldt voor bijna elke terminal in België. In een eerste fase zullen klanten hun debetkaart kunnen koppelen aan Apple Pay. Kredietkaarten zullen in een latere fase worden toegevoegd. ING registreerde in de eerste vijf maanden van dit jaar maar liefst 51,5 miljoen contactloze betalingen, vergeleken met 21,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze contactloze betalingen bedragen gemiddeld 19 euro en zijn goed voor de helft van alle betalingen die in winkels met een bankkaart worden verricht. Apple Pay heeft een bijkomend voordeel ten opzichte van contactloos betalen met een bankkaart: de betaling wordt automatisch geautoriseerd door de iPhone van de klant. Dit betekent dat klanten niet langer hun pincode op de betaalterminaal hoeven in te voeren, zelfs als het te betalen bedrag hoger is dan 50 euro. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om het onze klanten nog makkelijker te maken hun geldzaken te regelen; Apple Pay past daar perfect bij. Door de coronapandemie zien we een gedragsverandering bij onze klanten, die minder snel geneigd zijn cash geld te gebruiken. De helft van alle betalingen wordt nu contactloos verricht, een sterke stijging ten opzichte van de 13% een jaar geleden. Met de introductie van Apple Pay in de ING Banking-app grijpen we het momentum aan om onze klanten een nieuwe betaalmethode aan te bieden die gebruiksgemak biedt in winkels, onderweg en online”, aldus Amaury Vanthournout, directeur Payments bij ING België. Klanten kunnen Apple Pay ook op hun iPhone, iPad en Mac gebruiken om sneller en eenvoudiger aankopen te doen in apps of via Safari, zonder dat ze een account moeten aanmaken of herhaaldelijk verzend- en facturatiegegevens moeten invoeren. Veiligheid en privacy staan centraal bij Apple Pay. Wanneer de klant een debet- of kredietkaart gebruikt met Apple Pay, wordt het eigenlijke kaartnummer niet opgeslagen op het toestel of op de Apple-servers. In plaats daarvan wordt een uniek Device Account Number toegekend, versleuteld en veilig opgeslagen in het Secure Element, een gecertificeerde chip die een standaard is in de sector en ontworpen is om betalingsgegevens veilig op een toestel op te slaan. Apple Pay is gemakkelijk te installeren. Gebruikers van een iPhone openen gewoon de Wallet-app, tikken op + en volgen de stappen om debet- of kredietkaarten van ING België toe te voegen. Zodra klanten een kaart toevoegen aan hun iPhone, Apple Watch, iPad en Mac, kunnen ze Apple Pay beginnen te gebruiken op dat toestel. Klanten blijven alle beloningen en voordelen ontvangen die aan de kaarten van ING België verbonden zijn. ING biedt Apple Pay al aan in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Roemenië, Polen, Australië en Duitsland. Ga voor meer informatie over Apple Pay naar http://www.apple.com/benl/apple-pay. 1 Aantal klanten die de ING Banking-app gebruiken op eind maart 2021

