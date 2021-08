Apple heeft prijsveranderingen doorgevoerd in de Europese App Store. Een aankoop van €1,09 kost voortaan €0,99, enzovoort. Ook in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk wordt alles goedkoper, maar in Georgië en Tadzjikistan gaan de prijzen juist omhoog.

Vanavond was App Store Connect tijdelijk offline en nu weten we waarom dat is: Apple moest het dashboard voor ontwikkelaars aanpassen, omdat er wijzigingen in de prijsniveau’s aankomen. In een nieuwspost geeft Apple aan dat soms de prijzen aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat de belastingtarieven of de valutawaarden veranderen. Dat is ook nu het geval. De komende dagen zullen de prijzen worden aangepast. Apple hanteert hiervoor verschillende niveau’s, zogenaamde tiers. In tier 1 zal de prijs omlaag gaan van €1,09 naar €0,99. Hieronder zie je de verschillende tiers 0 t/m 10 en 51 t/m 61, om een idee te krijgen.



Voorheen golden de prijsniveau’s €1,09, €2,29, €3,49, €4,49 enzovoort. Nu is dat €0,99, €1,99, €2,99, €3,99 en €4,99 – wel zo makkelijk.

De prijsverlaging geldt voor alle landen waar de euro het betaalmiddel is, behalve in Montenegro. Het geldt voor apps en in-app aankopen, maar niet voor automatisch abonnementen die automatisch vernieuwd worden. Als je een lopend abonnement hebt kan het daarom zin hebben om tijdelijk op te zeggen, zodat je voortaan de nieuwe (lagere) prijs gaat betalen.

In 2017 verhoogde Apple de prijzen in de App Store van €0,99 naar €1,09. Toen werden de valutakoersen als belangrijkste reden genoemd. Nu de prijzen omlaag gaan lopen de europrijzen weer gelijk op met de dollarprijzen (€0,99 = $0,99).

Dat de prijzen in Georgië en Tadzjikistan omhoog gaan heeft te maken met nieuwe BTW-tarieven van 18% in beide landen. Daarnaast zullen ontwikkelaars bij aankopen in Italië iets meer verdienen vanwege een verlaging van de Digital Services Tax.