Fitbit heeft een nieuwe wearable, met extra nadruk op stijl en draagcomfort. In onze Fitbit Luxe review lees je of deze acitivitytracker net zo 'luxe' is als de naam doet vermoeden.

Als je de Fitbit Luxe met het al bestaande assortiment vergelijkt, dan zijn er nogal wat overeenkomsten met eerdere modellen. Het uiterlijk lijkt nog het meest op de Inspire 2, terwijl de functionaliteit meer overeenkomt met de Charge 4. Tegelijk is de Fitbit Luxe ook een opvolger voor de Alta, de modieuze wearable uit 2016. De bekende functies voor bewegen, sporten en slapen zitten er gewoon in, maar tegelijk ontbreekt er toch ook wel wat, waaronder GPS en Fitbit Pay. En dat is jammer voor een ‘luxe’ activitytracker die 150 euro kost.

In het kort | Design | Functies | Dit ontbreekt | Voor wie? | Conclusie | Kopen

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De Fitbit Luxe die we hebben getest is de zwarte uitvoering, beschikbaar gesteld voor deze test door de fabrikant.



Fitbit Luxe in het kort

Behuizing van RVS (staal)

Siliconen bandje in 2 formaten

Diverse losse bandjes verkrijgbaar

AMOLED kleurenscherm van 124 x 206 pixels

Optische hartslagmeter met zuurstofmeting

Trilmotor voor notificaties van eigen apps en third party-apps

Geen GPS en NFC (dus ook geen Fitbit Pay)

Geen muziekfuncties via Spotify Connect

Waterbestendig tot 50 meter

Geen fysieke knoppen, bediening door vegen en tikken op het scherm

Afmetingen: 17,6 x 36,3 x 10mm

Batterijduur tot 5 dagen

Adviesprijs: €149,- bij diverse winkels

Design van de Fitbit Luxe

Fitbit’s nieuwste fitnesstracker is compacter en eleganter dan ooit. Het bandje van de Fitbit Luxe is smaller, waardoor het er wat mooier uitziet op een slanke pols, zeker als je het combineert met de (los verkrijgbare) modieuze bandjes die Fitbit ook al voor eerdere modellen op de markt bracht.

Standaard krijg je een bandje in twee formaten. Voor mijn pols met een omtrek van 16cm paste het kleinste bandje goed en ziet het er goed uit. Sommige mensen vinden dit model te compact voor een wat dikkere pols, maar dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Fitbit lijkt zich met deze armband en de bijbehorende bandjes vooral te richten op vrouwen, terwijl de zwarte versie redelijk unisex is.

Goed om je te realiseren is dat de luxe ogende glimmende behuizing van staal alleen aanwezig is op de witte en roze uitvoering van de Fitbit Luxe. Kies je voor het zwarte model op de foto’s, dan heeft de behuizing een matte afwerking en ziet het er wat minder premium uit. In feite is er dan weinig verschil met de Samsung Galaxy Fit 2, die we voor 35 euro (!) in een winkel zagen liggen. Ook zagen we soortgelijke zwarte trackers van fabrikanten als Xiaomi en Huawei. We waren dan ook benieuwd wat Fitbit heeft gedaan om zich van deze budgetmerken te onderscheiden. Wil je duidelijk laten zien dat je de Fitbit Luxe hebt, dan zul je dus roze of wit moeten kiezen.

De armband wordt standaard geleverd met een siliconen armbandje dat aanvoelt zoals de sportarmbanden van de Apple Watch. Dit is prettig om te dragen, mede dankzij het lichte gewicht. Je voelt ‘m nog wel steeds om je pols zitten.

De Fitbit Luxe is de eerste Fitbit-tracker met een AMOLED-kleurenscherm. Dat voegt op zich geen nieuwe functies toe, maar het oogt wel net iets mooier. Draag je een Apple Watch, dan is het wel behoorlijk wennen: de randen zijn echt heel breed en het scherm is echt héél klein. Door het langgerekte design is er nauwelijks ruimte voor tekst. Die tekst wordt bovendien heel erg klein afgebeeld. Om een indruk te geven: een iMessage-notificatie van Daniel kwam binnen als ‘DANIE’ omdat er niet meer letters op het scherm pasten. Het werkelijke scherm is dan ook veel kleiner dan je op het eerste gezicht zou vermoeden, omdat de dikke rand ongeveer 50% van het frontje in beslag neemt. Om dit op te lossen krijg je soms een lichtkrant-weergave voor teksten die niet helemaal op het scherm passen. Wat mij betreft is de wens om alles compacter te maken ten koste gegaan van het gebruiksgemak. Het scherm is bovendien niet always-on, iets wat voor Apple-gebruikers tegenwoordig standaard is.

Een pluspunt van dit nieuwe AMOLED-kleurenscherm is wel, dat het ook buitenshuis goed af te lezen is. Dat was bij eerdere Fitbits nog wel eens een probleem. Minder enthousiast zijn we over het feit dat er geen fysieke knop aanwezig is. Je moet met tikken en vegen door de menu’s navigeren en dat valt door de miniatuurteksten niet echt mee. Het duurt soms ook even voordat het scherm een veeg of tik herkent, omdat het scherm erg klein is en niet zo snel reageert op aanraking. Voor mensen die niet zo heel veel met hun fitnesstracker doen is dit prima, maar ben je van plan om dit als een alternatief voor een smartwatch te gebruiken en ga je intensief met alle functies bezig, dan is het minder ideaal. We zouden dan graag een groter scherm zien, of de terugkeer van de zijknop.

De Fitbit Luxe heeft een batterijduur van vijf dagen, een verademing ten opzichte van de Apple Watch. Dat betekent overigens ook dat je de oplader niet altijd op je nachtkastje hebt klaarliggen en in mijn geval moest ik regelmatig zoeken waar ik de speciale oplader had gelaten. Ook nu is er weer geen sprake van een standaard connector. Dat geldt uiteraard ook voor Apple, maar die houdt al sinds de allereerste generatie vast aan hetzelfde model, terwijl het bij Fitbit regelmatig wisselt. De oplader van de Luxe is gelukkig wel lekker compact en heeft niet meer de vorm van een wasknijper.

Functies van de Fitbit Luxe

Natuurlijk vind je de gebruikelijke fitnessfuncties op de Fitbit Luxe. Stappen tellen of een wandelworkout starten, het zit al tien jaar op dergelijke trackers en de Luxe heeft het ook. Daarnaast kun je je rusthartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en slaap meten. Op termijn kun je ook het zuurstofgehalte in je bloed meten. Sommige wellness-functies die bij de Fitbit Sense-smartwatch werden geïntroduceerd zien we ook terug op de Luxe, zoals stressbeheersing, een stress-score tussen 0 en 100, ‘Mindful Minutes’ en ademhalingsoefeningen.

Na het verzamelen van al deze data kun je op het dashboard in de Fitbit-app allerlei grafieken bekijken. Daarnaast kun je extra data invoeren zoals voeding, waterinname en cyclus. Je krijgt ook een slaapscore en een score voor stressbeheersing. Dit laatste is relatief nieuw en past in een trend om meer aandacht aan je mentale wellness te besteden. Op basis van hartslag, slaap en dagelijkse activiteit wordt gekeken hoe je met stress omgaat. Op de Versa 3 was dit al eerder beschikbaar en het komt ook op alle fitnessarmbanden met een ingebouwde hartslagmeter.

Bij de Fitbit Luxe krijg je 6 maanden gratis Fitbit Premium, met geavanceerde slaapanalyse, een gezondheidsrapport en leuke uitdagingen en spelletjes. Dat laatste is iets wat ik op de Apple Watch wel mis: Apple heeft tamelijk saaie uitdagingen waarbij je je ringen vol moet maken of bijvoorbeeld 20 minuten moet sporten, terwijl ze bij Fitbit uitpakken met vrolijke spelletjes zoals ‘Fit met Bingo’ of virtueel sporten op locaties, waardoor je er zin in krijgt. Je krijgt ook mindfulness- en meditatiesessies, recepten en workouts met audio en video. De proefperiode van 6 maanden wordt na afloop automatisch omgezet naar een maandabonnement van €8,99 of een jaarabonnement van €79,99. Wil je deze functies behouden na de proefperiode, dan zul je er dus voor moeten betalen.

Naast al deze sport- en wellnessfuncties kun je ook een timer of wekker zetten, een herinnering instellen, niet storen inschakelen en notificaties van je smartphone ontvangen. Maar zoals gezegd: de teksten zijn zo klein dat je er eigenlijk niet zoveel aan hebt. En hoewel er best wat functies in zitten is de interface om al deze opties te bereiken niet het meest gebruiksvriendelijk.

Ten opzichte van de Charge 4 zijn er een paar verbeteringen: de Luxe heeft een kleurenscherm en ondersteunt Google’s Fast Pair-systeem voor gemakkelijk koppelen. Dat laatste is uiteraard alleen interessant voor Android-gebruikers. Minpuntje is dat de batterijduur korter is: 5 dagen in plaats van 7 dagen.

Dit ontbreekt er op de Fitbit Luxe

Bij een ‘luxe’ fitnesstracker van 150 euro verwacht je eigenlijk wel alle features, anders had je net zo goed een smartwatch kunnen kopen. Toch ontbreken er features, die we graag hadden gezien. Zo is er geen ingebouwde GPS (de Charge 4 en Sense hebben dit wel). Om realtime je tempo en afstand te kunnen meten tijdens het wandelen en hardlopen zul je dan ook steeds je iPhone moeten meenemen. De Fitbit Inspire 2 heeft ook geen ingebouwde GPS, maar die is aanzienlijk goedkoper.

Ook kun je met de Luxe geen hoogteverschillen meten en je krijgt dus ook niet te zien hoeveel verdiepingen je hebt overbrugd tijdens het traplopen. Er zit geen Spotify Connect op voor het bedienen van muziek en tevens ontbreekt de betaalmethode Fitbit Pay. Vooral met dat laatste had de Luxe zich kunnen onderscheiden, want er zijn niet zoveel techbedrijven met een eigen betaalmethode waarmee je in Nederlandse winkels terecht kunt (Apple, Google, Fitbit en Garmin).

Gezien al deze ontbrekende functies en het feit dat je geen apps kunt installeren, zou ik dan liever doorsparen voor het instapmodel van de Apple Watch.

Iets anders wat maar blijft terugkomen in onze Fitbit-reviews, maar wat we wel even moeten noemen om teleurstellingen na aanschaf te voorkomen: Fitbit werkt niet samen met Apple’s HealthKit en daar zal de komende jaren waarschijnlijk geen verandering in komen. Met workarounds kun je eventueel wel je data synchroniseren.

Voor wie is de Fitbit Luxe?

Fitbit lijkt deze fitnesstracker vooral te hebben gericht op vrouwen die aan hun gezondheid en wellness willen werken en merktrouw zijn aan Fitbit. Ook is het gericht op mensen die een compacte fitnesstracker met een smal bandje willen. Nu ik een tijdlang met het zwarte exemplaar heb rondgelopen, heb ik toch iets meer de voorkeur gekregen voor het exemplaar met zilverkleurige behuizing. Je zit dan wel aan een roze bandje vast, maar die kun je vervangen. Zeker als je vindt dat de Fitbit Luxe er nog te nerdy uitziet als sportaccessoire raad ik aan om eens te kijken naar andere bandjes.

Vind je de Fitbit Luxe wat te duur, dan raden we aan om eens naar de Fitbit Charge 4 te kijken. Die bevat meer functies, heeft een langere batterijduur en is goedkoper, maar ziet er iets minder verfijnd uit. Gaat het je vooral om fitnessfuncties, dan zit je goed met de Charge 4. Vind je stijl belangrijker, dan is de Luxe voor jou. We raden af om voor de Inspire 2 te kiezen, want die biedt minder functies dan de Charge 4 voor dezelfde prijs. Wil je meer functionaliteit, dan biedt Fitbit ook smartwatches zoals de Versa en Sense, maar daarvoor betaal je iets meer. Fanatieke sporters kunnen echter beter naar iets anders uitkijken, want de Fitbit Luxe is meer gericht op wellness en gezondheid dan op mensen die vaak in de sportschool te vinden zijn. Je kunt het dan ook het beste beschouwen als een fitnesstracker van vroeger, waar nu toevallig een scherm in zit, maar waar je niet zo heel vaak op zult kijken. Het kleurenscherm is dan ook wat overkill – en die veroorzaakt bij dit product nou juist de hogere prijs.

Conclusie Fitbit Luxe review

Fitbit maakt het zichzelf wel erg moeilijk met de Fitbit Luxe. Voor honderd euro minder koop je een soortgelijke fitnesstracker uit China of Zuid-Korea met ongeveer dezelfde functies. De meeste consumenten zullen nauwelijks het verschil zien, vooral bij de zwarte uitvoering.

Wat dat betreft hadden we iets meer ‘luxe’ en meer onderscheidende functies verwacht van Fitbit, zoals Fitbit Pay. En door handige extra’s zoals GPS weg te laten is vind ik het moeilijk om aan anderen uit te leggen waarom je de Fitbit Luxe zou moeten hebben.

Eventueel kun je de Special Edition kopen, maar die komt qua prijs (€199) erg dicht bij een instapmodel van de Apple Watch, die een veel groter scherm en meer functies (GPS, Apple Pay) heeft. Al met al is de Fitbit Luxe geen revolutionair product, maar een fitnesstracker voor een bepaalde doelgroep, waarin sommige eigenschappen (slank uiterlijk, kleurenscherm) meer prioriteit hebben gekregen dan andere.

Fitbit Luxe kopen

Je kunt de Fitbit Luxe kopen bij diverse winkels, waaronder Coolblue, Bol.com en de andere bekende adressen. De adviesprijs is €149,- voor het standaardmodel.