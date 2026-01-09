iCloud is de online opslagdienst van Apple, waarmee je bestanden beschikbaar hebt op elk Apple-product en onderling synchroniseert. Het werkt met documenten, foto's, muziek en meer. iCloud is standaard gratis, maar er zijn ook meer opties beschikbaar.

Om een iPhone of iPad te gebruiken, heb je een Apple Account nodig. Maar als je meer mogelijkheden wil, komt iCloud goed van pas. Voor verreweg de meeste mensen is iCloud een uitkomst voor het synchroniseren van al je gegevens en het veilig online opslaan van je data. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Welke functies heeft iCloud en wat is het nut van iCloud? We leggen je hier uit op welke manieren je iCloud kan gebruiken op je iPhone, iPad, Mac en zelfs op een Windows-pc.

Wat is iCloud?

iCloud is Apple’s online dienst voor het synchroniseren van je gegevens tussen je apparaten en het online opslaan van data. iCloud bestaat sinds oktober 2011 en verscheen tegelijk met iOS 5. Voorheen bood Apple een soortgelijke dienst aan onder de naam MobileMe. iCloud biedt echter veel meer mogelijkheden.

Zoals de naam al zegt, werkt iCloud als een soort wolkje. Iedere Apple-gebruiker heeft zijn eigen ‘wolkje’ waarin gegevens opgeslagen zijn. Denk bijvoorbeeld aan je contacten, die je via je iPhone naar iCloud uploadt. Vervolgens verstuurt het ‘wolkje’ deze geüploade gegevens naar al je andere apparaten, zodat de data gelijk is. Het maakt dan dus niet uit of je je iPhone gebruikt of op je iPad werkt: op beide apparaten staan dezelfde gegevens, mits je hetzelfde account gebruikt.

iCloud is gratis te gebruiken en is niet verplicht, hoewel je voor veel functies wel gebruik moet maken van iCloud. Je kunt ook een iPhone of iPad gebruiken zonder iCloud. Er zijn allerlei alternatieven om gegevens te synchroniseren (bijvoorbeeld voor contacten en je agenda) en ook voor het opslaan van documenten. Lees ook ons overzicht van de beste clouddiensten.

Bekijk ook De beste cloudopslagdiensten voor iPhone en iPad Welke clouddiensten voor iPhone en iPad zijn de beste? Wij bekeken de verschillende diensten en wijzen aan welke de beste zijn. Waar krijg je veel gratis opslag? Bij welke zit het goed met je privacy?

Alle bestanden en documenten die je via deze online opslagdienst bewaart, zijn bereikbaar via de website iCloud.com en via de diverse apps op je iPhone en iPad. Zo kun je met de app Pages tekstdocumenten openen die je op iCloud bewaart. Muzieknummers, foto’s, video’s, documenten en apps die je op de iPhone hebt bewaard, zijn ook beschikbaar op alle andere apparaten. Dit werkt op basis van je Apple Account.

Functies van iCloud: dit kun je ermee

iCloud bevat diverse handige functies die voor veel Apple-gebruikers noodzakelijk zijn. Dit kun je allemaal doen met de gratis versie van iCloud:

Met iCloud krijgt iedereen gratis 5 GB opslag tot zijn of haar beschikking. Daarnaast is er nog meer mogelijk met de betaalde versie, genaamd iCloud+. Daartoe behoren ook deze functies:

Meer over de mogelijkheden van iCloud+ lees je in onze aparte uitleg.

Bekijk ook iCloud+: deze extra functies krijg je bij een betaald iCloud-lidmaatschap iCloud+ is Apple’s betaalde clouddienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, hoe je er gebruik van maakt en wat de prijs van iCloud+ is.

iCloud prijzen: van gratis tot betaald

iCloud is gratis beschikbaar en biedt standaard 5 GB opslagruimte. Wil je meer opslag en de extra functies van iCloud+, dan kun je dit ook tegen betaling uitbreiden. Dit zijn de prijzen die gelden voor iCloud:

5 GB: gratis

50 GB: €0,99 per maand

200 GB: €2,99 per maand

2 TB: €9,99 per maand

6 TB: €29,99 per maand

12 TB: €59,99 per maand

Studenten die gebruikmaken van Apple’s onderwijsprogramma krijgen 200 GB iCloud-opslag gratis. Hierbij ben je wel afhankelijk van je onderwijsinstelling. iCloud+ is ook onderdeel van Apple One, waarmee je voor een voordeligere prijs kunt profiteren van diverse Apple-diensten. iCloud+ is ook te delen met gezinsleden.

De mogelijkheden van iCloud

We hebben diverse uitlegartikelen over de functies van iCloud, maar in het kort leggen we hier ook de belangrijkste mogelijkheden van iCloud aan je uit. Zo lees je meer over iCloud Drive, de Zoek mijn-app, de fotobibliotheek en iCloud op de desktop. Ook lees je over de specifieke mogelijkheden van iCloud die bedoeld zijn voor iPhone en iPad.

iCloud Drive voor makkelijker synchroniseren

Met iCloud Drive kruipt Apple’s opslagdienst meer in de richting van bestaande opslagdiensten zoals Dropbox en Google Drive. Je kunt door de mappenstructuur bladeren en zoeken op basis van trefwoorden. Je kunt allerlei bestanden opslaan in iCloud Drive: Pages- of Word-documenten, pdf’s, foto’s, video’s en nog veel meer. Je kunt ook een gedeelde iCloud Drive-map maken, als je documenten met bijvoorbeeld je partner wil delen. iCloud Drive is daarmee een concurrent van Dropbox, al bieden dat soort diensten weer extra functies voor teamverband. iCloud Drive is vooral voor persoonlijk gebruik.

Bekijk ook iCloud Drive: wat is het, wat kun je ermee? iCloud Drive is de online opslagdienst van Apple voor iPhone, iPad en Mac. Wat is het verschil met de gewone iCloud en wat kun je zoal doen met de iCloud Drive opslagruimte?

Alle bestanden van iCloud Drive open je via de Bestanden-app op de iPhone of iPad of via de Finder op de Mac. Je kunt ook al je documenten raadplegen via de iCloud-website, zodat je er zelfs toegang toe hebt als je op een gedeelde computer werkt. Je hebt zo dus altijd toegang tot al je los opgeslagen bestanden.

Bekijk ook Bestanden-app op iPhone en iPad: alles wat je wilt weten, inclusief al het nieuws uit iOS 26 De Bestanden-app geeft je meer opties om bestanden te bewaren, zoeken en ordenen. In deze gids lees je wat er mogelijk is met de Bestanden-app op iPhone en iPad.

iCloud-functies voor iPhone en iPad

In iCloud zitten een aantal functies die speciaal gericht zijn op iOS-apparaten. Met iCloud maak je automatisch back-ups van foto’s die met de iPhone zijn gemaakt. Gekochte apps download je automatisch naar al je iOS-apparaten en iWork-documenten van je iPhone verschijnen ook op je Mac. Met Mail Drop verstuur je op je iPhone, iPad of Mac grote bestanden (tot 5 GB) die via iCloud toegankelijk zijn. Tabbladen in Safari op de Mac kun je eenvoudig openen op je iPhone en iPad, en andersom. Verder synchroniseert iCloud je contacten, e-mail, agenda’s, herinneringen, wachtwoorden, bladwijzers en notities tussen al je iOS-apparaten. Ook de mogelijkheid om een back-up van je toestel op iCloud te maken is aanwezig.

Bekijk ook Zo maak je een iCloud backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Hoe maak je een iCloud backup op de iPhone en iPad? Wat zit er allemaal in een iCloud backup en hoe zet je deze weer terug op je iPhone of iPad? In deze tip lees je er alles over!

iCloud op de desktop

Via de website iCloud.com is het mogelijk om alle bestanden die op iCloud staan vanuit de browser te beheren. Op iCloud vind je diverse webapplicaties om je e-mail, contacten, agenda, notities en herinneringen te beheren en te synchroniseren. Het Windows-programma iCloud voor Windows maakt het mogelijk om iCloud met onder andere Outlook en de Windows-browser te synchroniseren. Het is ook mogelijk om verwijderde bestanden te herstellen.

Via iCloud.com krijg je ook toegang tot de speciale webapplicaties voor iWork. Dit is de verzamelnaam voor Pages, Numbers en Keynote, Apple’s eigen varianten van het welbekende Word, Excel en PowerPoint. De iWork-applicaties maken het mogelijk om documenten te bekijken, beheren en bewerken die je op een ander apparaat hebt aangemaakt.

Bekijk ook iCloud in de browser: dit kun je doen met iCloud-webtoegang Heb je je eigen iPhone, iPad of Mac niet bij de hand, maar moet je toch bij de gegevens in iCloud? In dit artikel leggen we je uit hoe je iCloud gebruikt in elke browser van een computer (Windodws of Mac), iPhone of iPad. De webversie van iCloud biedt ook nog andere extra opties.

Aankopen delen met andere apparaten

Dankzij iCloud worden aankopen die je op een apparaat gedaan hebt eenvoudig gedeeld met andere apparaten die aan je Apple Account gekoppeld zijn. Zo kun je de apps, muziek, boeken en andere content eenvoudig bekijken en downloaden naar je andere Apple-apparaat. Hoe je kan zien welke apparaten er aan jouw Apple Account gekoppeld zijn, leggen we je uit in een aparte tip.

Bekijk ook Apple ID: bekijk welke apparaten gekoppeld zijn aan jouw account Apple heeft overzichten om te zien welke apparaten allemaal aan jouw Apple ID zijn gekoppeld. Met deze tip laten we je zien hoe je deze kunt raadplegen.

Documenten en gegevens in iCloud

Documenten uitwisselen tussen verschillende apparaten kan lastig zijn. Je kunt een document naar jezelf e-mailen, maar dat is omslachtig. Met iCloud neemt Apple wat van dit ongemak weg. Je hoeft niet meer je bestanden handmatig over te zetten van bijvoorbeeld je iPhone naar je desktop, want ze worden indien ingeschakeld automatisch in je eigen iCloud opgeslagen. Ook wanneer je een bestand bewerkt in bijvoorbeeld Pages, wordt de nieuwste versie van het bestand via iCloud automatisch verzonden naar je desktopcomputer. Deze handige manier van bestanden up-to-date houden via iCloud werkt ook op iPhones en iPads onderling. Ook verschillende apps uit de App Store maken gebruik van iCloud om instellingen en gegevens te synchroniseren, bijvoorbeeld tussen iOS-en Mac-versies van een app.

iCloud zorgt ervoor dat apps tussen je apparaten gesynchroniseerd blijven. Denk bijvoorbeeld aan de vorderingen in je favoriete game of de instellingen in je favoriete productiviteitsapp. WhatsApp werkt ook met iCloud. De WhatsApp-back-up wordt opgeslagen in iCloud, zodat je deze gemakkelijk op een iPhone weer terug kan zetten als er iets misgaat.

Bekijk ook Zo bepaal je zelf welke apps gebruikmaken van iCloud Dankzij iCloud heb je overal toegang tot je bestanden, maar de opslagruimte is beperkt. In deze tip leggen we uit hoe je zelf bepaalt welke apps gebruik mogen maken van iCloud, zowel op de iPhone, iPad en Mac.

iCloud-fotobibliotheek en Fotostream

Met iCloud-fotobibliotheek plaats je de hele fotobibliotheek in de cloud, zodat je altijd op ieder apparaat je foto’s kunt bekijken. De iCloud-fotobibliotheek vind je ook terug in een aparte webapp op iCloud.com en je kunt daar ook handmatig foto’s uploaden. iCloud-fotobibliotheek ging officieel van start met de komst van de Foto’s-app voor de Mac. Dit was destijds de opvolger van iPhoto. iCloud-fotobibliotheek is standaard beschikbaar voor elke gebruiker. Je opgeslagen foto’s en video’s tellen wel mee voor je opslagcapaciteit van iCloud. Heb je een grote foto- en videocollectie, dan raden we aan om extra opslag te kopen.

Bekijk ook iCloud Fotobibliotheek: alles wat je moet weten Dankzij iCloud Fotobibliotheek worden al je foto’s en video’s van je verschillende apparaten gesynchroniseerd, zodat je altijd alles bij de hand hebt. Ook zorgt het ervoor dat je minder lokale opslag nodig hebt op je iPhone, iPad of Mac. Lees hier hoe het werkt en wat je ermee kunt.

Zoek mijn Vrienden

Zoek mijn Vrienden is een dienst in de Zoek mijn-app, waarmee je de locatie van vrienden kunt zien. Je geeft via iCloud aan of Zoek mijn vrienden je locatie mag volgen. Ook kun je tijdelijk het delen van je locatie uitzetten of een notificatie ontvangen als een vriend in de buurt is of een bepaald gebied verlaat. Met Zoek mijn vrienden zie je in één oogopslag waar je vrienden uithangen. Je kunt ervoor kiezen je locatie permanent te delen of slechts tijdelijk.

Bekijk ook Vrienden terugvinden met de Zoek mijn-app: nu ook extra nauwkeurig! Met Zoek mijn Vrienden op de iPhone kan je de locatie van je vrienden, familie of andere contactpersonen bekijken. Je checkt de locatie op een kaart, bijvoorbeeld als je af wil spreken. In deze gids leggen we je alles uit over Zoek mijn Vrienden.

Zoek mijn iPhone

Naast dat je in de ‘Zoek mijn’-app je vrienden eenvoudig kan volgen, kun je via deze app ook een zoekgeraakte iPhone, iPad, Apple Watch of Mac snel terugvinden. iCloud toont al je Apple-toestellen op de kaart en geeft aan of het toestel online is. Je kunt een geluid laten afspelen of het toestel op afstand wissen of blokkeren. Het enige wat je hoeft te doen, is ‘Zoek mijn iPhone’ activeren in de instellingen van iCloud. Hoe dat moet, lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

Beveiliging van iCloud

Wie zijn persoonlijke gegevens in iCloud onderbrengt, wil natuurlijk wel dat dit veilig gebeurt. Apple maakt voor alle functies van iCloud gebruik van versleuteling, zodat de gegevens niet door kwaadwillenden kunnen worden ingezien. Dit geldt voor zowel de communicatie met de iCloud-servers als de opslag van alle data. Wachtwoorden en creditcardgegevens in de iCloud-sleutelhanger worden extra goed beveiligd.

Daarnaast ben je als gebruiker verplicht om een sterk wachtwoord te kiezen, dat bestaat uit minimaal 8 tekens, waaronder een cijfer, hoofdletter en kleine letter. Apple heeft nog meer beveiligingsmaatregelen geïntroduceerd, zoals extra tussenstap voor het inloggen, die we in onderstaande tip verder toelichten.

Bekijk ook Tweefactorauthenticatie voor Apple ID en iCloud: zo werkt het op iOS en macOS Tweefactorauthenticatie is een beveiligingsmethode voor je Apple ID en iCloud-account. Dankzij deze functie is er een extra stap vereist zodra er ingelogd wordt met jouw Apple ID. In dit artikel lees je er alles over.

Bekijk ook Hoe goed zijn jouw gegevens in iCloud beveiligd? Hoe zit het met de beveiliging van iCloud-data? Zijn je gegevens met end-to-end encryptie versleuteld en hoe zit het met je privacy? In deze gids leggen we uit hoe de iCloud beveiliging precies geregeld is en hoe goed jouw gegevens met encryptie zijn beveiligd.