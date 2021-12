Apple heeft de lijst bekendgemaakt van de App Store Award-winnaars 2021. Het gaat om de apps die zichzelf in de kijker hebben gespeeld. Daarnaast is er een lijst van de meest gedownloade apps van het jaar.

Apple reikt al zo’n tien jaar de App Store Awards uit: een jaarlijkse lijst van de ‘beste’ apps en games voor je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en Apple Watch. Meestal gaat het daarbij om relatieve nieuwkomers in de App Store, die op een bijzondere manier gebruik hebben gemaakt van Apple-technologieën zoals ARKit, of die op een andere manier speciale aandacht hebben gekregen. Maar in 2021 heeft Apple gekozen voor een oudgediende: appmaker Toca Boca bestaat al meer dan tien jaar en heeft ondertussen meer dan veertig apps voor kinderen uitgebracht. Zij gaan aan de haal met de belangrijkste prijs, ‘iPhone-app van het jaar’. Apple prees de prijswinnaar voor het “nog steeds meesterlijk vernieuwen van de mogelijkheden tot spelen en zelfexpressie voor kinderen”, ook na tien jaar.



Dit zijn de belangrijkste winnaars:

Apps:

iPhone-app van het jaar: Toca Life World, door Toca Boca

iPad-app van het jaar: LumaFusion, door LumaTouch

Mac-app van het jaar: Craft, door Luki Labs Limited

Apple TV-app van het jaar: DAZN, door DAZN Group

Apple Watch-app van het jaar: Carrot Weather, door Grailr

Games:

iPhone-game van het jaar: League of Legends: Wild Rift, door Riot Games

iPad-ame van het jaar: MARVEL Future Revolution, door Netmarble Corporation

Mac-game van het jaar: Myst, door Cyan

Apple TV-game van het jaar:: “Space Marshals 3, door Pixelbite

Apple Arcade-game van het jaar:: Fantasian, door Mistwalker

De volledige lijst vind je in het persbericht van Apple.

Apple prees ook andere winnaars, zoals Carrot Weather, dat een directe concurrent is voor de eigen Weer-app en Dark Sky, dat Apple eerder overnam. Mogelijk wil Apple daarmee laten zien dat het ook open staat voor concurrerende apps, nu het bedrijf steeds meer onder vuur ligt. Apple plrees LumaFusion als app om video te bewerken, terwijl het in eigen huis iMovie en Final Cut Pro heeft. En de tekstverwerker Craft werd geprezen om z’n efficiëncy en kunstzinnigheid, terwijl het concurreert met Pages.

Trend van het jaar: Verbinding

Naast de ‘beste’ apps en games voor je Apple-devices heeft Apple ook een trend aangewezen. Dit gaat om een ontwikkeling die grote impact had op het leven van mensen. Dit jaar is dat gemakkelijk te kiezen: we zijn door lockdowns en COVID-beperkingen minder vaak in staat om met elkaar af te spreken en de trend van 2021 is volgens Apple dan ook ‘Verbinding’. De winnaars brachten mensen op betekenisvolle manieren bij elkaar, zowel sociaal, persoonlijk als zakelijk.

Among Us! (game), door Innersloth

Bumble (dating), door Bumble Inc.

Canva, door Canva

EatOkra, door Anthony Edwards Jr. en Janique Edwards

Peanut, door Peanut App Limited

De winnaars krijgen een fysieke App Store-award toegestuurd, die lijkt op het blauwe App Store-icoon op de afbeelding. Het is gemaakt van 100% gerecycled aluminium waarmee ook MacBooks en andere Apple-producten worden gemaakt. De naam van de prijswinnaar staat op de achterkant gegraveerd.

Meest gedownloade apps van 2021

Daarnaast heeft Apple een lijst bekendgemaakt van de meest gedownloade apps. Die lijst is per land verschillend. Voor Nederland is de lijst van meest populaire apps nog niet bekendgemaakt, maar in de VS gaat het om de (niet zo heel verrassende) top 5:

Top gratis iPhone-apps: TikTok

YouTube

Instagram

Snapchat

Facebook Top betaalde iPhone-apps: Procreate Pocket

HotSchedules

The Wonder Weeks

TouchRetouch

Facetune Top gratis iPhone-games: Among Us!

Roblox

Project Makeover

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers Top betaalde iPhone-games: Minecraft

Heads Up!

Bloons TD 6

Monopoly

Geometry Dash Top gratis iPad-apps: YouTube

ZOOM

Disney+

Netflix

TikTok Top betaalde iPad-apps: Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Toca Kitchen 2 Top gratis iPad-games: Among Us!

Roblox

Project Makeover

Phone Case DIY

Subway Surfers Top betaalde iPad-games: Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

Monopoly

Five Nights at Freddy’s

Top Apple Arcade-games: