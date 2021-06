Het duurt nu niet lang meer voordat Apple ons alles gaat vertellen over iOS 15, watchOS 8, macOS 12 en meer: de WWDC 2021 komt eraan! Net als vorig jaar wordt de WWDC 2021 volledig digitaal gehouden, met een van tevoren opgenomen presentatie waar alle nieuwe functies (en misschien wel nieuwe producten!) aangekondigd gaan worden. Je kan de WWDC 2021 zelf live volgen via dit artikel, maar ook zeker de rest van de week op iCulture. Dit artikel is het startpunt voor jouw WWDC-week. Op de dag van het event vind je hier de liveblog, maar later ook nog de samenvatting van de WWDC 2021!

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is de keynote van de WWDC 2021?

De datum van de WWDC 2021 is 7 juni tot 11 juni. Op 7 juni om stipt 19:00 Nederlandse tijd kun je de jaarlijkse keynote live bekijken, onder andere via YouTube. In de presentatie nemen Tim Cook en andere Apple-prominenten ons mee langs de nieuwste softwareupdates, nieuwe functies en mogelijk nieuwe producten. De presentatie is van tevoren opgenomen en komt vanuit Apple Park, het hoofdkantoor van Apple. Verwacht dus geen live reacties van publiek of bloopers van de presentatoren. Alles zal zich in rap tempo opvolgen, zo hebben we in eerdere soortgelijke presentaties al gezien. Als je een idee wil krijgen van de eerdere presentaties, lees dan onze special van vorig jaar. Daar kun je de presentatie van 2020 nog eens rustig bekijken:

Je kan uiteraard ook deze keer weer zelf de livestream van het Apple-event volgen op al je Apple-apparaten, computer of televisie. Op de dag van het event lees je op iCulture ook alle aankondigingen en andere interessante details omtrent deze presentatie, dus hou de website de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als je niet zelf live kunt kijken, vind je op iCulture ook aan het eind van de avond in dit artikel de video. Je kan dan op je gemak alles rustig terugkijken. Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier ook een overzichtelijke samenvatting van de WWDC 2021-keynote, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat het event ongeveer twee uur zal duren.

Verwachtingen Apple’s WWDC 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor de WWDC in het kort:

Alle softwareversies komen zo goed als zeker voorbij, maar wat Apple precies gaat aankondigen is nog de vraag. Er is de afgelopen weken relatief weinig informatie gelekt, dus veel functies zullen nog een verrassing zijn. Dat maakt de presentatie wat ons betreft alleen maar leuker. Dat Apple ook nieuwe producten in petto heeft die ook getoond gaan worden, is volgens betrouwbare bronnen zeer waarschijnlijk. Het zou dan vooral gaan om nieuwe MacBook Pro’s, met een snellere Apple Silicon-chip en nieuw design.

Je leest er nog veel meer over in ons uitgebreide artikel met WWDC 2021 verwachtingen.

Luister onze podcast

Heb jij onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan nog snel, want daarin blikken we onder andere vooruit op de WWDC 2021 en nog veel meer.

Download de iCulture- en Apple Developer-app

Als je niks wil missen van de WWDC, zijn er twee apps die we kunnen aanbevelen: onze eigen iCulture-app en Apple’s Developer-app. Met de iCulture-app blijf je op de hoogte van al het nieuws en krijg je pushberichten zodra het nieuws bekend is. Je kan zelf kiezen welk type pushberichten je wil ontvangen, dus je hebt het helemaal zelf in de hand. Met de app kun je ook discussiëren met andere lezers over de aankondigingen zodra ze bekendgemaakt zijn.

De Apple Developer-app is de plek waar je alles rechtstreeks van Apple (in het Engels) volgt. Je kan de sessies voor ontwikkelaars bekijken en meer technische achtergrondinfo vinden over hoe je als ontwikkelaar de nieuwe functies kunt implementeren in jouw app. Zoals de naam al zegt is de Developer-app vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Als bonus krijg je ook nog leuke stickers voor iMessage in de stijl van WWDC.

Kom in de stemming met de wallpapers

Net als bij de vorige events kun je je iPhone weer een likje WWDC geven dankzij deze mooie WWDC-wallpapers van de wallpaperkunstenaar @AR72014. Er zijn talloze varianten, met Memoji, logo’s en nog veel meer.



WWDC 2021-wallpapers gecombineerd met een iOS 15-concept.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We hebben onlangs op iCulture ook een poll gehouden over de WWDC 2021. We vroegen je naar welke mogelijke aankondiging je het meest uitkijkt. Op moment van schrijven staat iOS 15 bovenaan, nipt gevolgd door de mogelijke MacBook Pro’s. Heb jij een andere aankondiging waar je niet op kan wachten? Stem dan in onze poll.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij:

Als je van plan bent om na de keynote een beta van de nieuwe softwareversies te installeren, dan adviseren we altijd om daar een testtoestel voor te gebruiken en niet het toestel wat je dagelijks nodig hebt. Er kunnen in beta’s altijd fouten zitten die ervoor zorgen dat je toestel niet goed werkt. Zeker de eerste beta’s zijn vaak instabiel en niet alle apps werken goed. Je leest in ons artikel alvast alles over beta’s installeren op iPhone, iPad en Mac. De publieke beta van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS verwachten we pas tegen het einde van de maand. Maak ook altijd van tevoren een backup van je iPhone en iPad.