Apple heeft voor de App Store diverse richtlijnen opgesteld waar appmakers zich aan moeten houden. Rondom die regels is de laatste jaren veel te doen, met onderzoeken naar de mogelijke machtspositie van Apple als gevolg. Als gevolg van een onderzoek door de Japan Fair Trade Commission, kondigt Apple nu een wereldwijde verandering in die App Store regels aan. Makers van zogenaamde reader-apps mogen gebruikers nu vanuit de app rechtstreeks doorsturen naar de website om een account aan te maken. Appmakers hoeven daardoor geen commissie aan Apple te betalen.



Apple verandert App Store regels voor Netflix, Spotify en meer

Onder de reader-apps vallen veel categorieën en bekende apps. Het gaat om apps van digitale magazines, kranten, boeken, audio, muziek en video. Deze apps bieden toegang tot content dat eerder aangeschaft is of waar je een abonnement voor kan afsluiten. De bekendste voorbeelden zijn Netflix en Spotify. Het is in deze apps momenteel niet mogelijk om via de app zelf een account aan te maken, omdat Apple makers verplicht om de betaling te laten verlopen via het betalingssysteem van de App Store. Appmakers moeten dan een commissie van 30% afdragen aan Apple. Om dat te omzeilen hebben partijen als Netflix en Spotify het abonneren via de app jaren geleden al stopgezet.

Maar volgens de App Store regels was het dan niet toegestaan om in de app via een knop of link rechtstreeks te verwijzen naar de website voor het aanmaken van een account. Naar aanleiding van het onderzoek in Japan komt daar nu dus verandering in. Netflix mag daardoor in de app bijvoorbeeld een knop toevoegen naar de website, zodat een gebruiker zich daar in een paar tikken kan registreren en abonneren op de betaalde dienst. Momenteel zie je na het downloaden van de Netflix-app alleen een bericht dat je je via de website kan registreren, zonder directe verwijzing. Die verwijzing kan dus in een update toegevoegd worden, zodra de nieuwe regels in gaan.



Met de nieuwe regels mag Netflix een knop toevoegen die gebruikers doorverwijst naar de website.

Apple zegt dat de nieuwe App Store-regels begin 2022 ingevoerd worden. Apple zegt in een reactie dat in-app aankopen via de App Store “nog steeds de veiligste en meest betrouwbare betaalmethode voor gebruikers is”, maar dat ze ontwikkelaars willen helpen om het “gebruikers makkelijker te maken zich te registreren voor apps en diensten”. Daar was dus wel een uitgebreid onderzoek van de Japan Fair Trade Commission voor nodig.

Geen gevolgen voor Epic Games

De veranderende regels is dus niet het gevolg van de langlopende rechtszaak tussen Apple en Epic Games, de maker van Fortnite. Epic Games wil dat het mogelijk wordt om apps buiten de App Store aan te bieden en om gebruikers voor in-app aankopen te laten betalen met een eigen betaalsysteem. Die regels blijven zoals ze zijn, waardoor er voor games en andere apps met in-app aankopen niets verandert.

Eerder kondigde Apple al een andere versoepeling van de App Store-regels aan, waardoor ontwikkelaars betaalmogelijkheden buiten de App Store mogen promoten, bijvoorbeeld via e-mail. Het is echter nog steeds niet mogelijk om dit in de app zelf te doen.