Apple heeft in een persbericht een grote wisseling aan de top aangekondigd. Dan Riccio, die al sinds 2012 senior vice president van de hardwaretak was, gaat nu werken aan een ‘nieuw project’. In zijn rol was hij verantwoordelijk voor nagenoeg alle nieuwe producten, van iPhone tot Mac. Zijn opvolger is John Ternus, die ook al veel ervaring heeft binnen de hardwaretak van het bedrijf.



Dan Riccio: van hardwarebaas naar speciaal project

In zijn rol als hardwarebaas overzag Dan Riccio de belangrijkste producten van de afgelopen jaren. Het gaat dan onder andere over de iPhone 5G-lineup, maar ook de M1-Macs en de AirPods Max. Dan Riccio werkt al sinds 1998 bij Apple als leider van het Product Design-team. In 2010 had hij de leiding over het iPad-team, waarna hij in 2012 dus doorgroeide naar de algemene hardwaretak.

Apple laat in het persbericht weten dat hij in zijn nieuwe rol focust op een ‘nieuw project’. Zelf zegt hij dat hij ernaar uitkijkt om “al zijn tijd en energie bij Apple te steken in het ontwikkelen van iets geheel nieuws”. Hoewel het dus niet duidelijk is om wat voor product het precies gaat, heeft Apple meerdere nieuwe productcategorieën in ontwikkeling. Zo werkt Apple aan zowel een VR- als AR-headset en een zelfrijdende auto. De baas van het AR- en VR-team deed al verslag aan Dan Riccio, dus het is goed mogelijk dat zijn focus daar nu op gaat liggen.

Opvolger: John Ternus nieuwe hardwarebaas

John Ternus is vernoemd tot nieuwe senior vice president van Hardware Engineering. Hij was bij Apple al de vice president van Hardware Engineering, dus het lijkt voor hem een logische stap. Deze rol vervult hij al sinds 2013, waar hij werkte aan de eerste generatie AirPods en elke nieuwe iPad. Hij leidde ook het hardwareteam dat zich bezich hield met de iPhone 12 en iPhone 12 Pro en overziet de transitie van Intel naar Apple Silicon. In 2001 voegde hij zich bij Apple.