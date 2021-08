Rechtstreeks contact tussen ontwikkelaar en klant

De nieuwe regels zijn een gevolg van de schikking in een bijna twee jaar lopende rechtszaak die twee Amerikaanse appontwikkelaars hadden gestart. Het heeft niets te maken met een soortgelijke zaak tussen Apple en Epic, die nog loopt. Apple laat de regels voor de App Store een beetje vieren: ontwikkelaars mogen voortaan gebruikers actief benaderen om ze te informeren over goedkopere opties om een app te gebruiken. Het speelt vooral bij apps met langlopende abonnementen, waar de bedrijven 15 tot 30 procent moeten afdragen aan Apple. Als consumenten dit rechtstreeks afsluiten via de website van de ontwikkelaar, kan die commissie achterwege blijven. Het geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om goedkopere abonnementen aan te bieden, of zelf meer eraan te verdienen.



Apple spreekt over ‘communicatiemiddelen’ die de ontwikkelaars mogen inzetten om de klanten te informeren, bijvoorbeeld via e-mail. Het rechtstreeks promoten van alternatieve betaalopties binnen de app zelf is nog niet toegestaan. Ook mogen er nog geen eigen betaalmethoden in de apps worden ingebouwd.

Schikkingsvoorstel

Het gaat voorlopig om een schikkingsvoorstel, waar rechter Yvonne Gonzalez Rogers op 12 oktober nog over moet oordelen. Zij leidt overigens ook de Epic-zaak. De ontwikkelaars die de zaak zijn begonnen, zeggen “blij en trots” te zijn over de aangekondigde plannen. Ontwikkelaars mochten tot nu toe geen klantgegevens gebruiken die ze via apps hadden gekregen. Onder de nieuwe regels mag dat wel, al moeten gebruikers wel expliciet toestemming geven om de contactgegevens te gebruiken.

Hulpfonds voor ontwikkelaars

Apple gaat ook een fonds van 100 miljoen dollar (ongeveer 85 miljoen euro) opzetten voor appontwikkelaars, genaamd Apple Small Developer Assistance Fund. Dit fonds zal tussen de 250 en 30.000 dollar uitkeren aan kleine ontwikkelaars. Het bedrag dat ze krijgen is afhankelijk van de “historische deelname in het App Store ecosysteem”. Het geldt alleen voor kleine ontwikkelaars uit de VS met minder dan 1 miljoen omzet per jaar in de App Store.

Andere hoogtepunten uit de schikking:

Apple gaat de prijzen flexibeler maken. Er zijn nu minder dan honderd prijsniveau’s voor apps (zoals €0,99 en €1,99) maar dat worden er vijfhonderd. Ontwikkelaars kunnen nog steeds hun eigen prijsniveau bepalen. Deze wijziging gaat op 31 december 2022 in.

Het App Store Small Business programma zal in de huidige vorm nog tenminste 3 jaar blijven bestaan. Dit houdt in dat ontwikkelaars met minder dan 1 miljoen dollar omzet slechts 15% hoeven af te dragen.

Op verzoek van ontwikkelaars zal Apple de zoekresultaten in de App Store de komende 3 jaar nog steeds baseren op objectieve eigenschappen, zoals het aantal downloads, sterrenwaarderingen, relevante zoekbegrippen en gebruikersgedrag.

Apple handhaaft de mogelijkheid om bij afwijzing van een app beroep aan te tekenen, op basis van oneerlijke behandeling. Apple heeft extra uitleg op de App Review-website gezet om het proces uit te leggen.

Apple gaat een jaarlijks transparantierapport uitbrengen waaruit bruikbare informatie te halen is over het appreviewproces, aantal afgewezen apps, redenen daarvoor, aantal uitgeschakelde klant- en ontwikkelaarsaccounts en aantallen apps die uit de App Store zijn verwijderd.

De voorgestelde App Store-wijzigingen gelden wereldwijd, terwijl het hulpfonds alleen bedoeld is voor Amerikanen. Advocaat Steve Berman spreekt namens de ontwikkelaars die de zaak aanspanden:

Wij zijn er echt trots op dat een zaak die is aangespannen door twee ontwikkelaars, die in de schoenen staan van tienduizenden Amerikaanse iOS-ontwikkelaars, zoveel belangrijke verandering teweeg heeft kunnen brengen.

De zaak gaat terug naar 2019, toen twee ontwikkelaars een class-action complaint tegen Apple indienden, omdat ze vonden dat het monopolie van de App Store zorgde voor “profit killing” commissies voor appmakers. Ondertussen is Apple nog niet helemaal klaar: er is op grotere schaal ontevredenheid over de App Store-regels, zowel bij overheden als bij ontwikkelaars zelf. Sommigen willen een eigen betaalsysteem kunnen gebruiken, anderen willen dat er third party appwinkels mogen worden opgericht.