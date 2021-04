Apple heeft laten weten dat de releasedatum van de iMac 2021, iPad Pro 2021 en nieuwe Apple TV 4K halverwege mei is, maar een exacte datum was nog niet bekend. Nu lijkt het erop dat deze producten vanaf 21 mei 2021 beschikbaar zijn.

Vanaf morgen start de pre-order van Apple’s nieuwste producten: de iMac 2021, de iPad Pro 2021 én de Apple TV 4K 2021. Naar verwachting om 14:00 zijn de aankomende producten te bestellen, maar wanneer worden ze geleverd? Dat was tot nu toe nog de vraag, want Apple heeft geen datum gecommuniceerd. Tijdens het april 2021-event onthulde Apple alleen de datum van medio mei, maar nu meldt onder andere Jon Prosser dat 21 mei de datum wordt.



‘Releasedatum iMac 2021 en meer: 21 mei’

Prosser schrijft in een tweet dat de iPad Pro 2021 en Apple TV 4K 2021 allemaal op 21 mei 2021 beschikbaar komen. Dan worden naar verwachting dus ook de eerste bestelde exemplaren aan gebruikers geleverd. Over de nieuwe iMac 2021 laat hij zich niet uit, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat ook die op 21 mei beschikbaar komt.

Verschillende retailers in het Verenigd Koninkrijk schrijven dat de iMac 2021 vanaf 21 mei beschikbaar komt. Dat zou dus betekenen dat de releasedatum van zowel de iMac 2021, iPad Pro 2021 en de Apple TV 4K 2021 allemaal op dezelfde dag is. Apple brengt wel vaker nieuwe toestellen op dezelfde dag uit. Dat was de afgelopen jaren ook het geval met de iPhone en de Apple Watch, met uitzondering van het najaar van 2020.

Het is niet duidelijk waarom Apple nog geen datum gecommuniceerd heeft, maar mogelijk heeft dat te maken met dat Apple nog niet zeker is van de vraag en het totale aanbod. Er geldt nog altijd een chiptekort en ook het mini-LED display van de 12,9-inch iPad Pro zou voor vertraging kunnen zorgen. De iMac 2021 heeft een geheel nieuw design met een 24-inch scherm. Het model heeft een M1-chip, net als de nieuwe iPad Pro 2021. De Apple TV 4K 2021 heeft een snellere A12-chip met een nieuwe Siri Remote. Die Siri Remote is tevens los te bestellen en verschijnt vermoedelijk ook op 21 mei.

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

Check de prijzen bij:

