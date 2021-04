Sinds juni vorig jaar is Apple bezig om Nederland en België in kaart te brengen . Nadat de pagina met Nederlandse Apple Maps-locaties tijdelijk was weggehaald is deze nu weer terug, met meer locaties dan ooit.

Apple-auto’s terug op Nederlandse wegen

Kortgeleden werden we door een iCulture-lezer getipt dat de Nederlandse pagina met Apple Maps-rijroutes offline was gehaald. Sinds zaterdag 3 april is de pagina terug, waarbij de lijst flink is uitgebreid. Alle Nederlandse provincies staan nu opgesomd, voorzien van de aanduiding april-mei 2021. Dat Apple voorkeur lijkt te hebben voor rondrijden in het voorjaar en de zomer, zou ermee te maken kunnen hebben dat de weersomstandigheden dan beter zijn, waardoor de beelden er fleuriger uit zien, met minder kans op een grauwe wolkenlucht, mist en regen.



Apple Kaarten-auto’s rijden in alle provincies

In alle twaalf provincies gaat Apple in april en mei rondrijden met auto’s. Tijdens een uitstapje in eigen land heb je dus wat te doen met je huisgenoten in de auto: wie ziet als eerste de Apple Maps-auto’s rijden? De duidelijk herkenbare auto’s brengen wegen, fietspaden, kruispunten en andere verkeerssituaties in beeld, wat uiteindelijk moet leiden tot beter kaartmateriaal. Ook groenvoorzieningen worden in de toekomst duidelijker getoond, zodat een gebied dat in werkelijkheid erg bebost is ook op de kaart groen is ingekleurd.



De nieuwe lijst met bestemming voor Apple Kaarten-auto’s.

In februari 2020 ontdekten we de eerste auto’s in België. In juni 2020 ging het verzamelen van kaartmateriaal officieel van start, zowel in Nederland en België. Sindsdien lijkt het in België wat stil te staan: op de speciale pagina met geplande routes voor de Apple Maps-auto’s staat de periode nog steeds op juni 2020 voor de regio’s Brussel en Vlaanderen. In Nederland lijkt er sprake van wat meer actie. Na de aanvankelijke rondritten in de regio Noord-Brabant (Best, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Veldhoven en Waalre) zijn nu alle 12 provincies aan de beurt.



De voormalige Nederlandse pagina voor Apple Maps-routes.

Zo herken je de Apple Maps-auto’s

De auto’s zijn voorzien van speciale apparatuur, dat zoveel mogelijk beelden vastlegt om achteraf te kunnen analyseren. Voordat ze aan Apple Maps worden toegevoegd maakt Apple gezichten en nummerborden van auto’s onscherp. Huisnummers zijn nog wel te zien om je te kunnen oriënteren.

De beelden die op straatniveau zijn vastgelegd worden op meerdere manieren gebruikt. Zo wordt het basis-kaartmateriaal aangepast, om te zorgen dat afritten en kruisingen beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Mocht je een foutmelding voor Apple Kaarten hebben gedaan, dan kan de auto extra rondrijden op die plek, om te zorgen dat de kaart voortaan klopt. Maar Apple kan de beelden óók gebruiken voor toekomstige Look Around-functies in Nederlandse steden, waarbij je realistisch kunt rondkijken in een bepaalde stad. In veel Amerikaanse steden is dit al mogelijk, in Nederland nog niet. Apple’s Look Around-functie lijkt op Google’s Street View, maar de beelden zijn vaak van een hogere resolutie. Ook bij Apple zijn de gezichten van passanten onherkenbaar gemaakt.