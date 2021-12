De laatste fase van 2021 is aangebroken, dus tijd om terug te blikken. Wat is jouw favoriete Apple-product van 2021? Stem in onze poll en laat je favoriet aan ons weten!

Hoewel 2021 qua nieuwe producten een wat minder druk jaar was dan 2020, heeft Apple ook dit jaar toch weer een behoorlijke lijst van nieuwe producten uitgebracht. Van de nieuwe iMac tot de AirTag en van de nieuwe Siri Remote tot de iPhone 13 mini: er zit voor bijna iedereen wel wat bij. We zijn daarom benieuwd wat jouw favoriet is.



iCulture peilt: jouw favoriete nieuwe Apple-product van 2021

Voor veel Apple-gebruikers zijn de nieuwe iPhones vaak de favoriet, maar dit jaar heeft Apple ook een aantal langverwachte updates uitgebracht. Zo kreeg de iMac eindelijk een welkome upgrade met een gloednieuw design, zijn de nieuwe MacBook Pro-modellen meer pro dan ooit én kwam eindelijk de langverwachte AirTag uit. Ook de Apple TV werd na ruim drie jaar eindelijk weer geüpdatet en kwam de 4G Apple Watch in Nederland op de markt.

In onze poll kun jij je absolute favoriet aangeven. Heb je een andere favoriet (bijvoorbeeld de Beats Studio Buds), dan kan je voor de laatste optie kiezen. Een toelichting in de reacties is altijd welkom!

Heb je geen idee wat Apple allemaal uitgebracht heeft dit jaar of wil je het allemaal nog eens rustig nalezen? Check dan ons artikel met de Apple-producten van 2021, waarin alle producten voor je op een rij gezet zijn. Binnenkort hoor je in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast wat onze favoriete producten van het jaar zijn.