Update 11 augustus 2021: Na bijna twee jaar begraaft Apple de strijdbijl. Volgens The Washington Post zijn Apple en Corellium tot een overeenkomst gekomen. Corellium blijft hun product verkopen, maar het is onbekend wat de onderlinge afspraken zijn. In december vorig jaar besloot de Amerikaanse rechter al dat Corellium eerlijk gebruik maakte van Apple’s code, maar Apple bleef tot voor kort doorprocederen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 16 augustus 2019:



Apple klaagt Corellium aan

De rechtszaak is aangespannen bij de districtsrechtbank in het zuiden van Florida. Corellium heeft een virtualisatieoplossing voor mobiele apparaten, maar heeft daarbij iOS volledig gekopieerd. Apple klaagt: “Corellium heeft simpelweg alles gekopieerd: de code, de grafische gebruikersinterface, de iconen, alles in exacte details.” Corellium presenteert het als een serieuze oplossing voor beveiligingsonderzoekers.

Het is dus niet zo dat Corellium toestellen verkoopt waarop een nepversie van iOS draait. Wel is het zo dat Corellium fikse prijzen vraagt voor de service die ze aanbieden. Via het web of via een lokale installatie, die $1 miljoen per jaar kost, kun je een virtuele versie van iOS draaien. Apple beschouwt het echter als illegale kopieën van iOS.

In augustus liet Corellium tijdens de Black Hat-conferentie de nieuwste oplossing zien: CORSEC. Volgens de makers draait de software “de echte iOS, met echte bugs en echte exploits”. Je kunt met de software een iPhone XR, XS, XS Max of iPads nabootsen. Vervolgens download je een iOS-build van de Apple-servers en Corellium laat dan een volledig functionerende replica zien. Je kunt ook meerdere kopieën van een virtueel apparaat maken. Volgens Apple worden daarbij meerdere illegale kopieën van iOS gemaakt. Iets soortgelijks geldt voor iTunes, dat je ook virtueel kunt gebruiken met de tools van Corellium.

Apple geeft iOS en andere software nooit aan licentie aan anderen. De inzet van de rechtszaak is dat de producten van Corellium worden verboden en dat de in gebruik zijnde installaties worden vernietigd.