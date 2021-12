Het is tijd voor een nieuwe iCulture podcast! In deze twaalfde aflevering van 2021 blikken we terug op het afgelopen jaar. Wat waren de grootste hoogte- en dieptepunten? Wat vonden wij de beste aankondiging en waar kijken we liever niet meer op terug? Je hoort het in de iCulture podcast!

iCulture Podcast S03E12

Was het de MacBook Pro of ben je toch voor een nieuw setje AirPods gegaan? In deze aflevering van de iCulture podcast bespreken Elger (@elger), Benjamin (@benjaminrk) en Gonny (@gonny) wat dit jaar het meest is opgevallen. De beste producten, de grootste tegenvallers… maar ook op welke manieren Apple ons het meest heeft verrast. Wil je weten wat er rondom Apple in 2021 zoal is gebeurd? Luister en je weet het!





iCulture podcast S03E12, de shownotes

[00:00] Introductie

[01:03] Onze favoriete producten van 2021

[10:52] Het belangrijkste nieuws van 2021

[23:44] De grootste teleurstelling van 2021

[33:38] De grootste verrassing van 2021

[40:47] Afsluiting

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple

iCulture Podcast abonneren en beluisteren

Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!

Zo abonneer je op de iCulture podcast:

Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via de Podcasts-app, iTunes, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.

1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we interviewen appmakers, testen producten, maken uitlegfilmpjes op YouTube en Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen, afgewisseld met boeiende interviews.