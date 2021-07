RCS is de opvolger van SMS en is veel veiliger. Toch houdt Apple al jarenlang de boot af. Waarom toch? In dit artikel ook antwoord op de vraag: waarom zou je het willen hebben? En wat doen de Nederlandse providers?

iMessage krijgt in iOS 15 weer handige verbeteringen, maar één ding ontbreekt al jaren: de ondersteuning voor Rich Communcation Services, oftewel RCS. De providers spraken er in 2012 al over en in 2019 zou Apple gesprekken hebben gevoerd maar er zijn nog steeds geen aanwijzingen dat eraan wordt gewerkt. De drie grote Amerikaanse providers zijn nu overgestapt naar RCS, Samsung biedt het sinds oktober aan in de Berichten-app en Google stelt RCS beschikbaar aan alle Android-gebruikers in Nederland. Je bent dan niet meer afhankelijk van je provider. En dat laatste is goed nieuws, want in Nederland biedt alleen Vodafone ondersteuning voor RCS. Maar iPhone-gebruikers grijpen op alle fronten mis – en dat ligt aan Apple.



Waarom je RCS zou willen hebben

Als je een berichtje via iMessage stuurt, is dat versleuteld. Heb je alleen vrienden binnen het Apple-ecosysteem, dan werkt het goed, maar zodra je iets naar een Android-gebruiker wilt sturen valt iOS terug op SMS. Dit is te herkennen aan de groene tekstballonnetjes. SMS is onveilig omdat het niet end-to-end versleuteld is en waardoor berichten gemakkelijk zijn te onderscheppen. Toch wordt het nog steeds gebruikt voor belangrijke, privacygevoelige communicatie. De vaccinatie-herinneringen van de GGD worden per SMS verstuurd en voor het inloggen bij allerlei diensten krijg je soms beveiligingscodes via SMS. Bedrijven als UPS, KLM, DHL, DPD, Tikkie, Aegon, ABN AMRO, ING, Knab, ICS, Facebook, Telegram, Clubhouse, Paypal, Google Nest en meer sturen codes per SMS toe. Iedereen weet dat SMS onveilig is en dat er een beter alternatief is, maar Apple lijkt er geen haast mee te hebben.

Het gevolg is dat veel iPhone-gebruikers liever niet de Berichten-app van Apple gebruiken. Als je veel vrienden met Android hebt is het aantrekkelijker om WhatsApp te gebruiken. Je hebt dan veel meer functies: zo kun je foto’s en video’s versturen, stickers gebruiken, groepsgesprekken voeren en zien wanneer iemand een bericht typt of jouw bericht ontvangt. Bij SMS heb je al die functies niet, maar RCS ondersteunt het wel.

Als Apple ondersteuning voor RCS gaat bieden, wordt het aantrekkelijker om in een gemengde vriendengroep de Berichten-app te gaan gebruiken. RCS is dus niet alleen een veiliger alternatief voor SMS (RCS biedt sinds eind 2020 end-to-end versleuteling), maar biedt ook veelgebruikte extra’s die je van WhatsApp kent, zoals audioberichten en grote bestanden versturen. Verderop in dit artikel zetten we de voor- en nadelen van RCS nog eens op een rijtje.

Waarom Apple geen RCS wil

RCS past helemaal in het straatje van Apple: het biedt betere beveiliging en privacy, twee onderwerpen die Apple na aan het hart liggen. We kunnen alleen maar gissen waarom Apple geen haast maakt.

Reden #1: Apple vindt dat het met iMessage al een prima beveiligde oplossing heeft. Openzetten voor RCS ondermijnt de superioriteit van Apple’s eigen oplossing. Dit lijkt mij onzin, want nu staat iMessage open voor SMS en dat is veel onveiliger. Bovendien brengt Apple de eigen klanten in gevaar door het onveilige SMS te blijven ondersteunen.

Reden #2: iMessage zorgt voor een prima ‘wallet garden’ waardoor mensen loyaal aan de iPhone blijven. Ook dit is een slecht argument, omdat Apple mensen met een gemengde vriendengroep nu wegjaagt uit iMessage. Als ze op WhatsApp overstappen wordt de stap naar een Android-toestel alleen maar makkelijker.

Reden #3: Het is technisch heel moeilijk om in te bouwen. Dit kan wel zo zijn, maar Apple staat er nu juist om bekend dat ze hard- en software in eigen hand hebben en daar volledige controle over hebben. Google slaagt er met Android ook in om RCS te ondersteunen op een platform met honderden verschillende fabrikanten en duizenden toestelvarianten. Dan moet het Apple ook lukken.

RCS in Nederland

Het is goed nieuws als Apple ooit RCS gaat ondersteunen. Maar hebben we er dan ook meteen iets aan in Nederland? Vaak zijn we met de uitrol van diensten immers pas jaren later aan de beurt. Ook op dat punt is er goed nieuws: Google heeft afgelopen najaar RCS-ondersteuning toegevoegd aan de Berichten-app in Nederland. Dit werkt op alle recente Android-toestellen, zonder dat je afhankelijk bent van je provider.

De Berichten-app van Samsung had al ondersteuning voor RCS, maar alleen als de provider dat zelf ook aanbood. Sinds december 2020 is het echter standaard aanwezig in de Berichten-app van Samsung, ook zonder providerondersteuning. Dit is te danken aan de wereldwijde uitrol van RCS op Android.

Dat je niet afhankelijk van je provider bent is maar goed ook, want in Nederland heeft alleen Vodafone officiële ondersteuning aangekondigd. Dit is sinds oktober 2020 actief, maar de provider schrijft:

Apple toestel

Apple ondersteunt de wereldwijde RCS-standaard op dit moment niet en geeft geen informatie over de toekomst. Berichten sturen vanuit Android & Samsung naar Apple blijft voorlopig via de traditionele SMS methode verlopen, zonder de nieuwe functionaliteiten. Apple maakt dus wel al gebruik van iMessage, wat vergelijkbaar is met RCS-Chat.

Op zich heeft Vodafone gelijk dat Apple vergelijkbare functionaliteit aanbiedt in iMessage, maar dat lost het probleem nog niet op dat je tussen iPhone en Android nog steeds onveilige SMS-berichten moet uitwisselen en dat je communicatie van belangrijke instanties ook via het onveilige SMS binnenkrijgt.

Voor- en nadelen van RCS

Hieronder zetten we alles nog even op een rijtje wat de plus- en minpunten van RCS betreft.

Dit zijn de voordelen van RCS:

Geen aparte app nodig, het werkt in de Berichten-app van je smartphone.

Veiliger dan SMS dankzij end-to-end encryptie.

Veel meer functies: foto’s sturen, videobellen, emoji gebruiken, groepsgesprekken voeren.

Voelt aan als een moderne chatapp.

Je kunt zien of de gesprekspartner aan het typen is.

Niet afhankelijk van je provider.

Werkt op alle telefoons van alle merken (als de fabrikant het ondersteunt).

Makkelijker chatten met een mix van iPhones en Android-toestellen.

Werkt via telecomnetwerk, dus ook geschikt voor noodberichten en in situaties waar geen internet voorhanden is.

Het is gratis.

Het is een algemene standaard. Er zit geen bedrijf zoals Facebook achter, die je data zou kunnen misbruiken.

Alle communicatie verloopt via één app, niet via verschillende apps van allerlei aanbieders.

Er is geen beperking van 160 tekens.

Dit zijn de nadelen van RCS: