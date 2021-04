In 2020 bracht Apple voor het eerst een kleinere iPhone uit in de vorm van de iPhone 12 mini. Samen met de iPhone SE 2020 hebben liefhebbers van compactere iPhones meer keuze tussen de betaalbare en traditionele iPhone SE en de krachtigere en geavanceerdere iPhone 12 mini. Maar uit verkoopcijfers is gebleken dat de iPhone 12 mini lang niet zo goed verkocht. Toch geeft Apple de moed nog niet op, want voor dit jaar staat er wederom een kleinere iPhone gepland. De iPhone 13 mini bevat diverse verbeteringen en bronnen hebben de afgelopen maanden al diverse nieuwe functies voorspeld. Het toestel heeft nog geen officiële naam en zou ook nog iPhone 12S mini kunnen gaan heten.

iPhone 13 mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 13 mini in het kort:

Compacte iPhone van 2021, opvolger van iPhone 12 mini

5,4-inch Super Retina XDR-display

Kleinere notch

Aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant, in meerdere kleuren

Verbeterde chip met sneller 5G

Vernieuwde camera, mogelijk met LiDAR Scanner

Mogelijke terugkeer van Touch ID

Betere batterij

Aankondiging en release in september 2021

Prijs: vanaf €809,-

Design iPhone 13 mini: nagenoeg ongewijzigd

Qua design verwachten we dit jaar niet veel veranderingen. Apple heeft het design in 2020 flink op de schop gegooid en borduurt hier dit jaar waarschijnlijk op voort. Dat betekent dat Apple de aluminium behuizing met platte zijkanten behoudt. De achterkant van deze nieuwe mini-iPhone blijft van glimmend glas. Naar verwachting komt Apple weer met diverse kleuren, zoals Apple de afgelopen drie jaar ook al gedaan heeft. Bij de huidige iPhone 12 mini kan je kiezen tussen vijf kleuren en dat is dit jaar waarschijnlijk weer het geval. Welke kleuren dat zijn is nog niet bekend, maar we verwachten in ieder geval zwart, wit en rood.

Meestal past Apple wel een aantal kleine dingetjes aan, zodat je de nieuwste generatie toch aan het uiterlijk kan herkennen. Dit jaar zit dat verschil mogelijk in het design van de camera. Er gaan geruchten dat Apple de lenzen aan de achterkant niet onder elkaar, maar diagonaal wil plaatsen. Het vierkante blokje aan de achterkant is mogelijk ook iets groter.

Scherm iPhone 13 mini: zelfde formaat, maar wel verbeterd

Qua scherm behoudt Apple vermoedelijk het 5,4-inch schermformaat. Zaken als resolutie en technieken zoals True Tone blijven dit jaar ongewijzigd. We verwachten ook dat apple hetzelfde Ceramic Shield gebruikt, waardoor het scherm minder snel barst als je het toestel laat vallen. Maar toch heeft Apple een opvallende verbetering voor het scherm in het vooruitzicht.

De notch van de iPhone 13 mini wordt vermoedelijk een stukje kleiner, net als bij alle andere modellen. De onderdelen in de inkeping bovenaan het scherm krijgen een nieuwe indeling. De oorspeaker wordt iets hoger geplaatst, waardoor de sensoren voor Face ID dichter bij elkaar staan. Het resultaat is dat de notch wat smaller is en er daardoor links en rechts naast de inkeping meer ruimte is. Apple kan dan bijvoorbeeld weer het batterijpercentage tonen in de statusbalk, zonder dat je het Bedieningspaneel hoeft te openen.

120Hz en always-on

Andere geruchten over het scherm gaan over de ondersteuning van 120Hz en always-on. Met 120Hz zien animaties er vloeiender uit en gaat scrollen ook vlotter. Always-on zorgt ervoor dat het scherm altijd aan staat. Zo zou je bijvoorbeeld altijd de tijd en de notificaties kunnen zien, ook als de iPhone gewoon voor je op tafel ligt. Deze twee functies komen vermoedelijk alleen naar de duurdere Pro-modellen en dus niet naar de iPhone 13 mini. Apple heeft hiervoor duurdere LTPO-displays voor nodig.

Touch ID in het scherm

Tot slot gaat er nog een gerucht over de terugkeer van Touch ID. Apple zou Touch ID in het scherm willen verwerken dankzij een optische sensor. Maar het is nog maar de vraag of dat ook in de iPhone 13 mini verwerkt gaat worden. Het zou ons niets verbazen als deze functie exclusief voor de duurdere modellen is, zodat Apple ook weer wat meer onderscheid kan aanbrengen tussen de standaard modellen en de pro-uitvoeringen.

Lees meer over de schermen van de iPhone 13-modellen in ons overzicht.

Camera: iets verbeterd, mét LiDAR

Wat betreft de camera verwachten we dit jaar niet heel veel vernieuwingen voor de iPhone 13 mini. Apple zou op drie punten de camera willen verbeteren: de ultragroothoeklens, de beeldstabilisatie en de LiDAR Scanner. Met de ultragroothoeklens maak je extra wijde foto’s, wat vooral handig is voor mooie landschapsfoto’s. Door een groter diafragma bij de nieuwe modellen, zijn foto’s een stuk mooier bij weinig licht. Volgens een analist krijgen alle iPhone 13-modellen de betere ultragroothoeklens, dus ook de nieuwe mini.

Datzelfde geldt ook voor de beeldstabilisatie. De iPhone 12 Pro Max was het eerste model met zogenaamde sensorverschuiving voor de beeldstabilisatie. Dat betekent dat de sensor fysiek meebeweegt, om ervoor te zorgen dat foto’s scherp zijn bij veel beweging. De overige modellen maken nog gebruik van optische beeldstabilisatie, maar dit jaar zouden alle iPhone 13-modellen den sensorstabilisatie krijgen. Apple moet daarvoor mogelijk wel de cameraopstelling iets groter maken, waardoor het vierkantje achterop dus iets groter is dan bij de huidige iPhone 12 mini.

Tot slot beweren bronnen dat alle modellen dit jaar de LiDAR Scanner krijgen. Met de LiDAR Scanner maak je ook in het donker portretfoto’s en kun je betere augmented reality-toepassingen gebruiken. De LliDAR Scanner vond je afgelopen jaar alleen op de Pro-modellen, maar dit jaar zouden alle iPhones voorzien worden.

Betere A15-chip en boost voor 5G

Zoals ieder jaar introduceert Apple bij de nieuwste iPhones een betere en snellere chip. Dat zal dit jaar niet anders zijn. De iPhone 13 mini krijgt net als alle andere nieuwe modellen vermoedelijk de A15-chip, die met hetzelfde 5nm-proces gemaakt wordt als de A14. Maar dan uiteraard wel sneller en beter. Apple gaat de extra kracht vermoedelijk gebruiken voor nieuwe functies voor de camera. In het dagelijks gebruik verwachten we niet enorme sprongen, omdat de huidige modellen al zo snel zijn.

Bovendien kan Apple de nieuwe chip energiezuiniger maken. Daar verwachten we dan ook de grootste verbeteringen, die vooral bij de iPhone 13 mini van pas kunnen komen. De mini-iPhone staat bekend om zijn kortere accuduur en met een nieuwe energiezuinigere chip kan Apple daar een nieuwe slag slaan.

5G een stapje sneller

In 2020 voegde Apple voor het eerst 5G toe aan de iPhone. Maar het gaat daar nog niet om de snelste versie van 5G, omdat Apple gekozen had voor een ander modem. In de nieuwste versie verwachten we daarom wél de snellere versie. Dat komt ook omdat in meer landen gebruik gemaakt wordt van snellere 5G-verbindingen. In de VS hadden de iPhone 12-modellen als enige een mmWave 5G-antenne. In Nederland hebben we daar op z’n vroegst in 2022 pas wat aan maar het zou ons niet verbazen als Apple het dit jaar in alle modellen wereldwijd stopt.

Overige verbeteringen: opslag, wifi en meer

Tot slot verwachten we nog een aantal andere kleinere verbeteringen aan de iPhone 13 mini:

Opslag : De iPhone 12 mini heeft nu nog minimaal 64GB opslag, maar het zou ons niet verrassen als Apple ook bij deze modellen de stap naar 128GB maakt. Volgens bronnen komt Apple ook met 1TB opslag, maar dat is vermoedelijk alleen voorbehouden aan de duurste Pro-modellen.

: De iPhone 12 mini heeft nu nog minimaal 64GB opslag, maar het zou ons niet verrassen als Apple ook bij deze modellen de stap naar 128GB maakt. Volgens bronnen komt Apple ook met 1TB opslag, maar dat is vermoedelijk alleen voorbehouden aan de duurste Pro-modellen. Wifi : De iPhone 13-modellen hebben mogelijk ondersteuning voor Wifi 6E. Dit is een verbeterde versie van het Wifi 6-protocol, waardoor netwerken stabieler zijn en minder latency hebben. De nieuwste iPhones ondersteunen nu al Wifi 6.

: De iPhone 13-modellen hebben mogelijk ondersteuning voor Wifi 6E. Dit is een verbeterde versie van het Wifi 6-protocol, waardoor netwerken stabieler zijn en minder latency hebben. De nieuwste iPhones ondersteunen nu al Wifi 6. Batterij : Bronnen beweren dat Apple de accu van de iPhone 13 mini ook gaat verbeteren. Zoals we eerder zeiden staat de mini-iPhone bekend om de kortste accuduur, omdat het toestel ook het kleinst is qua fysiek formaat. Door de ruimte beter te benutten, zou Apple plek hebben voor een grotere accu, hopelijk ook met als gevolg een langere accuduur.

: Bronnen beweren dat Apple de accu van de iPhone 13 mini ook gaat verbeteren. Zoals we eerder zeiden staat de mini-iPhone bekend om de kortste accuduur, omdat het toestel ook het kleinst is qua fysiek formaat. Door de ruimte beter te benutten, zou Apple plek hebben voor een grotere accu, hopelijk ook met als gevolg een langere accuduur. Betere audio: In de oorspeaker zou de audiokwaliteit omhoog gaan. Je zou dit vooral tijdens het bellen merken.

Mogelijk de laatste mini-iPhone

Zoals we aan het begin al zeiden, verkocht de iPhone 12 mini niet zoals gehoopt. Toch zou Apple dit jaar nog wel gewoon de iPhone 13 mini in ontwikkeling hebben. Maar hoe zit het in de jaren daarop? Apple zou in 2022 geen mini-iPhone meer uitbrengen en in plaats daarvan willen focussen op twee 6,1-inch en twee 6,7-inch modellen. Hoe die zich van elkaar gaan onderscheiden, is nog maar de vraag. Maar voor wie op zoek is naar een compacte iPhone, lijkt de iPhone 13 mini voorlopig de laatste kans.

Verwachte release iPhone 13 mini

We verwachten dat Apple de nieuwe iPhones in september 2021 aankondigt. Vorig jaar was de aankondiging later vanwege de beginnende coronacrisis, maar dit jaar zou Apple geen vertraging opgelopen hebben. De release van de iPhone 13-modellen zou dan ook gepland staan voor eind september. Of de iPhone 13 mini meteen bij de eerste lichting zit, is nog niet helemaal duidelijk.

Verwachte prijs iPhone 13 mini

Qua prijs denken we niet dat Apple veel gaat veranderen. De iPhone 12 mini verkocht tot nu toe niet denderend, dus een prijsverhoging lijkt onwaarschijnlijk. We denken daarom dat Apple dezelfde prijs gaat hanteren, zo rond de €809,-. Met extra functies en alle verbeteringen zoals in dit artikel benoemd, biedt het nieuwe model meer waar voor je geld.

Meer lezen over de andere modellen van 2021? Lees dan onze andere round-ups. Wil je de huidige iPhones vergelijken, dan hebben we ook daar een apart artikel voor.

