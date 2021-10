Ben je gek op tech en podcasts, luister dan naar de gloednieuwe podcast 'The Smart Ones', die we samen met BNR en Androidworld maken. Over tech in breedste zin van het woord: van smartphones tot elektrische auto's en de impact van schermen op ons leven.

The Smart Ones is een nieuwe wekelijkse podcast van ongeveer dertig minuten, waarin Connor Clerx (BNR), Dimitry Vleugel (Androidworld) en Gonny van der Zwaag (iCulture) je bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in de techwereld. Ben je fan van onze eigen iCulture podcast? Geen zorgen, daar gaan we gewoon mee door. In ‘The Smart Ones’ komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals smart home en de eeuwige strijd tussen Apple en Android. In de eerste aflevering gaan we nog niet helemaal los met moddergooien, maar wie weet…?



The Smart Ones podcast: nu te luisteren

De allereerste aflevering van The Smart Ones staat nu online en gaat in op een heikel thema: zijn smartphones nog wel innovatief genoeg? Want ook al zijn we dol op smartphones en alle verwante technologie, we kunnen niet ontkennen dat er de laatste jaren steeds minder écht spectaculaire ontwikkelingen zijn. De camera’s, batterijen en schermen worden steeds beter, maar wanneer krijgen we nu weer eens het wow-gevoel?

Daarnaast zijn er vaste rubrieken zoals het nieuws van de week en een review van een actueel product. Deze week doet Gonny een iPhone 13 Pro review en voor aanstaande week heeft Dimitry wel een heel bijzondere ‘gadget’ weten te strikken. Heb je suggesties voor ons, laat ze dan achter in de comments.

Hier kun je The Smart Ones beluisteren:

Deze podcast is ook te beluisteren in je favoriete podcastspeler, als je zoekt naar ‘The Smart Ones’. Helaas op dit moment nog niet vindbaar in Apple’s Podcast-app.:

The Smart Ones is een initiatief van BNR, iCulture en Androidworld en wordt mogelijk gemaakt door BLOX.