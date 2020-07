De Apple Watch werkt optimaal bij een temperatuur tussen de 0 en 35 graden. Soms kunnen de temperaturen behoorlijk oplopen, bijvoorbeeld als je aan het opladen bent, in de sauna zit, of urenlang in de zon ligt te bakken. Wat kun je doen om een oververhitte Apple Watch te voorkomen?

Oververhitte Apple Watch

De Apple Watch is een elektronisch apparaat en werkt alleen goed bij gangbare temperaturen tussen de 0 en 35 graden. Als het horloge te heet wordt kan dit schadelijk zijn voor de batterij. Bij een uitgeschakelde Apple Watch zijn temperaturen tussen de -20 tot en met 45 graden Celsius acceptabel. Het komt echter regelmatig voor dat mensen hun Apple Watch opladen en merken dat het horloge daardoor oververhit raakt. Daarna lukt het opladen niet meer en zit er niets anders op dan te laten afkoelen. Al deze situaties bespreken we hieronder.

Wanneer wordt je Apple Watch te warm?

De Apple Watch mag niet lange tijd in direct zonlicht liggen. Je moet de Apple Watch dan ook niet op warme dagen op het dashboard van je auto laten liggen. Je loopt dan niet alleen het risico van diefstal, maar het kan ook je horloge beschadigen, waardoor de gebruiksduur van de batterij korter wordt. Ook is de Apple Watch eigenlijk niet geschikt om mee te nemen naar de sauna, vanwege de hoge temperaturen. Douchen is bij de meeste modellen wel toegestaan, maar daarbij zal de temperatuur zelden boven de 35 graden komen. Kleine afgesloten ruimtes waar het heel warm is kun je het beste vermijden. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan wanneer je in een volgepakte toeristenbus door een woestijngebied rijdt. In dat geval kun je het horloge beter even uitschakelen, als je bang bent voor oververhitting.

Niet alleen hitte is een probleem; ook bij extreme kou kun je te maken krijgen met temperatuurproblemen. In onze tip over iPhone bij koud weer gebruiken raden we aan om het apparaat onder een dikke laag kleding te dragen. De mouwen van een warme winterjas en goede handschoenen zijn vaak voldoende om je Apple Watch te beschermen tegen extreme kou.

Hoe merk je dat je Apple Watch oververhit raakt?

Als de Apple Watch te heet wordt, zal het horloge in eerste instantie de interne temperatuur proberen te regelen. Je merkt dit aan afwijkend gedrag: de Apple Watch reageert wat trager en probeert zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Alle handelingen die veel processorkracht vergen, probeert het horloge zoveel mogelijk te beperken. Je kunt als volgt merken dat de Apple Watch probeert om de interne temperatuur te reguleren:

Het opladen duurt langer of werkt tijdelijk niet.

Het scherm wordt gedimd.

Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur op het scherm (zie afbeelding).

Het uitwisselen van gegevens gaat trager of werkt tijdelijk niet.

Apps werken niet meer goed of vertonen onvoorspelbaar gedrag.

De 4G-functie (indien aanwezig) schakelt uit.

Oververhitte Apple Watch tijdens opladen

Een oververhitte Apple Watch treedt meestal op tijdens het opladen. Mensen merken dat de Apple Watch erg heet wordt en stopt met opladen. Een oplader produceert altijd warmte en meestal lukt het om daarbij de temperatuur binnen acceptabele grenzen te houden. Het beste is om de Apple Watch van de lader te halen, uit te schakelen en op een veilige plek te laten afkoelen. Zet het horloge pas daarna weer aan.

Dat het opladen tijdelijk trager gaat of stopt, is eigenlijk positief. Kwalitatief goede opladers zijn namelijk voorzien van een beveiliging tijdens oververhitting, om te voorkomen dat er brand uitbreekt. Deze laders stoppen tijdelijk met opladen of schakelen over op een trager oplaadproces, om je te beschermen. Bij goedkope laders uit China van €5 zit die beveiliging er niet in en heb je wat meer kans dat je huis afbrandt.

Heb je continu last van oververhitting tijdens opladen, dan is het goed om eens te kijken of je wel een originele lader gebruikt. Ligt het niet aan de oplader, dan raden we aan om even contact met Apple op te nemen, om te kijken of alles technisch in orde is met je Watch.

Wat te doen met een Apple Watch die te warm is?

Ben je bang dat je Apple Watch overhit raakt en ben je zelfs bang dat daardoor brandwonden kunnen ontstaan? Haal het horloge dan van je pols en zet het uit. Leg de Apple Watch op een koele plek in de schaduw. Liever niet in de koelkast, omdat een snelle temperatuurwisseling kan zorgen voor plotselinge krimp of uitzetting van materialen. De componenten in de Apple Watch zijn erg klein en er kan zomaar een contactpuntje losraken door plotselinge krimp.

Als je de Apple Watch aan het opladen was, haal je het horloge van de adapter en wacht tot het is afgekoeld. Zorg daarna voor een goed geventileerde ruimte in de schaduw om de Apple Watch na verloop van tijd weer op te laden. De lichtnetadapter en de magnetische oplaadkabel mogen niet afgedekt zijn en je kunt ze beter ook niet inbouwen in een krap kastje of doosje. Tijdens het opladen mag er bovendien geen huidcontact zijn. Doe de Apple Watch af als je aan het laden bent.

De hartslag-app op de afbeelding bovenaan dit artikel is HealthDash.

