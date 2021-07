Apple heeft iOS 14.7 uitgebracht. De update een aantal verbeteringen naar de iPhone en iPad. In dit artikel nemen we de nieuwe functies van iOS 14.7 met je door.

iOS 14.7 beschikbaar: dit zijn de nieuwe functies

Je zou het door al het iOS 15-nieuws bijna vergeten, maar Apple had ook nog een nieuwe update van iOS 14 in ontwikkeling. iOS 14.7 is alweer de zevende grote update voor de iPhone. Beide updates zijn nu beschikbaar voor zowel de iPhone als iPad en bevatten een aantal fijne verbeteringen, waaronder eentje voor de Weer-app op de iPhone.

#1 Luchtkwaliteit meten in de Weer-app

iOS 14.7 bevat een nieuwe functie voor Nederland. In de Weer-app in iOS 14.7 kun je namelijk de luchtkwaliteit bekijken. Met een gekleurde balk zie je hoe schoon de lucht ongeveer is. Behalve in de Weer-app zie je dit ook in de Kaarten-app en op de Apple Watch in watchOS 7.6.

Je leest er meer over in ons artikel over de luchtkwaliteit in de Weer-app in iOS 14.7. In iOS 15 voegt Apple nog veel meer functies aan de Weer-app toe.

#2 Timer op de HomePod via Woning

Het is al veel langer mogelijk om een timer op de HomePod in te stellen, maar dat moest dan altijd via Siri. Er was geen handmatige manier om via een app een timer voor de HomePod te activeren. In iOS 14.7 kan dat wel, namelijk via de Woning-app. Zodra je de HomePod daar lang ingedrukt houdt, verschijnt de optie voor de timer vanzelf in beeld.

#3 Ondersteuning MagSafe Battery Pack

Onlangs kondigde Apple de MagSafe Battery Pack aan, een nieuw accessoire die werkt met MagSafe op de iPhone 12. Het is een powerbank die je magnetisch achterop de iPhone plakt, zodat de iPhone veel langer mee gaat. Om de powerbank volledig te benutten, heb je iOS 14.7 of nieuwer nodig. Zo kun je de accustatus bekijken via de Batterij-widget, met bijpassend icoontje.

#4 Verbetering voor Podcasts-app

De Podcasts-app krijgt sinds de vernieuwing van iOS 14.5 veel kritiek en stap voor stap past Apple een aantal opties aan en voegt nieuwe mogelijkheden toe. Vanaf iOS 14.7 kun je in je bibliotheek ervoor kiezen om alle shows te bekijken of alleen de shows die je zelf volgt. Je vindt deze optie bij Bibliotheek > Programma’s en vervolgens kun je daar kiezen voor Gevolgd of Alle. De optie Alle geeft naast de programma’s die je volgt ook de shows die je eerder beluisterd hebt.

#5 Apple Card Family verbetering

In de VS kunnen iPhone-gebruikers de Apple Card aanvragen. Sinds enige tijd is er ook Apple Card Family, waarmee je een betaalkaart kan delen met leden van het gezin. Vanaf iOS 14.7 is er een optie om kredietlimieten te combineren en kun je een gezamenlijk account delen met een bestaande Apple Card-gebruiker. Deze functie is dus helaas niet beschikbaar in Nederland of België, maar mocht het ooit onze kant op komen weet je in ieder geval wat er mogelijk is.

#6 Bugfixes en verbeteringen

Apple heeft in iOS 14.7 ook wat andere bugfixes en verbeteringen achter de schermen doorgevoerd. Zo is er een probleem opgelost waardoor het delen van een afspeellijst niet mogelijk was in Apple Music en is ook het probleem met Dolby Atmos en lossless audio in Apple Music opgelost. Bovendien was er een probleem waarbij de waarschuwing voor batterijservice op de iPhone 11 na een herstart verdween en konden braille displays verkeerde informatie tonen bij het opstellen van een e-mail. Deze problemen zijn nu allebei opgelost. Ook de eerdere wifi-bug is in iOS 14.7 opgelost.

De afgelopen maand is er bij sommige gebruikers met iOS 14.6 een probleem met de batterijduur, waardoor de iPhone erg snel leeg is. Hoewel we het nog niet zeker weten, hopen we dat Apple dat in deze update verholpen heeft. Mochten we meer weten over exacte bugfixes met betrekking tot dit probleem, dan lees je hier meer.

Releasenotes iOS 14.7

Hieronder vind je de complete releasenotes van iOS 14.7.

iOS 14.7 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen voor je iPhone: Ondersteuning voor MagSafe-batterijpakket voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Aan de Woning-app is de mogelijkheid toegevoegd om timers op de HomePod te beheren

Informatie over de luchtkwaliteit is nu beschikbaar in Weer en Kaarten voor Canada, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Zuid-Korea

In de Podcasts-bibliotheek kun je nu kiezen of je alle programma’s wilt zien of alleen gevolgde programma’s

Menuoptie ‘Deel afspeellijst’ ontbrak in Apple Music

Het afspelen van Dolby Atmos- en Lossless-audio in Apple Music werd mogelijk onverwacht gestopt

De melding over batterservice die verdwenen kon zijn na opnieuw opstarten van sommige iPhone 11-modellen is hersteld

Op brailleleesregels kon ongeldige informatie worden weergegeven bij het schrijven van e-mailberichten Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 14.7 downloaden

Om iOS 14.7 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

